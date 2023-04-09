Список вакансий Hangar 13 намекает на работу над несколькими частями Mafia ©

Hangar 13 подтвердила в прошлом году, что начала разработку следующей основной игры франшизы Mafia, но разработчик, похоже, также планирует, как будут выглядеть следующие несколько лет для флагманской франшизы после выхода Mafia 4 (или как бы она в итоге ни называлась).

В опубликованной на LinkedIn вакансии от Hangar 13 о поисках исполнительного продюсера говорится, что студия ищет человека, который поможет в разработке "ключевой франшизы Hangar 13", вероятно, имея в виду Mafia. Согласно объявлению, соискатель будет "играть жизненно важную роль в успешном создании новой игры", а также ее контента после релиза и, что интересно, "планирования будущего франчайза". Почему появились предположения, что речь идет о 5-й части, а не 4‑й? Вакансия указывает, что игра находится на очень ранней стадии разработки, в то время как Mafia 4 в производстве уже как минимум год. Еще в мае прошлого года сообщалось, что студия ищет возможность получить разрешение на пятую часть, чтобы приступить к ее разработке после выхода четвертой игры.

В мае прошлого года в Hangar 13 произошел ряд увольнений после отмены неанонсированной игры с открытым миром на новом IP, после чего появились сообщения о том, что студия стремится получить одобрение нескольких игр Mafia, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Что касается самой Mafia 4, игра якобы создается на движке Unreal Engine 5, и, согласно сообщениям, будет служить приквелом к оригинальной Mafia и будет происходить на Сицилии.

Утечки утверждают, что Hangar 13 также работает над игрой Top Spin 5, которая выйдет раньше Mafia 4.