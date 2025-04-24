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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 351 оценка

8 мая будет показан геймплейный трейлер Mafia The Old Country

Gruz_ Gruz_

Разработчики Mafia The Old Country снова решили напомнить нам о предстоящем игровом шоу, в рамках которого будет представлена игра. А заодно объявили точное время проведения презентации. Трейлер грядущей части культовой серии будет показан во время проведения мероприятия PAX East, 8 мая 2025 года. Следом состоится панель с разработчиками, в ходе которой создатели игры ответят на многочисленные вопросы.

Во время вышеупомянутого мероприятия, скорее всего, будет названа дата выхода Mafia The Old Country. Впрочем, информация об этом, и без того уже просочившаяся некоторое время назад, насколько нам известно, на полках магазинов игра появится 8 августа 2025 года. Впрочем, это не официальная информация, так что, возможно, все окончательно прояснится на этот счет как раз во время мероприятия PAX East.

Mafia: The Old Country выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

32
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
agula98

Нет смысла ждать игру если у вас не 4090/5090, очередной шедевр без оптимизации на ue 5 будет, вероятней всего ещё и с денувой

12
AlexFoRestor

у меня 6090, так что жду

6
Albero

Вижу ты видишь будущее ,сейчас хочу поставить на зеро черное ,что посоветуешь ?Идти вабанк ?

Человек-Анекдот Albero

ты не представляешь сколько здесь путешественников во времени не умело юзают свою способность ))

agula98 Albero

Пока вижу только что ты не способен открыть testgpu и посмотреть на последние проекты на ue 5 и сколько кадров они выдают

Albero agula98

У меня 4060 Ti,и мне вроде норм UE 5 .Может ты хочешь запустить игры на UE 5 с помощью GTX 1060 ,на 6 к мониторе в ультра мутхерфукинг настройках,тогда ДА,скорее всего будут проблемы

2
Albero

Лишь бы был Рашн Лэнгуидж - что бы сполна окунуться в эту атмосферу !

LimitedYwyr

Будут официально и текст и озвучка русские

6
Phoentice

Нет ну серьёзно , Итальянские мафиози , брутальные мужики в классических костюмах , про семью, понятия, перестрелки, гонки на тачках через весь город с перестрелкой, ограбление банков, драма о мужской дружбе.

Вы правда думаете что за время разработки за все эти самые "сочные" годы для игровой индустрии будет нормальная игра ?

Я не верю в эту игру.

Chertanovsky

Верим

Хаттаб жив

Я бы и не ожидал многого. Серия Мафия имеет польский дешманский привкус ,никогда звезд с неба не хватала ни сюжетно, ни геймлейно, ни технически по графону и уровню проработки мира. Среднячковая игра на любителя, собравшая в себе всевозможные типовые клише про мафиози, не вызывающая особого хайпа, культовости и фанатизма. Я бы сравнил мафию с той же польской серией снайпер элит, которая стабильно изредка выходит и кому надо, тот пробежит, скрипя зубами и ругая игру за кучу недостатков.

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Пользователь ВКонтакте

Легендарной франшизе - легендарный мега графонистый движок и супер топовую видяшку, чтоб полностью наслаждаться всеми красотами новой Мафии👍💪🙏 // New Show