Battlefield 6 и Mafia: The Old Country возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по12 августа 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Бета-тестирование Battlefield 6 оказалось настолько успешным, что шутер от EA выбил Grounded 2 с первого места в рейтинге платных игр Steam. Grounded 2 же за неделю опустилась на десятую позицию.
Mafia: The Old Country, которая после релиза 7 августа поднялась на 32 места в общем рейтинге и дебютировала на втором месте недельного чарта.
Cyberpunk 2077 благодаря 65% скидке вернулась в топ-5, а дополнение Phantom Liberty закрепилось на девятой строчке. Rust и Street Fighter 6 тоже вернулись в десятку, заняв шестое и седьмое места.
- Battlefield 6
- Mafia: The Old Country
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- PEAK
- Rust
- Street Fighter 6
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Grounded 2
Рад за Мафию, возможно даже игра года в этом году
Прозор года, возможно )
Смысл этих чартов ? Естественно там будут 2 новинки громкие. А вот онлайна уже нет все забили на этот высер )
Ахахахха, даже сначала не понял, чё это поиск ругается и не находит, а оно воно чо.