Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 722 оценки

Даниэль Вавра проходит Mafia: The Old Country - разработчик похвалил визуальную составляющую игры

AceTheKing AceTheKing

Даниэль Вавра, геймдиректор Warhorse Studios и один из ключевых разработчиков оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven и Mafia 2, в соцсетях поделился о том, что он уже проходит Mafia: The Old Country.

По всей видимости несмотря на то, что Mafia: Definitive Edition оставила у него неоднозначные впечатления, а сам он ранее неоднократно критиковал направление, в котором Take-Two решила развивать серию, он все-таки решил ознакомиться с новой частью.

Даниэль Вавра поделился впечатлениями от ремейка Mafia, а так же рассказал о Генри и первоначальных концовках Mafia 2

Вавра показал кадр из своего прохождения Mafia: The Old Country, а так же похвалил работу художников из Hangar 13. Своими полными впечатлениями разработчик поделится, вероятно, уже после прохождения игры.

7
6
Комментарии: 6
211186

А кроме графения игра днище

6
Константин335

А если Вавра похвалит игру и сюжет, переобуешься и тоже будешь хвалить игру? А то видел тут комменты писали что графика фигня в игре, а теперь вон переобуваются и говорят что кроме графики ничего нет

1
Антон Радикалушкин

еще там есть отличный сценарий, саундтрек, игра актеров, режиссура.
Улучшенная в сравнении с прошлыми играми стрельбам и стелс. В остальном да, днище :D

North235

Вот да. У игры есть недостатки, но визуальная составляющая точно не в их числе.

2
Юрий Пенкин

знает старый чертяка что на xbox лучшая версия в 120 фпс, вот и играет как белый человек

Константин335

Визуальная составляющая там конечно отличная, как впрочем и все остальное