Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 131 оценка

0xZe0n взломал защиту Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске первой версии взлома экшена Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.

Взлом работает на процессорах AMD и Intel. Сообщается, что после доработки гипервизора, взломщики планируют открыть публичный Discord-сервер, в котором будут делиться с пользователями своими наработками - для более быстрого тестирования и исправлений готовящихся взломов.

Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года и с тех пор осталась невзломанной.

Комментарии:  10
Майкл Скотт

Душите эту дунуву, чем больше взломов тем больше она бесполезна и тем меньше ее будут везде пихать, а соответственно эта вшивая конторка станет нелеквидна.

7
RedVakzal

На торрентах уже можно ждать? Или надо ещё несколько версий ему для полноценного взлома?

1
ОгурчикЮрец

А вообще была хоть одна игра, которая была взломана таким, способом на торрентах?

Там не так что скачал и все работает. Еще чу чуть покрутить биос и еще вроде что-то еще.

1
AceTheKing ОгурчикЮрец

Black Myth Wukong есть на руторе портабл

2
Nick1906

Через пару недель играбельна должна быть, на торрентах через неделю бета-фуфло выложат, которое качать смысла нет.

2
PuaJl4eJl

Да игра на один раз, прошёл и забыл)

1
UnwaveringGlenn

Я прошел эту игру на Твиче когда в неё играл почти каждый Стёмер 🤣🤣🤣

1
Константин335

Гипервизор, не взлом

Wing42

Что, неужели, наконец, и до взлома игр руки дошли, а то всякие соники-сосоники...