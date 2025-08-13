Даниэль Вавра проходит Mafia: The Old Country - разработчик похвалил визуальную составляющую игры

Даниэль Вавра, геймдиректор Warhorse Studios и один из ключевых разработчиков оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven и Mafia 2, в соцсетях поделился о том, что он уже проходит Mafia: The Old Country.

По всей видимости несмотря на то, что Mafia: Definitive Edition оставила у него неоднозначные впечатления, а сам он ранее неоднократно критиковал направление, в котором Take-Two решила развивать серию, он все-таки решил ознакомиться с новой частью.

Вавра показал кадр из своего прохождения Mafia: The Old Country, а так же похвалил работу художников из Hangar 13. Своими полными впечатлениями разработчик поделится, вероятно, уже после прохождения игры.