Официально анонсирована коллекция Mafia: The Omerta Collection - все игры в одном сборнике

Издатель 2K и разработчик Hangar 13 анонсировали Mafia: The Omerta Collection для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а также бесплатное обновление до версий Mafia: Definitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series для владельцев PlayStation 4 и Xbox One.
Mafia: The Omerta Collection включает в себя:
- Mafia: The Old Country Definitive Edition, включая дополнение «Man of Honor» и контент Deluxe
- Mafia: Definitive Edition, включая версию для PlayStation 5 с частотой 60 кадров в секунду и техническими улучшениями
- Mafia II: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент
- Mafia III: Definitive Edition, включая весь загружаемый контент
Mafia: The Omerta Collection выходит 14 августа.
без исправлений, без вырезанного контента и фичей из второй части, нафиг надо
мафию-3 бы починить. Но они паходу не смогут и даже не будут парится
а я и не знал что на консолях 6 лет не было апдейта. У меня всё на ультрах шло в 60 фпс я думал у всех так
УРА!
А добавить 60 ФПС во 2 и 3 части