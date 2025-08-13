ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 723 оценки

Battlefield 6 и Mafia: The Old Country возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по12 августа 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Бета-тестирование Battlefield 6 оказалось настолько успешным, что шутер от EA выбил Grounded 2 с первого места в рейтинге платных игр Steam. Grounded 2 же за неделю опустилась на десятую позицию.

Mafia: The Old Country, которая после релиза 7 августа поднялась на 32 места в общем рейтинге и дебютировала на втором месте недельного чарта.

Cyberpunk 2077 благодаря 65% скидке вернулась в топ-5, а дополнение Phantom Liberty закрепилось на девятой строчке. Rust и Street Fighter 6 тоже вернулись в десятку, заняв шестое и седьмое места.

  1. Battlefield 6
  2. Mafia: The Old Country
  3. Steam Deck
  4. Cyberpunk 2077
  5. PEAK
  6. Rust
  7. Street Fighter 6
  8. Dead by Daylight
  9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  10. Grounded 2
Константин335

Рад за Мафию, возможно даже игра года в этом году

DezkQ

Прозор года, возможно )

DezkQ

Смысл этих чартов ? Естественно там будут 2 новинки громкие. А вот онлайна уже нет все забили на этот высер )

Ахахахха, даже сначала не понял, чё это поиск ругается и не находит, а оно воно чо.