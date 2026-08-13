Официально анонсирована коллекция Mafia: The Omerta Collection - все игры в одном сборнике

Издатель 2K и разработчик Hangar 13 анонсировали Mafia: The Omerta Collection для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а также бесплатное обновление до версий Mafia: Definitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series для владельцев PlayStation 4 и Xbox One.

Mafia: The Omerta Collection включает в себя:

Mafia: The Old Country Definitive Edition, включая дополнение «Man of Honor» и контент Deluxe

Mafia: Definitive Edition, включая версию для PlayStation 5 с частотой 60 кадров в секунду и техническими улучшениями

Mafia II: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент

Mafia III: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент

Mafia: The Omerta Collection выходит 14 августа.