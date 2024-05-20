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Mafia 4 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 158 оценок

Инсайдер подтверждает предстоящий анонс Mafia 4 на Summer Game Fest

AceTheKing
Новости

Администрация чешского сайта Vortex, у которой есть контакты со студией Warhorse (они даже сняли документальный фильм о студии) и старой 2K Czech, утверждает, что они получили намеки от знакомых разработчиков из Hangar 13, что именно Mafia 4 будет игрой от издателя 2К, которую анонсируют на предстоящей Summer Game Fest.

"По нашей информации, скоро будет представлена новая Mafia. Ранее мы уже получали несколько намеков на это от инсайдеров за границей. В последние несколько недель о предстоящем анонсе новой Мафии также говорили за кулисами в Чешской Республике. Я не буду на 100% утверждать об этом, но если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил на Мафию. На самом деле, это не будет сюрпризом, если студия Hangar 13 сделает анонс на Summer Game Fest в июне." - написали на сайте

В прошлом у Vortex было несколько реальных утечек - они намекали на анонс стратегической игры Last Train Home и они были первыми, кто анонсировал открытие студии GSC Studios в Праге.

33
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
da2dy

Главное чтобы ничего общего с 3ей не было!

6
DemandingRufus

Музыка, стрельба, постановка кат-сцен в трёшке хороши.

4
Котян Сутоевич DemandingRufus

Согласен. Только вот физику авто угробили (после шикарной 2-й части), а захват карты - тоже такое себе для данной серии игр.

-3
Janekste DemandingRufus

В тройке хороша только боевая система, а всё остальное сделано отвратительно. Кат-сцены хуже некуда, ибо в них нет сюжета. Нет никакой драмы. Нет ни одного трогательного момента. Нет ничего, о чём хотелось бы рассказать друзьям или поставить в пример другим играм. В каком месте кат-сцены там хороши? Они отвратительны.

А например в ремейке Мафии 2 кат-сцены идеальны, разнообразны, драматичны, эффектны, полны мелких деталей (например, даже вены на теле персонажей напрягаются в определённые моменты кат-сцен). Вот я понимаю мощные топовые кат-сцены. В тройке даже близко ничего такого нет. Тройка это не мафия. Тройка это кривая пародия на GTA San Andreas какую-нибудь. Не более того.

0
Sm1LeXD DemandingRufus
1
K0t Felix

Пусть сначала Мафию 3 выпустят

1
Egik81

Нехотелось бы Мафию 3 часть два.

0
Керж93

Надеюсь хоть здесь без подливы будет

0
Случайный Игрок

Маловероятно. Не то время.

0
MessyLysias

судя последним веяниям будем играть за черную бабу

0
Tartosa

Можно много сюжетов сделать на 4 часть, например часть в самой Италии, часть на кубе. На сколько вы помните они были в трилогии Крестного Отца. Просто хочется чтобы было что то связано с первой или второй частью игры, в них было своя какая то изюминка, душа.

0
Котян Сутоевич

А тебе Сальери в кач-ве главного героя, и Сицилии, как места происходящего в игре, мало?)

0
ClevoGame Котян Сутоевич

а кто тебе сказал что это 100% информация? Больше было похоже на вброс

0