Новые вакансии намекают на мультиплеер Mafia 4 и не только ©

Некоторые недавно появившиеся объявления о вакансиях позволяют предположить, что в Mafia 4 могут появиться многопользовательские элементы, а также намекают на некоторые другие подробности геймплея предстоящей игры от Hangar 13. Дочерняя компания 2K подтвердила, что новая игра Mafia находится в разработке, еще в августе, но с тех пор практически ничего больше не раскрыла о проекте.

Хотя Mafia 3 уже перевалило за семь лет, ее продолжение не ожидается на рынке в ближайшем будущем. Не в последнюю очередь потому, что в последние годы для разработчика наступили трудные времена: в середине 2022 года в Hangar 13 произошли значительные увольнения, сократившие штат сотрудников. Предыдущее подтверждение студии о том, что Mafia 4 находится в разработке, также сопровождалось положением о том, что до выхода игры еще "много лет".

Как бы то ни было, некоторые недавно появившиеся объявления о вакансиях показывают, что Hangar 13, похоже, уже имеет четкое представление о том, какой должна быть Mafia 4. Как фэндом отреагирует на это видение, еще предстоит узнать, особенно если учесть, что одно из этих недавно обнаруженных объявлений призывает кандидата с опытом создания многопользовательских игр или игр с живым обслуживанием. Для контекста, первые три части франшизы Mafia были однопользовательскими играми, хотя две последующие были также монетизированы с помощью DLC после запуска.

Новый поток объявлений о вакансиях от Hangar 13 также фактически подтверждает, что в Mafia 4 будет стелс-геймплей, поскольку в нем содержится призыв к кандидатам, которые помогут разработать "увлекательные стелс- и боевые геймплейные циклы". Это не такое уж удивительное открытие, учитывая, что элементы стелса были частью серии с момента выхода оригинальной игры 2002 года. Однако стелс также долгое время был одной из самых слабых и неуклюжих частей франшизы. Особенно вопиющими были стелс-секции Mafia 3, где вражеский ИИ часто был рад следовать за свистком Линкольна на нелепые расстояния, при этом практически не создавая реальных проблем.

Недавно появившиеся объявления о вакансиях также позволяют предположить, что в Mafia 4 будет использоваться движок Unreal Engine 5, поскольку в них содержится конкретный призыв к кандидатам, имеющим опыт работы с одной из двух последних версий вездесущего движка Epic Games. Это требование совпадает со слухами середины 2022 года, которые утверждали, что Mafia 4 будет работать на Unreal Engine 5.

Хотя еще одно объявление о вакансии в Hangar 13 от марта указывало на то, что Mafia 4, возможно, все еще находится на стадии пре-продакшена, эти недавно обнаруженные объявления не дают никаких новых намеков на статус разработки проекта. Несмотря на это, учитывая предыдущие заявления студии и тот факт, что в настоящее время она пытается заполнить несколько довольно важных руководящих должностей после массовых увольнений, можно предположить, что Mafia 4 не увидит свет в ближайшее время.