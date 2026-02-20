0xZe0n выпустил крупное обновление для взлома Mafia: The Old Country с помощью гипервизора - теперь работает и на Intel

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске обновления для взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.

0xZe0n выпустил версию 5.0 - судя по нумерации, взлом получил многочисленные доработки, хоть подробности изменений и не приводятся. Первая версия взлома не запускалась на большинстве процессоров Intel, однако теперь пользователи сообщают, что проблема была исправлена.

Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.