Battlefield 6 и Mafia: The Old Country возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по12 августа 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Бета-тестирование Battlefield 6 оказалось настолько успешным, что шутер от EA выбил Grounded 2 с первого места в рейтинге платных игр Steam. Grounded 2 же за неделю опустилась на десятую позицию.

Mafia: The Old Country, которая после релиза 7 августа поднялась на 32 места в общем рейтинге и дебютировала на втором месте недельного чарта.

Cyberpunk 2077 благодаря 65% скидке вернулась в топ-5, а дополнение Phantom Liberty закрепилось на девятой строчке. Rust и Street Fighter 6 тоже вернулись в десятку, заняв шестое и седьмое места.