Официально: Mafia: Definitive Edition станет бесплатной для подписчиков Game Pass

В подтверждение слухов последних дней Microsoft подтвердила появление Mafia: Definitive Edition в каталоге PC и Xbox Game Pass. Дебют игры в каталоге сервиса назначен на 13 августа. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и в «облаке». Помимо Mafia: Definitive Edition, в августе на PC и Xbox Game Pass появятся еще три игры. А именно:

Creatures of Ava - 7 августа - консоль, ПК и облако

Core Keeper - 27 августа - консоль, ПК и облако

Sopa - Tale of the Stolen Potato - август ( дату объявят позже) - консоль, ПК и облако

В дополнение к трем вышеупомянутым играм, начиная с 13 августа, для подписчиков Game Pass Ultimate будет доступна 10-часовая пробная версия Madden NFL 25.