Объявлена дата релиза сюжетного мода "The Family business" для Mafia Definitive Edition

Уже к вечеру 1 марта любители серии игр Mafia смогут опробовать сюжетный мод для Mafia Definitive Edition под названием "The Family business". Вместе с объявленной датой релиза автор выпустил трейлер. Изначально предполагалось, что мод будет выпущен до конца 2025 года, но возникли задержки, связанные с расширением технических возможностей - теперь у игрока в нескольких миссиях появится выбор, а не только линейной прохождение, чего нет даже при прохождении основной кампании игры. Также, в мод добавлена ещё одна миссия, в совокупности их будет 15.
В рамках мода "The Family business" вам предстоит поочерёдно играть за Поли и Сэма, работая на дона Сальери в период с 1928 по 1930 годы, то есть до знакомства с Томми Анджело. Сюжет не противоречит канону игры, но вводит дополнительных персонажей для разнообразия геймплея. Основным антагонистом в моде является ирландская группировка Гарета Дойла, противостояние с которой будет идти параллельно как с более рутинными задачами солдата мафиозной семьи, так и связанными с личной жизнью. Это позволяет не просто сыграть, но и вновь окунуться в эпоху "сухого закона" и межвоенного времени в США.
Задумка интересная, но из-за технических ограничений и отсутствия полноценных катсцен с хотя бы ИИ-озвучкой - все эти текстовые сценарные полотна в моде ощущаются в лучших традициях Джимми Вендетты для Mafia 2. Тоже самое и в моде про Нормана.
Я изучал вопрос озвучки. В каждой из 15 миссий примерно по 10 мест, где есть реплики, это около 150 сцен суммарно. Для того, чтобы попытаться сделать озвучку, нужно весь объём текста озвучить нейросетью, затем правильно склеить с паузами все реплики для каждой из 150 сцен, затем конвертировать в программе, затем в другой упаковать в файлы игры в распознаваемый формат. Может ещё упустил шаги. А мод даже нельзя выставить на продажу, только добровольные донаты.
То есть за бесплатно сидеть месяц-два вечерами и всё это делать никто не будет. Именно поэтому за 5 с лишним лет игры это будет всего лишь второй полноценный сюжетный мод.
Поэтому тут выбор, или с текстом или никак. Для тех, кто не ценит сюжет и не хочет читать, может прощёлкивать быстро ENTER.
Да это понятно - претензия не к вам, вы в любом случае молодец)
Насколько мне известно текущий доступный инструментарий для движка Mafia DE в любом случае не позволяет создавать полноценные катсцены - это даже не касаясь создания ИИ-озвучки.
оригинальная первая мафия это шедевр на все времена, ремейк это посредственность которую прошёл с покерфейсом ради интереса, и более ублюдских и уродливых персов и голосов чем в ремейке я не видел
Скоро будет возможность оценить наши старания.
Где скачать?
В том числе на этом сайте выложу 1 марта вечером.