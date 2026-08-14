DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Mafia: The Old Country - Man of Honor

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country.

Теперь гипервизор-взлом поддерживает последнюю версию игры, для которой сегодня вышло сюжетное дополнение про молодого Эннио Сальери - Man of Honor. Дополнение добавляет в игру две новые сюжетные главы и ряд других нововведений.

Скачать гипервизор-взлом можно с нашего сайта: