0xZe0n взломал защиту Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске первой версии взлома экшена Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.
Взлом работает на процессорах AMD и Intel. Сообщается, что после доработки гипервизора, взломщики планируют открыть публичный Discord-сервер, в котором будут делиться с пользователями своими наработками - для более быстрого тестирования и исправлений готовящихся взломов.
Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года и с тех пор осталась невзломанной.
Душите эту дунуву, чем больше взломов тем больше она бесполезна и тем меньше ее будут везде пихать, а соответственно эта вшивая конторка станет нелеквидна.
На торрентах уже можно ждать? Или надо ещё несколько версий ему для полноценного взлома?
А вообще была хоть одна игра, которая была взломана таким, способом на торрентах?
Там не так что скачал и все работает. Еще чу чуть покрутить биос и еще вроде что-то еще.
Black Myth Wukong есть на руторе портабл
Через пару недель играбельна должна быть, на торрентах через неделю бета-фуфло выложат, которое качать смысла нет.
Да игра на один раз, прошёл и забыл)
Я прошел эту игру на Твиче когда в неё играл почти каждый Стёмер 🤣🤣🤣
Гипервизор, не взлом
Что, неужели, наконец, и до взлома игр руки дошли, а то всякие соники-сосоники...