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Mafia 29.08.2002
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 5 290 оценок

Официально анонсирована коллекция Mafia: The Omerta Collection - все игры в одном сборнике

monk70 monk70

Издатель 2K и разработчик Hangar 13 анонсировали Mafia: The Omerta Collection для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а также бесплатное обновление до версий Mafia: Definitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series для владельцев PlayStation 4 и Xbox One.

Mafia: The Omerta Collection включает в себя:

  • Mafia: The Old Country Definitive Edition, включая дополнение «Man of Honor» и контент Deluxe
  • Mafia: Definitive Edition, включая версию для PlayStation 5 с частотой 60 кадров в секунду и техническими улучшениями
  • Mafia II: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент
  • Mafia III: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент

Mafia: The Omerta Collection выходит 14 августа.

Трейлеры 11
29
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
NeoAsterix

без исправлений, без вырезанного контента и фичей из второй части, нафиг надо

6
stephenBROP

мафию-3 бы починить. Но они паходу не смогут и даже не будут парится

4
stephenBROP

а я и не знал что на консолях 6 лет не было апдейта. У меня всё на ультрах шло в 60 фпс я думал у всех так

2
Джонни Вандам

УРА!

RAMFALL

А добавить 60 ФПС во 2 и 3 части

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