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Mafia 29.08.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 4 183 оценки

Mafia: Definitive Edition появится в Game Pass 13 августа

AceTheKing
Новости

Недавно один из инсайдеров заявил о том, что Mafia: Definitive Edition выйдет в сервисе Game Pass уже в августе.

Сегодня надежный инсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными слухами касательно грядущих игр в сервисе от Microsoft, подтвердил эту информацию, заодно сообщив более конкретную дату - игра появится в сервисе 13 августа.

Пользователи предполагают, что добавление Mafia: Definitive Edition может быть подготовкой издателя к полноценному анонсу грядущей Mafia IV: с помощью Game Pass Take-Two сможет расширить аудиторию франшизы и привлечь в нее новых игроков.

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