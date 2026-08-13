Слух: Mafia: Definitive Edition получит нативные версии для PS5 и Xbox Series X|S

Полноценный ремейк культового криминального экшена Mafia: Definitive Edition от студии Hangar 13 готовится к релизу на консолях текущего поколения. Соответствующее упоминание появилось в базе данных американского рейтингового агентства ESRB, которое сертифицировало проект для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На текущий момент криминальная драма доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На более современных устройствах Sony и Microsoft игра запускается исключительно в режиме обратной совместимости. Появление новых страниц на сайте регулятора указывает на подготовку полноценного некстген-порта, релиз которого может состояться в ближайшее время.

Предполагается, что нативные издания для актуальных консолей Sony и Microsoft предложат ряд технических улучшений. В их числе — поддержка разрешения 4K, повышенная кадровая частота до 60 кадров в секунду, а также сокращенное время загрузки локаций.

Издательство 2K Games и разработчики пока не выступали с официальным анонсом. Оригинальный ремейк первой части «Мафии» вышел в сентябре 2020 года и получил высокие оценки за графику и бережное воссоздание атмосферы.