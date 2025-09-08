Для Mafia Definitive Edition анонсировано фанатское сюжетное дополнение по работе Сэма и Поли на дона Сальери

Доброго времени суток любителям серии игр Мафия!

Хочу представить информацию о готовящемся релизе для Mafia Definitive edition под названием «The Family business». Этот сюжетный мод будет включать в себя 14 глав и расскажет о приключениях Поли и Сэма в период с 1928 по 1930 год, до момента знакомства с Томми, в буквальном смысле.

Первая глава начинается с просьбы дона забрать из аэропорта своего племянника Доминика, а последняя глава заканчивается неудачной сделкой с людьми Морелло, после которой в ходе погони Сэм и Поли наталкиваются на таксиста Томми Анджело.

Сохраняя каноничность основной игры, главным антагонистом выступит не Морелло, а ирландская группировка, с которой людям Сальери придётся сразиться в нескольких миссиях. Так что в ходе игры вам встретятся как уже знакомые персонажи, так и новые, будет линия взаимоотношений Сэма и Мишель.

На данный момент я работаю над возможностью интерактива в некоторых заданиях, чего даже не было в оригинальной игре - чтобы у персонажа был выбор, как поступить в миссии, например убить человека или оставить его в живых и уехать.

Полноценные кат-сцены без специальных инструментов, позволяющих редактировать системные файлы сделать невозможно, поэтому диалоги будут в виде всплывающих окон с поимёнными репликами и закрытием через ENTER, так как у каждого свой темп чтения.

Будет подготовлена англоязычная и русскоязычная версии. Дополнение создаётся на основе LUA-скриптов, поэтому весить будет совсем немного, а для его работы нужно иметь ScriptHook и мод Free Ride Deluxe (для прогрузки вырезанных интерьеров). Что же касаемо сроков, комьюнити пока наслаждается «Мафией: старая родина», поэтому окончания работ и тестирования ожидаю в течение осени.

Для оценки ведущейся подготовки мода предлагаю посмотреть видео прохождения первой миссии «Welcome to Lost Heaven».