Чешские и словацкие геймеры получат специальное издание Mafia: The Old Country

Чешская компания CENEGA презентовала ограниченное издание Mafia: The Old Country, созданной специально для геймеров из Чехии и Словакии на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Физического издания для версии для ПК не будет.

Лимитированное издание будет выпущено в очень ограниченном количестве. В комплект входит SteelBook, полный диск с игрой и пазл на 1000 деталей. Все это упаковано в красивую картонную коробку.

"Откройте для себя историю зарождения организованной преступности и окунитесь в суровую гангстерскую историю Mafia: The Old Country, действие которой разворачивается в жестоком сицилийском преступном мире начала XX века. В роли Энцо Фавары сразитесь за выживание и докажите мафиозной семье, что заслуживаете быть ее членом. Этот захватывающий экшен от третьего лица перенесет вас в то время, когда о милосердии не было и речи", - говорится в пресс-релизе.

Релиз Mafia: Homeland состоится 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. В игре будет полная русская локализация, включая дубляж и субтитры.