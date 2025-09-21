Актриса озвучки сообщила, что новая игра серии Mafia уже находится в разработке

Прошло чуть больше месяца с момента выхода Mafia: The Old Country, и Hangar 13, похоже, уже смотрит в будущее. Игра оказалась очень успешной для студии, став самой прибыльной игрой августа.
Актриса озвучки Mafia подтвердила, что новая часть франшизы уже в разработке. Хотя пока нет подробностей о том, что это будет, это говорит о том, что мы можем ожидать выхода ещё одной игры в будущем.
Карина Конти, актриса, озвучивавшая Изабеллу Торризи в The Old Country, появилась на стриме Bubbly Nuggets и получила вопрос о новых проектах Mafia. Она сказала, что Hangar 13 дали зелёный свет для ещё одной игре Mafia.
Хотя подробностей о проекте нет, он может разворачиваться в то же время или даже стать продолжением Old Country, если Конти будет участвовать в нём, но это всего лишь предположения.
Все таки серию после выхода mafia 2 надо было закрывать, ничего хорошего hangar 13 сделать не могут
Попался на грабеже ювелирки, побывал на второй мировой, получил ранение, был награжденён пурпурным сердцем, вступил в семью к своему лучшему другу, попутно выплатив долг отца, сел в тюрьму за продажу талонов на бензин, там же познакомился с Лео Галанте, делал дела, лутал кэш, тачки, хата, Генри оказался стукачём, наркотики зло, перекрошил с Джо пол китайского квартала, почти взорвали Клементе, спас Лео жизнь, убил главу семейства Фальконе. А от фразы "Джо в сделку не входил" не впадал в смятение и не пускал скупую мужскую слезу разве что сухарь пролежавший в духовке со времён сотворения мира
Ну меня комиссия выгнала, вот, черномазый с птср мне жизнь спас, буду на него работать, да да, он мне территории отдаёт, нравится, я там как начальник, очень хорошо. Не говоря уже о том, какая 3 часть проходняк, на релизе которая могла бы потягаться с киберпанком по количеству технических проблем
После олд коунтри, надо передать серию другим разработчикам и побыстрее, а они новую часть делать собрались, это печально 😩
Жду. Хочу про сына Энцо и Изабеллы в Эмпайр-Бэй.
Держи, Сарай 13 просил передать
Конвейер по пути Юбисофт
скорее по пути активижен с их ежегодной колдой про злых русских и донатным мультиплеером
Юбисофт в это не отстаёт
Так реально злые)) Смотри на ПГ, тут 98% такие)
ремейк 2 части.
Зачем? Она и так хорошо себя чувствует, а вырезанное из игрв люди вон сами добавляют.
Ну и недавно выходил "ремастер". Позорище ещё то. По сути, выпустили его чисто ради консолей, но на плойке, к примеру, звук оказался одноканальным и починили это только спустя месяц от релиза. Ну а на ПК ещё и физикс вырезали.
Главное, чтоб качество следующей Мафии было как минимум на уровне Old Country и тогда игра получится шикарной. Убогого открытого мира как в тройке мне в мафии нафиг не надо. Жду чисто линейное приключение в мире декорации, каким оно всегда должно быть в Мафиях. Отходить от коридорности в открытый мир, всё равно что убить Мафию... и тройка это доказала. Точка.
Деньги не пахнут кэк бэ
Ну да, 4 игры за 25 лет, конвеер жесткий
так у take-two есть рокстар с их так любимой детишками GTA Online, зачем ставить на конвейер нисшевую серию, если в дочерней компании есть настолько бессмертная корова
а вот асасинов дефицит, всего по 2 игры в год делают
Ремейк двойки бы, только с бюджетом побольше и стрельбой нормальной, менее унылой
Как в тройке ? тогда не стоит
🤣🤣🤣🤦🤦🤦
Насрать и на Мафию и ГыТыА, на ГыТыА больше...