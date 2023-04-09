Mafia 4
8.5 93 оценки

Список вакансий Hangar 13 намекает на работу над несколькими частями Mafia

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butcher69
Новости

Hangar 13 подтвердила в прошлом году, что начала разработку следующей основной игры франшизы Mafia, но разработчик, похоже, также планирует, как будут выглядеть следующие несколько лет для флагманской франшизы после выхода Mafia 4 (или как бы она в итоге ни называлась).

В опубликованной на LinkedIn вакансии от Hangar 13 о поисках исполнительного продюсера говорится, что студия ищет человека, который поможет в разработке "ключевой франшизы Hangar 13", вероятно, имея в виду Mafia. Согласно объявлению, соискатель будет "играть жизненно важную роль в успешном создании новой игры", а также ее контента после релиза и, что интересно, "планирования будущего франчайза". Почему появились предположения, что речь идет о 5-й части, а не 4‑й? Вакансия указывает, что игра находится на очень ранней стадии разработки, в то время как Mafia 4 в производстве уже как минимум год. Еще в мае прошлого года сообщалось, что студия ищет возможность получить разрешение на пятую часть, чтобы приступить к ее разработке после выхода четвертой игры.

В мае прошлого года в Hangar 13 произошел ряд увольнений после отмены неанонсированной игры с открытым миром на новом IP, после чего появились сообщения о том, что студия стремится получить одобрение нескольких игр Mafia, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Что касается самой Mafia 4, игра якобы создается на движке Unreal Engine 5, и, согласно сообщениям, будет служить приквелом к оригинальной Mafia и будет происходить на Сицилии.

Утечки утверждают, что Hangar 13 также работает над игрой Top Spin 5, которая выйдет раньше Mafia 4.

Индустрия Слухи
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Комментарии: 32
Ваш комментарий
GayFish

Вот бы игру на родине мафии -- Италии, да и еще в сеттинге 1910-х годов.

4
Саня Цукино Усаги

Ходили слухи, что Хангары хотят сделать такую игру

2
Oscilograf

а можно не "над несколькими частями", а сделать одну, но нормальную?

3
MC Ghosts

История Дона Сальери и Морелло. Если это предыстория 1й части. И скорее всего действия в Сицилии будут не долгими. Как приквел. Все остальное будет происходить в Америке.

3
[Инферно]

Да, тоже такого же мнения. Скорее всего мы увидим историю и становление Дона Сальери, который изначально в Сицилии знакомится с Френком Коллетти, а уже после прибытия в Америку будет принят в семью Пеппоне, в которой уже был Морелло и там уже развернутся основные действия игры.

1
- RAVEN -

Там, чисто теоретически, и ко второй части можно мостик проложить. Сальери был в дружеских отношениях с Фрэнком Винчи. Причем, с Сицилии в Америку они оба прибыли в 1908 году. Возможно даже вместе

0
NarkoSky

Хоть бы качество игр было на уровне.

2
KOCMOC42

Если они сделают г͕oвнo подобное 3 части, то нет спасибо! Серая графика, убогое управление машиной, куча ресурсов нагружающий видеокарту не понятно куда уходящий, шейдеры из гoвна и палок. 3 часть до сих пор не прошёл. Уродский главный персонаж, ещё и негр который бегает туда сюда. Негры и Мафия не совместимы!

1
awareness of greatness
Негры и Мафия не совместимы!

Кто сказал ? разве мафия состоит только из итальянцев ?

1
Egik81

Думаю спустя время выпустят ремастер 3 части. Касательно же 4 Мафии мне кажется смысла в ней нет. Ибо какой промежуток тогда взять из истории. И так уже например 3 мафия была так себе. Все-таки новые времена пришли. Скорей не мафии уже а корпораций. Просто велик шанс выпустить GTA если идти дальше по временной шкале.

0
Oscilograf

Лучше ремастер первой части на анреал 5 с расширенным сюжетом, всё таки она самая удачная была.

-5
Saylar307 Oscilograf

Она же недавно вышла и была очень хороша

6
Oscilograf Saylar307

хочется мир больше :) генерируемые мелкие задания, прокачку, доп.регионы :)

-1
JustA_NiceGuy

Надеюсь они сначала сделают ремейк второй, ибо зимний город в свежем обличии прям грех не сделать.

0
Porsche911GT3RS Oscilograf

Вот из-за таких и сделали из мафии 3 какое то овно с сайдквестами однообразными. Какой ещё мир большой? Выйди из за компьютера на улицу сынок!

И на картинке вовсе не добрый батя, а крутой мафиозник в шляпе, с лупарой и объявляет всем песочницадрочерам омерту!

2
Саня Цукино Усаги

Я всё надеюсь, что Hangar 13 реализует тот концепт про мафию Лас-Вегаса 70-х. Уж очень интересно звучит, да и самое то для развитие своей мафиозной империи.

0
Руслан Генаев

надеюсь будет что-то в духе второй, а не третьей части

0
golab42

Та дайте хотя бы одну но годную...

0
[Инферно]

Хоть бы они с новой мафией не облажались, очень жду новостей по игре.

0
Lvinomord

Я бы наверно по прежнему не отказался бы от прям вкусного ремастера 2 части с расширением всего и вся.

-1
InboxM

"Вкусный" уже был. Даром такие ремастеры не нужны.

6
kotasha

Не ремастер бы, а ремейк со всем вырезанным контентом.

4
Lvinomord InboxM

Это точно. Очень жаль.Игры, которые нравятся постоянно с ними что то не то,а с которыми все более менее отлично, нафиг не нужны...

2
JustA_NiceGuy

Только ремейк и точка.

-1
InboxM JustA_NiceGuy

И ремейк не нужен, так как вторая часть неплохо выглядит и на текущий момент. В действительности не помешало бы простое DLC со всем вырезанным контентом. Но это невозможно,по истечению стольких лет,в связи с утратой исходного кода. Но тогда,только ремейк.

0
Scorpion_GamePlay

Эх, вот бы третью часть перенесли на движок ремейка первой части.

-1
Саня Цукино Усаги

Так а ведь...

0
awareness of greatness

Как бы тебе это сказать, ремейк первой части сделан на движке третьей части и называется он Illusion Engine, который был и остаётся, движком второй части , потом его модифицировали для ремейка

1