8 мая будет показан геймплейный трейлер Mafia The Old Country

Разработчики Mafia The Old Country снова решили напомнить нам о предстоящем игровом шоу, в рамках которого будет представлена игра. А заодно объявили точное время проведения презентации. Трейлер грядущей части культовой серии будет показан во время проведения мероприятия PAX East, 8 мая 2025 года. Следом состоится панель с разработчиками, в ходе которой создатели игры ответят на многочисленные вопросы.
Во время вышеупомянутого мероприятия, скорее всего, будет названа дата выхода Mafia The Old Country. Впрочем, информация об этом, и без того уже просочившаяся некоторое время назад, насколько нам известно, на полках магазинов игра появится 8 августа 2025 года. Впрочем, это не официальная информация, так что, возможно, все окончательно прояснится на этот счет как раз во время мероприятия PAX East.
Mafia: The Old Country выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
Нет смысла ждать игру если у вас не 4090/5090, очередной шедевр без оптимизации на ue 5 будет, вероятней всего ещё и с денувой
у меня 6090, так что жду
Вижу ты видишь будущее ,сейчас хочу поставить на зеро черное ,что посоветуешь ?Идти вабанк ?
ты не представляешь сколько здесь путешественников во времени не умело юзают свою способность ))
Пока вижу только что ты не способен открыть testgpu и посмотреть на последние проекты на ue 5 и сколько кадров они выдают
У меня 4060 Ti,и мне вроде норм UE 5 .Может ты хочешь запустить игры на UE 5 с помощью GTX 1060 ,на 6 к мониторе в ультра мутхерфукинг настройках,тогда ДА,скорее всего будут проблемы
Лишь бы был Рашн Лэнгуидж - что бы сполна окунуться в эту атмосферу !
Будут официально и текст и озвучка русские
Нет ну серьёзно , Итальянские мафиози , брутальные мужики в классических костюмах , про семью, понятия, перестрелки, гонки на тачках через весь город с перестрелкой, ограбление банков, драма о мужской дружбе.
Вы правда думаете что за время разработки за все эти самые "сочные" годы для игровой индустрии будет нормальная игра ?
Я не верю в эту игру.
Верим
Я бы и не ожидал многого. Серия Мафия имеет польский дешманский привкус ,никогда звезд с неба не хватала ни сюжетно, ни геймлейно, ни технически по графону и уровню проработки мира. Среднячковая игра на любителя, собравшая в себе всевозможные типовые клише про мафиози, не вызывающая особого хайпа, культовости и фанатизма. Я бы сравнил мафию с той же польской серией снайпер элит, которая стабильно изредка выходит и кому надо, тот пробежит, скрипя зубами и ругая игру за кучу недостатков.
Легендарной франшизе - легендарный мега графонистый движок и супер топовую видяшку, чтоб полностью наслаждаться всеми красотами новой Мафии👍💪🙏 // New Show