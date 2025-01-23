Для Mafia: Definitive Edition вышел глобальный мод LHPD Stories про полицейскую службу Детектива Нормана

Фанаты выпустили глобальный мод LHPD Stories для игры Mafia: Definitive Edition, которые предлагает вам встать на сторону закона в лице перспективного детектива Джона Нормана, ключевого героя оригинальной игры, который опрашивал Томми о его связях с мафией и вовлечённости в убийство криминального авторитета дона Марко Морелло.

Модификация представит собой масштабную сюжетную линию, проходящую с 1935 по 1939 года, которая не просто пересекается с оригинальной игрой, но и показывает произошедшее с другой точки зрения. Авторы заявляют, что снаряжение и транспорт полицейского департамента Лост-Хэвена будет меняться в зависимости от эпохи. Помимо сюжетной линии игрокам будет доступен свободный режим, в котором можно будет следить за порядком и штрафовать нарушителей.

Для работы модификации потребуются некоторые моды, включая мод на рабочий общественный транспорт. Скачать Mafia: LHPD Stories можно скачать бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.