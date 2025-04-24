8 мая будет показан геймплейный трейлер Mafia The Old Country

Разработчики Mafia The Old Country снова решили напомнить нам о предстоящем игровом шоу, в рамках которого будет представлена игра. А заодно объявили точное время проведения презентации. Трейлер грядущей части культовой серии будет показан во время проведения мероприятия PAX East, 8 мая 2025 года. Следом состоится панель с разработчиками, в ходе которой создатели игры ответят на многочисленные вопросы.

Во время вышеупомянутого мероприятия, скорее всего, будет названа дата выхода Mafia The Old Country. Впрочем, информация об этом, и без того уже просочившаяся некоторое время назад, насколько нам известно, на полках магазинов игра появится 8 августа 2025 года. Впрочем, это не официальная информация, так что, возможно, все окончательно прояснится на этот счет как раз во время мероприятия PAX East.

Mafia: The Old Country выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.