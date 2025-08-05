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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 470 оценок

Большинство игроков рады, что Mafia: The Old Country не отнимает у них много времени

Gruz_ Gruz_

Часть игроков, безусловно, уже чувствует усталость от мега-проектов, которыми засыпают нас многочисленные разработчики. Впрочем, не все стремятся максимально растянуть свои проекты. Mafia: The Old Country пошла в совершенно другом направлении и будет сравнительно короткой игрой.

По словам разработчиков, на прохождение Mafia: The Old Country потребуется около 10,5 часов. Если добавить сюда побочные миссии, то время, необходимое для прохождения игры, увеличивается до 13 часов. Достаточно ли этого? Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам. Впрочем, подавляющее большинство игроков, похоже, вполне удовлетворены такой продолжительностью — при условии, что это будут 10 часов увлекательного и качественного игрового процесса.

Честно говоря, я не против более коротких игр. Меня утомили все эти игры, которые занимают 30, 50, 100 и более часов.
Для игры такого типа это действительно отличная продолжительность. Я не вижу в этом ничего плохого.
Игры продолжительностью 10–15 часов всегда были для меня самыми увлекательными. Именно они могут рассказать лучшие истории.
На прохождение сюжета Mafia: The Old Country уйдет примерно 10 часов

Mafia: The Old Country выйдет 7 августа на ПК и 8 августа на консолях PS5 и XSX/S.

32
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Смелое заявление про "большинство".

10
211186

Эти люди-болваны! 2 раза на лошади прокатиться и один раз на машине. Кат-сцены не пропускаемые часов на 5, вот тебе и игра на вечер за 50 баксов)

8
Loxo22w

Чел купи уже мафию и не скули

8
Summor Ner

Кат-сцены не пропускаемые часов на 5, вот тебе и игра на вечер за бесплатно с зелёного магазина.* fix

Так намного лучше.😉

2
jax baron

Естественно - играть и покупать не надо

7
211186

Абсолютно, это проходняк. Даже с ниггером интереснее была игра

11
North235 211186
Даже с ниггером интереснее была игра

Заявлять об этом не опробовав новую часть, это сильно конечно. Как по мне - надо сильно постараться сделать что-то хуже третьей части.

5
Антон Радикалушкин North235

Всегда есть мафия 2, в которое хуже практически всё :)

5
ZNGRU

Ну а я не рад тому что игра короткая как пиписька Дональда Трампа.

5
MistaSpider

Проверял? Шалун

5
PatchyTaran

Кино оно такое

4
ShowyAlberic

пруфы?

4
Egik81

Дело не во времени, а дело в качестве этого проведённого времени. Если игра интересна она может быть практически бесконечна. А если она так себе, то и уровня тизера хватит.

4
Вкус

Лучше 1,2 больше не будет.

3
Redpath

Ну если игра на 100+ часов стоит 60$ игра на 10 должна стоить 6, нет?

3
Денис Сидоров 5

Какими мега-проектами нас засыпают многочисленные разработчики,пзд даже смешно читать))))

2
ViksOne

Игры до 30 часов больше всего заходят

2
Константин335

Кому как, мне вот больше нравятся такие короткие игры на 10-15 часов

3
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