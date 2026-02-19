0xZe0n взломал защиту Denuvo в Mafia: The Old Country с помощью гипервизора

Взломщик 0xZe0n сообщил о выпуске первой версии взлома экшена Mafia: The Old Country с помощью гипервизора.

Взлом работает на процессорах AMD и Intel. Сообщается, что после доработки гипервизора, взломщики планируют открыть публичный Discord-сервер, в котором будут делиться с пользователями своими наработками - для более быстрого тестирования и исправлений готовящихся взломов.

Mafia: The Old Country вышла в августе прошлого года и с тех пор осталась невзломанной.