Официально: Mafia: Definitive Edition станет бесплатной для подписчиков Game Pass

В подтверждение слухов последних дней Microsoft подтвердила появление Mafia: Definitive Edition в каталоге PC и Xbox Game Pass. Дебют игры в каталоге сервиса назначен на 13 августа. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и в «облаке». Помимо Mafia: Definitive Edition, в августе на PC и Xbox Game Pass появятся еще три игры. А именно:
- Creatures of Ava - 7 августа - консоль, ПК и облако
- Core Keeper - 27 августа - консоль, ПК и облако
- Sopa - Tale of the Stolen Potato - август ( дату объявят позже) - консоль, ПК и облако
В дополнение к трем вышеупомянутым играм, начиная с 13 августа, для подписчиков Game Pass Ultimate будет доступна 10-часовая пробная версия Madden NFL 25.
Игра станет бесплатной для платной подписки. Умом?
Что с телеграм каналом? // Николай Самолёт
хватит писать "бесплатно"
геймпасс платный
А GamePass можно и бесплатно на месяц получить. А иногда даже на 3.
у меня на год
Я на пека. Для меня она была бесплатной, когда соснолота под стол ходила.
кал трешак криворуких из подвала13, прощел этот кал бесплатно с торрента с оригиналом даже не в одной галактике этот кусок гoвнокода находится 🪤