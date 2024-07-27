Mafia: Definitive Edition, как сообщается, выйдет в Game Pass в следующем месяце

Появилась новая утечка, показывающая, что Mafia: Definitive Edition собирается выйти в Game Pass спустя 4 года после релиза. Это, несомненно, представит игру новой аудитории, но с этим шагом Hangar 13 также может готовиться к анонсу Mafia 4.

По словам NateDrake, в целом надежного источника, Mafia: Definitive Edition выйдет в Game Pass в следующем месяце. Mafia: Definitive Edition считается отличным ремейком, несмотря на несколько недостатков. Хотя франшиза не получала новой основной части более 8 лет, Definitive Edition послужила замечательной возможностью для тех, кто хотел вернуться к франшизе.