Объявлена дата релиза сюжетного мода "The Family business" для Mafia Definitive Edition

Уже к вечеру 1 марта любители серии игр Mafia смогут опробовать сюжетный мод для Mafia Definitive Edition под названием "The Family business". Вместе с объявленной датой релиза автор выпустил трейлер. Изначально предполагалось, что мод будет выпущен до конца 2025 года, но возникли задержки, связанные с расширением технических возможностей - теперь у игрока в нескольких миссиях появится выбор, а не только линейной прохождение, чего нет даже при прохождении основной кампании игры. Также, в мод добавлена ещё одна миссия, в совокупности их будет 15.

В рамках мода "The Family business" вам предстоит поочерёдно играть за Поли и Сэма, работая на дона Сальери в период с 1928 по 1930 годы, то есть до знакомства с Томми Анджело. Сюжет не противоречит канону игры, но вводит дополнительных персонажей для разнообразия геймплея. Основным антагонистом в моде является ирландская группировка Гарета Дойла, противостояние с которой будет идти параллельно как с более рутинными задачами солдата мафиозной семьи, так и связанными с личной жизнью. Это позволяет не просто сыграть, но и вновь окунуться в эпоху "сухого закона" и межвоенного времени в США.