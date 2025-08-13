Даниэль Вавра проходит Mafia: The Old Country - разработчик похвалил визуальную составляющую игры

Даниэль Вавра, геймдиректор Warhorse Studios и один из ключевых разработчиков оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven и Mafia 2, в соцсетях поделился о том, что он уже проходит Mafia: The Old Country.
По всей видимости несмотря на то, что Mafia: Definitive Edition оставила у него неоднозначные впечатления, а сам он ранее неоднократно критиковал направление, в котором Take-Two решила развивать серию, он все-таки решил ознакомиться с новой частью.
Вавра показал кадр из своего прохождения Mafia: The Old Country, а так же похвалил работу художников из Hangar 13. Своими полными впечатлениями разработчик поделится, вероятно, уже после прохождения игры.
А кроме графения игра днище
А если Вавра похвалит игру и сюжет, переобуешься и тоже будешь хвалить игру? А то видел тут комменты писали что графика фигня в игре, а теперь вон переобуваются и говорят что кроме графики ничего нет
еще там есть отличный сценарий, саундтрек, игра актеров, режиссура.
Улучшенная в сравнении с прошлыми играми стрельбам и стелс. В остальном да, днище :D
Вот да. У игры есть недостатки, но визуальная составляющая точно не в их числе.
знает старый чертяка что на xbox лучшая версия в 120 фпс, вот и играет как белый человек
Визуальная составляющая там конечно отличная, как впрочем и все остальное