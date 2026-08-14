Обладатели Mafia: Definitive Edition в PS Plus не смогут бесплатно перейти на улучшенную версию

Среди сообщества фанатов криминальной серии Mafia прокатилась волна разочарования. Разработчики официально подтвердили, что игроки, получившие ремейк Mafia: Definitive Edition 2020 года по ежемесячной подписке PlayStation Plus, не смогут бесплатно обновиться до новой, улучшенной версии игры. Соответствующее заявление представители студии опубликовали на официальном Discord-канале франшизы.

Подобный шаг со стороны издателя укладывается в привычную, хотя и жестко критикуемую геймерами рыночную практику. Компании регулярно разделяют аудиторию: пользователи, добавившие игру в библиотеку через базовую подписку PS Plus, зачастую лишены бонусов, которые доступны покупателям полноценных дисковых или цифровых копий.

В результате подписчикам сервиса от Sony придется раскошелиться. Чтобы оценить графические и технические улучшения обновленного издания, им придется либо приобрести игру за полную стоимость, либо оплатить переход на новую версию, если опция платного апгрейда появится в PlayStation Store.