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Mafia 29.08.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 4 496 оценок

Для Mafia: Definitive Edition вышел глобальный мод LHPD Stories про полицейскую службу Детектива Нормана

Саня Цукино Усаги

Фанаты выпустили глобальный мод LHPD Stories для игры Mafia: Definitive Edition, которые предлагает вам встать на сторону закона в лице перспективного детектива Джона Нормана, ключевого героя оригинальной игры, который опрашивал Томми о его связях с мафией и вовлечённости в убийство криминального авторитета дона Марко Морелло.

Модификация представит собой масштабную сюжетную линию, проходящую с 1935 по 1939 года, которая не просто пересекается с оригинальной игрой, но и показывает произошедшее с другой точки зрения. Авторы заявляют, что снаряжение и транспорт полицейского департамента Лост-Хэвена будет меняться в зависимости от эпохи. Помимо сюжетной линии игрокам будет доступен свободный режим, в котором можно будет следить за порядком и штрафовать нарушителей.

Mafia: Definitive Edition "LHPD Stories - истории полиции Лост-Хэвена"

Для работы модификации потребуются некоторые моды, включая мод на рабочий общественный транспорт. Скачать Mafia: LHPD Stories можно скачать бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.

13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
sergeu78

3 мегабайта. мало для глобальности

1
Mikhail Donskoy

Хм... че-то реально какой-то фейк. 3 мб для масштабной сюжетной линии?...

0
Wolfenstein

моды лучше чем то что подвал 13 высрал

0
Mudak2005

Ремейк очень годным получился

1
BioHoHoL Mudak2005

ну годным, но не прям уж "очень"

1
ShiveringBilbo

Так сделали отличнон переиздание, я оригинал еще в 2002 пару раз прошел, в ремейк сыграл с удовольствием, а вот новая анонсированная игра это какая то срань, Мафия без большого города - это какая то суета колхозников!

1
Wolfenstein ShiveringBilbo

ремейк гвно а не игра и как может это убожество сравнивать с великолепным оригиналом мне не понятно… апогей ретурдов подвала13 это третья часть с горрилой в главной роли и захватом триллиона однотипных контр точек как в крестном отце было…

-1
Wolfenstein Mudak2005

в каком месте ? в сюжете ? так то не их концепция но они и его испоганили клоунадой

0
RestlessDreams91
-1