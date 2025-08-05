Большинство игроков рады, что Mafia: The Old Country не отнимает у них много времени

Часть игроков, безусловно, уже чувствует усталость от мега-проектов, которыми засыпают нас многочисленные разработчики. Впрочем, не все стремятся максимально растянуть свои проекты. Mafia: The Old Country пошла в совершенно другом направлении и будет сравнительно короткой игрой.
По словам разработчиков, на прохождение Mafia: The Old Country потребуется около 10,5 часов. Если добавить сюда побочные миссии, то время, необходимое для прохождения игры, увеличивается до 13 часов. Достаточно ли этого? Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам. Впрочем, подавляющее большинство игроков, похоже, вполне удовлетворены такой продолжительностью — при условии, что это будут 10 часов увлекательного и качественного игрового процесса.
Честно говоря, я не против более коротких игр. Меня утомили все эти игры, которые занимают 30, 50, 100 и более часов.
Для игры такого типа это действительно отличная продолжительность. Я не вижу в этом ничего плохого.
Игры продолжительностью 10–15 часов всегда были для меня самыми увлекательными. Именно они могут рассказать лучшие истории.
Mafia: The Old Country выйдет 7 августа на ПК и 8 августа на консолях PS5 и XSX/S.
Смелое заявление про "большинство".
Эти люди-болваны! 2 раза на лошади прокатиться и один раз на машине. Кат-сцены не пропускаемые часов на 5, вот тебе и игра на вечер за 50 баксов)
Чел купи уже мафию и не скули
Кат-сцены не пропускаемые часов на 5, вот тебе и игра на вечер за бесплатно с зелёного магазина.* fix
Так намного лучше.😉
Естественно - играть и покупать не надо
Абсолютно, это проходняк. Даже с ниггером интереснее была игра
Заявлять об этом не опробовав новую часть, это сильно конечно. Как по мне - надо сильно постараться сделать что-то хуже третьей части.
Всегда есть мафия 2, в которое хуже практически всё :)
Ну а я не рад тому что игра короткая как пиписька Дональда Трампа.
Проверял? Шалун
Кино оно такое
пруфы?
Дело не во времени, а дело в качестве этого проведённого времени. Если игра интересна она может быть практически бесконечна. А если она так себе, то и уровня тизера хватит.
Лучше 1,2 больше не будет.
Ну если игра на 100+ часов стоит 60$ игра на 10 должна стоить 6, нет?
Какими мега-проектами нас засыпают многочисленные разработчики,пзд даже смешно читать))))
Игры до 30 часов больше всего заходят
Кому как, мне вот больше нравятся такие короткие игры на 10-15 часов