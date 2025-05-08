2K подтвердила, что Mafia: The Old Country получит полную русскую локализацию

Подтверждая некоторые предыдущие утечки, сегодня Mafia: The Old Country получила точную дату релиза от 2K, в то время как разработчик Hangar 13 выпустил совершенно новый геймплейный трейлер.
Издатель также обновил официальный сайт игры, на котором опубликовал информацию о локализациях на различные языки. 2К подтвердила, что Mafia: The Old Country получит озвучку на русском, английском, французском, немецком, испанском, чешском, и сицилийском. Как подчеркнули создатели, аутентичность — это основа всей франшизы, и Mafia: The Old Country полностью локализована и озвучена на сицилийском языке, чтобы соответствовать месту и времени действия.
Кроме того, следующий языки получат перевод интерфейса и субтитров: русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский (Испания), испанский (Латинская Америка), чешский, японский, корейский, польский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и украинский.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Наконец-то здравые разрабы, не страдающие русофобией. Уважение.
Вообще лишать игры даже русских субтитров - идиотия высшего масштаба. Это один из самых распространённых языков в мире и игнорировать это крайне глупо.
Ну лишают в основном EA они прям дикие руссофобы, даже гта 6 будет с русскими сабами
и ворнер брос
не думаю что это связано , ВО первых игра в России даже не продаётся!!!!!!!1!!! , во вторых на русском говорят не только в России
Думаешь 2К слепые ? И не видит что их обошли сменив регион.
А где я писал, что на русском говорят только в России? На нём говорят во всем СНГ. А это 300+ млн человек. И лишая игру русского языка, издатели/разрабы плюют в лицо большому числу игроков. И даже если бы они хотели купить игру, то не видят смысла, и идут на торренты, либо не играют вообще из-за неуважения к ним. Короче, пытаются сделать бяку русским, но в итоге гадят лишь себе.
За это почет и уважение. Спасибо
Ну оригинальная Мафия и Мафия 2 тоже были полностью переведены, с озвучкой.
ну то было время когда все переводили, а сейчас редкость
Мафия 3 вышла тоже в то время когда все игры озвучивались, это был всё таки 16 год, но они зажали озвучку, в 16 году все игры от убейсофт, EA, Сони и других контор озвучивались. Это было за долго до 22 года и санкций.
Там была тьма реплик, игра по сути с открытым миром, от сюда и зажали озвучку.
Зажали по одной причине - больше заработать. Чувствовали, что не выстрелит 3 часть, как предыдущие 2.
Ну мафией 3 её сложно назвать. Такого кала они навалили тогда
молодцы!!!
Ну за такое не грех и купить игру. Уважаю!
Вот бы еще борду озвучили цены бы им не было
Take Two исправляются по тихоньку, что радует. Но думаю лучше будет с сицилийской озвучкой играть, ради большей атмосферности
Take two и 2K — разные компании.
Take Two владеет 2K.
Шикарная новость!
палец вверх
Если игра будет достойной, ее так и так переведут умельцы на русский.
Да, но придётся ждать год-полтора, пока соберут деньги, озвучат и т.д. А хотелось бы сразу.
Ну вот, совсем другое дело.
А недоМафию 3 что-то никто даже не хочет озвучивать ) Ну, хорошо что все нормальные Мафии с русской озвучкой.
Ну вот и хорошо!
Они типо как Рок Звезды никому не доверяют локализацию озвучки на другие языки. кроме английского, мол чтобы было аутентично 😒.