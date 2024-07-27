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Mafia 29.08.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 4 180 оценок

Mafia: Definitive Edition, как сообщается, выйдет в Game Pass в следующем месяце

monk70
Новости

Появилась новая утечка, показывающая, что Mafia: Definitive Edition собирается выйти в Game Pass спустя 4 года после релиза. Это, несомненно, представит игру новой аудитории, но с этим шагом Hangar 13 также может готовиться к анонсу Mafia 4.

По словам NateDrake, в целом надежного источника, Mafia: Definitive Edition выйдет в Game Pass в следующем месяце. Mafia: Definitive Edition считается отличным ремейком, несмотря на несколько недостатков. Хотя франшиза не получала новой основной части более 8 лет, Definitive Edition послужила замечательной возможностью для тех, кто хотел вернуться к франшизе.

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Комментарии: 4
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kukava_d

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-1
Ezdeaz

ремейк мафии офигителен, побольше бы щас таких одиночных игр а не высеров типа фортнайта

че ты ноешь?

-1
БингА-БонгА-ВакабангА

Это, несомненно, представит игру новой аудитории, но с этим шагом Hangar 13 также может готовиться к анонсу Mafia 4.

Вот только будет она пипец, как не скоро.

-1
Никита Дроздоvv

это конечно хорошо но она есть в зеленом стиме

-3