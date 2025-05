2K подтвердила, что Mafia: The Old Country получит полную русскую локализацию

Подтверждая некоторые предыдущие утечки, сегодня Mafia: The Old Country получила точную дату релиза от 2K, в то время как разработчик Hangar 13 выпустил совершенно новый геймплейный трейлер.

Издатель также обновил официальный сайт игры, на котором опубликовал информацию о локализациях на различные языки. 2К подтвердила, что Mafia: The Old Country получит озвучку на русском, английском, французском, немецком, испанском, чешском, и сицилийском. Как подчеркнули создатели, аутентичность — это основа всей франшизы, и Mafia: The Old Country полностью локализована и озвучена на сицилийском языке, чтобы соответствовать месту и времени действия.

Кроме того, следующий языки получат перевод интерфейса и субтитров: русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский (Испания), испанский (Латинская Америка), чешский, японский, корейский, польский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и украинский.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.