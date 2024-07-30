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Mafia 29.08.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 4 184 оценки

Официально: Mafia: Definitive Edition станет бесплатной для подписчиков Game Pass

Gruz_
Новости

В подтверждение слухов последних дней Microsoft подтвердила появление Mafia: Definitive Edition в каталоге PC и Xbox Game Pass. Дебют игры в каталоге сервиса назначен на 13 августа. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и в «облаке». Помимо Mafia: Definitive Edition, в августе на PC и Xbox Game Pass появятся еще три игры. А именно:

  • Creatures of Ava - 7 августа - консоль, ПК и облако
  • Core Keeper - 27 августа - консоль, ПК и облако
  • Sopa - Tale of the Stolen Potato - август ( дату объявят позже) - консоль, ПК и облако

В дополнение к трем вышеупомянутым играм, начиная с 13 августа, для подписчиков Game Pass Ultimate будет доступна 10-часовая пробная версия Madden NFL 25.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Spillik

Игра станет бесплатной для платной подписки. Умом?

3
Пользователь ВКонтакте

Что с телеграм каналом? // Николай Самолёт

0
Александр Назарко

хватит писать "бесплатно"
геймпасс платный

-2
JustA_NiceGuy
бесплатной для подписчиков Game Pass

А GamePass можно и бесплатно на месяц получить. А иногда даже на 3.

-2
Wolffe14 JustA_NiceGuy

у меня на год

-2
Чизбургер

Я на пека. Для меня она была бесплатной, когда соснолота под стол ходила.

-2
Wolfenstein

кал трешак криворуких из подвала13, прощел этот кал бесплатно с торрента с оригиналом даже не в одной галактике этот кусок гoвнокода находится 🪤

-5