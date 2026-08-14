DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Mafia: The Old Country - Man of Honor

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country.
Теперь гипервизор-взлом поддерживает последнюю версию игры, для которой сегодня вышло сюжетное дополнение про молодого Эннио Сальери - Man of Honor. Дополнение добавляет в игру две новые сюжетные главы и ряд других нововведений.
Скачать гипервизор-взлом можно с нашего сайта:
Я первый)
Никогда с гипервизором не скачивал игры. Говорят что определённый риск для безопасности системы есть.
🤪😆🤌
Повтор...
https://www.playground.ru/mafia_the_old_country/news/denuvowo_vypustili_gipervizor_vzlom_dlya_mafia_the_old_country_i_dlc_man_of_honor-1866870