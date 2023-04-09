Список вакансий Hangar 13 намекает на работу над несколькими частями Mafia

Hangar 13 подтвердила в прошлом году, что начала разработку следующей основной игры франшизы Mafia, но разработчик, похоже, также планирует, как будут выглядеть следующие несколько лет для флагманской франшизы после выхода Mafia 4 (или как бы она в итоге ни называлась).
В опубликованной на LinkedIn вакансии от Hangar 13 о поисках исполнительного продюсера говорится, что студия ищет человека, который поможет в разработке "ключевой франшизы Hangar 13", вероятно, имея в виду Mafia. Согласно объявлению, соискатель будет "играть жизненно важную роль в успешном создании новой игры", а также ее контента после релиза и, что интересно, "планирования будущего франчайза". Почему появились предположения, что речь идет о 5-й части, а не 4‑й? Вакансия указывает, что игра находится на очень ранней стадии разработки, в то время как Mafia 4 в производстве уже как минимум год. Еще в мае прошлого года сообщалось, что студия ищет возможность получить разрешение на пятую часть, чтобы приступить к ее разработке после выхода четвертой игры.
В мае прошлого года в Hangar 13 произошел ряд увольнений после отмены неанонсированной игры с открытым миром на новом IP, после чего появились сообщения о том, что студия стремится получить одобрение нескольких игр Mafia, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Что касается самой Mafia 4, игра якобы создается на движке Unreal Engine 5, и, согласно сообщениям, будет служить приквелом к оригинальной Mafia и будет происходить на Сицилии.
Утечки утверждают, что Hangar 13 также работает над игрой Top Spin 5, которая выйдет раньше Mafia 4.
Вот бы игру на родине мафии -- Италии, да и еще в сеттинге 1910-х годов.
Ходили слухи, что Хангары хотят сделать такую игру
а можно не "над несколькими частями", а сделать одну, но нормальную?
История Дона Сальери и Морелло. Если это предыстория 1й части. И скорее всего действия в Сицилии будут не долгими. Как приквел. Все остальное будет происходить в Америке.
Да, тоже такого же мнения. Скорее всего мы увидим историю и становление Дона Сальери, который изначально в Сицилии знакомится с Френком Коллетти, а уже после прибытия в Америку будет принят в семью Пеппоне, в которой уже был Морелло и там уже развернутся основные действия игры.
Там, чисто теоретически, и ко второй части можно мостик проложить. Сальери был в дружеских отношениях с Фрэнком Винчи. Причем, с Сицилии в Америку они оба прибыли в 1908 году. Возможно даже вместе
Хоть бы качество игр было на уровне.
Если они сделают г͕oвнo подобное 3 части, то нет спасибо! Серая графика, убогое управление машиной, куча ресурсов нагружающий видеокарту не понятно куда уходящий, шейдеры из гoвна и палок. 3 часть до сих пор не прошёл. Уродский главный персонаж, ещё и негр который бегает туда сюда. Негры и Мафия не совместимы!
Кто сказал ? разве мафия состоит только из итальянцев ?
Думаю спустя время выпустят ремастер 3 части. Касательно же 4 Мафии мне кажется смысла в ней нет. Ибо какой промежуток тогда взять из истории. И так уже например 3 мафия была так себе. Все-таки новые времена пришли. Скорей не мафии уже а корпораций. Просто велик шанс выпустить GTA если идти дальше по временной шкале.
Лучше ремастер первой части на анреал 5 с расширенным сюжетом, всё таки она самая удачная была.
Она же недавно вышла и была очень хороша
хочется мир больше :) генерируемые мелкие задания, прокачку, доп.регионы :)
Надеюсь они сначала сделают ремейк второй, ибо зимний город в свежем обличии прям грех не сделать.
Вот из-за таких и сделали из мафии 3 какое то овно с сайдквестами однообразными. Какой ещё мир большой? Выйди из за компьютера на улицу сынок!
И на картинке вовсе не добрый батя, а крутой мафиозник в шляпе, с лупарой и объявляет всем песочницадрочерам омерту!
Я всё надеюсь, что Hangar 13 реализует тот концепт про мафию Лас-Вегаса 70-х. Уж очень интересно звучит, да и самое то для развитие своей мафиозной империи.
надеюсь будет что-то в духе второй, а не третьей части
Та дайте хотя бы одну но годную...
Хоть бы они с новой мафией не облажались, очень жду новостей по игре.
Я бы наверно по прежнему не отказался бы от прям вкусного ремастера 2 части с расширением всего и вся.
"Вкусный" уже был. Даром такие ремастеры не нужны.
Не ремастер бы, а ремейк со всем вырезанным контентом.
Это точно. Очень жаль.Игры, которые нравятся постоянно с ними что то не то,а с которыми все более менее отлично, нафиг не нужны...
Только ремейк и точка.
И ремейк не нужен, так как вторая часть неплохо выглядит и на текущий момент. В действительности не помешало бы простое DLC со всем вырезанным контентом. Но это невозможно,по истечению стольких лет,в связи с утратой исходного кода. Но тогда,только ремейк.
Эх, вот бы третью часть перенесли на движок ремейка первой части.
Так а ведь...
Как бы тебе это сказать, ремейк первой части сделан на движке третьей части и называется он Illusion Engine, который был и остаётся, движком второй части , потом его модифицировали для ремейка