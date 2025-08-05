Большинство игроков рады, что Mafia: The Old Country не отнимает у них много времени

Часть игроков, безусловно, уже чувствует усталость от мега-проектов, которыми засыпают нас многочисленные разработчики. Впрочем, не все стремятся максимально растянуть свои проекты. Mafia: The Old Country пошла в совершенно другом направлении и будет сравнительно короткой игрой.

По словам разработчиков, на прохождение Mafia: The Old Country потребуется около 10,5 часов. Если добавить сюда побочные миссии, то время, необходимое для прохождения игры, увеличивается до 13 часов. Достаточно ли этого? Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам. Впрочем, подавляющее большинство игроков, похоже, вполне удовлетворены такой продолжительностью — при условии, что это будут 10 часов увлекательного и качественного игрового процесса.

Честно говоря, я не против более коротких игр. Меня утомили все эти игры, которые занимают 30, 50, 100 и более часов.

Для игры такого типа это действительно отличная продолжительность. Я не вижу в этом ничего плохого.

Игры продолжительностью 10–15 часов всегда были для меня самыми увлекательными. Именно они могут рассказать лучшие истории.

Mafia: The Old Country выйдет 7 августа на ПК и 8 августа на консолях PS5 и XSX/S.