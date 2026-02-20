0xZe0n выпустил крупное обновление для взлома Mafia: The Old Country с помощью гипервизора - теперь работает и на Intel

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске обновления для взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.
0xZe0n выпустил версию 5.0 - судя по нумерации, взлом получил многочисленные доработки, хоть подробности изменений и не приводятся. Первая версия взлома не запускалась на большинстве процессоров Intel, однако теперь пользователи сообщают, что проблема была исправлена.
Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не могут их на торренты выкладывать, поскольку гипервизор требует настройки и не работает из коробки.
Кто умеет гуглить и прочитать пять инструкций - сидит играет, кто не умеет - сидит ноет на пг в комментах ) Уже даже в теме с гипервизором чел прямую ссылку на скачивание с хорошей скоростью скинул, но вы всё найти не можете где скачать.
Ну хорошо почему на Соника так не сделали?
Я уже написал выше - потому что гипервизор требует настройки. Если ты про Sonic Frontiers или другие взломы от voices38 - они есть на торрентах.
Этот «взлом» - танцы с бубнами у костра. При этом пишут, что этот гипервизор напрягает комп не по-детски, запуск прям как через эмулятор практически.
что за бред) это просто отключение некоторых уровней защиты, не более того)
Зачем тебе ПК, если не можешь даже по инструкции что-то сделать? )
Ну так гипервизор, это виртуальная машина, естественно она жрет
шляпа этот гипернановизор!Это не полноценный норм взлом!А это танцы с бубнами!
Я вообще не разбираюсь в методах взлома, но вкратце что дает этот гипервизор?
Чтобы взломанная гипервизором игра запускалась нужно сделать несколько манипуляций с компом, которые ухудшают безопасность
Ясно. Спасибо за ликбез.
Согласен с тобой, начиная с части афромафии серия банально скатилась.
Я ещё не видел ни одного репака игры, взломанной с помощью гипершизора
репак нельзя сделать, тк там два типа кряка, и надо самому выбирать на какой проц тебе ставить какой.
Есть только релизы папками на русторке, там все есть (но еще не все игры). Пока только Вуконг и Борда 4
Уже второй раз ломают да ёпта!!!!!
