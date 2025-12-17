Вышел тизер сюжетного мода "The Family business" для Mafia Definitive Edition

В сентябре этого года была анонсирована работа над неофициальным сюжетным дополнением к Mafia Definitive Edition под названием «The Family business», рассказывающем о деятельности Сэма Трапани и Поли Ломбардо под руководством дона Сальери в 1928 - 1930 годах, до знакомства с главным героем основной игры Томми Анджело.

На тот момент к анонсу прилагалось видео прохождения первой главы. За это время мод практически полностью был дописан и тестировался. Несколько дней назад автором мода опубликовано новое видео, с прохождением 4 главы. Сегодня появился тизер, в котором можно увидеть подборку сцен из ряда миссий. Заявлено, что полная версия мода будет выложена до конца этого года.