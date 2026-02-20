ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 132 оценки

0xZe0n выпустил крупное обновление для взлома Mafia: The Old Country с помощью гипервизора - теперь работает и на Intel

AceTheKing AceTheKing

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске обновления для взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.

Mafia: The Old Country "NoCD/NoDVD - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

0xZe0n выпустил версию 5.0 - судя по нумерации, взлом получил многочисленные доработки, хоть подробности изменений и не приводятся. Первая версия взлома не запускалась на большинстве процессоров Intel, однако теперь пользователи сообщают, что проблема была исправлена.

Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  25
riptor2012

Ну и где сук@ мафия, залей в торрент, а то одни понты взломал. Взломай мой х...й губами, поиграй с ним, чучело!!!

AceTheKing

Не могут их на торренты выкладывать, поскольку гипервизор требует настройки и не работает из коробки.

Кто умеет гуглить и прочитать пять инструкций - сидит играет, кто не умеет - сидит ноет на пг в комментах ) Уже даже в теме с гипервизором чел прямую ссылку на скачивание с хорошей скоростью скинул, но вы всё найти не можете где скачать.

Беккер5443 AceTheKing

Ну хорошо почему на Соника так не сделали?

AceTheKing Беккер5443

Я уже написал выше - потому что гипервизор требует настройки. Если ты про Sonic Frontiers или другие взломы от voices38 - они есть на торрентах.

GraF68ru

Извращенец выпустил обнову для извращенцев. Займитесь глубоким сексом с компьютером и он, может быть, позволит вам сыграть во что-то. Вот что такое этот ваш ”тепловизор".

hamshut

Этот «взлом» - танцы с бубнами у костра. При этом пишут, что этот гипервизор напрягает комп не по-детски, запуск прям как через эмулятор практически.

Raf9111
При этом пишут, что этот гипервизор напрягает комп не по-детски

что за бред) это просто отключение некоторых уровней защиты, не более того)

Kalaka Whitewing

Зачем тебе ПК, если не можешь даже по инструкции что-то сделать? )

enigmahas

Ну так гипервизор, это виртуальная машина, естественно она жрет

SERGEY-SP

шляпа этот гипернановизор!Это не полноценный норм взлом!А это танцы с бубнами!

Xavier_Rich

Я вообще не разбираюсь в методах взлома, но вкратце что дает этот гипервизор?

utmuk Xavier_Rich

Чтобы взломанная гипервизором игра запускалась нужно сделать несколько манипуляций с компом, которые ухудшают безопасность

Xavier_Rich utmuk

Ясно. Спасибо за ликбез.

Zodiac169

Этот высер кому то нужен?

yariko ookami

Согласен с тобой, начиная с части афромафии серия банально скатилась.

J a r v i s

Я ещё не видел ни одного репака игры, взломанной с помощью гипершизора

RavenW89

репак нельзя сделать, тк там два типа кряка, и надо самому выбирать на какой проц тебе ставить какой.
Есть только релизы папками на русторке, там все есть (но еще не все игры). Пока только Вуконг и Борда 4

Беккер5443

Уже второй раз ломают да ёпта!!!!!

pckot01

Да 3@е6ал, давай короче, играть не во что