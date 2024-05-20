Инсайдер подтверждает предстоящий анонс Mafia 4 на Summer Game Fest

Администрация чешского сайта Vortex, у которой есть контакты со студией Warhorse (они даже сняли документальный фильм о студии) и старой 2K Czech, утверждает, что они получили намеки от знакомых разработчиков из Hangar 13, что именно Mafia 4 будет игрой от издателя 2К, которую анонсируют на предстоящей Summer Game Fest.

"По нашей информации, скоро будет представлена новая Mafia. Ранее мы уже получали несколько намеков на это от инсайдеров за границей. В последние несколько недель о предстоящем анонсе новой Мафии также говорили за кулисами в Чешской Республике. Я не буду на 100% утверждать об этом, но если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил на Мафию. На самом деле, это не будет сюрпризом, если студия Hangar 13 сделает анонс на Summer Game Fest в июне." - написали на сайте

В прошлом у Vortex было несколько реальных утечек - они намекали на анонс стратегической игры Last Train Home и они были первыми, кто анонсировал открытие студии GSC Studios в Праге.