Чешские и словацкие геймеры получат специальное издание Mafia: The Old Country

Чешская компания CENEGA презентовала ограниченное издание Mafia: The Old Country, созданной специально для геймеров из Чехии и Словакии на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Физического издания для версии для ПК не будет.
Лимитированное издание будет выпущено в очень ограниченном количестве. В комплект входит SteelBook, полный диск с игрой и пазл на 1000 деталей. Все это упаковано в красивую картонную коробку.
"Откройте для себя историю зарождения организованной преступности и окунитесь в суровую гангстерскую историю Mafia: The Old Country, действие которой разворачивается в жестоком сицилийском преступном мире начала XX века. В роли Энцо Фавары сразитесь за выживание и докажите мафиозной семье, что заслуживаете быть ее членом. Этот захватывающий экшен от третьего лица перенесет вас в то время, когда о милосердии не было и речи", - говорится в пресс-релизе.
Релиз Mafia: Homeland состоится 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. В игре будет полная русская локализация, включая дубляж и субтитры.
Позорная идея однако
щас игра на плати.ру по предзаказу на хбокс стоит всего 3.5₽!!! В то время как ассасин или Киндом Кам 2 были по 6-6.5₽, поэтому меня терзают смутные сомнения на счет мафии 4😒думаю это будет проходняк очередной. Не будет она ААА игрой
Судя по геймплейным трейлерам, игра будет больше похожа на Uncharted, чем на первые две Mafia. И возможно короткая от сюда и цена.
Я думаю часов на 10-12 максимум