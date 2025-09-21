Актриса озвучки сообщила, что новая игра серии Mafia уже находится в разработке

Прошло чуть больше месяца с момента выхода Mafia: The Old Country, и Hangar 13, похоже, уже смотрит в будущее. Игра оказалась очень успешной для студии, став самой прибыльной игрой августа.

Актриса озвучки Mafia подтвердила, что новая часть франшизы уже в разработке. Хотя пока нет подробностей о том, что это будет, это говорит о том, что мы можем ожидать выхода ещё одной игры в будущем.

Карина Конти, актриса, озвучивавшая Изабеллу Торризи в The Old Country, появилась на стриме Bubbly Nuggets и получила вопрос о новых проектах Mafia. Она сказала, что Hangar 13 дали зелёный свет для ещё одной игре Mafia.

Хотя подробностей о проекте нет, он может разворачиваться в то же время или даже стать продолжением Old Country, если Конти будет участвовать в нём, но это всего лишь предположения.