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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 1 379 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Mafia: The Old Country - Man of Honor

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в Mafia: The Old Country.

Теперь гипервизор-взлом поддерживает последнюю версию игры, для которой сегодня вышло сюжетное дополнение про молодого Эннио Сальери - Man of Honor. Дополнение добавляет в игру две новые сюжетные главы и ряд других нововведений.

Скачать гипервизор-взлом можно с нашего сайта:

Mafia: The Old Country "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ПК 19
25
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
BENDJI

Я первый)

4
prince0

Никогда с гипервизором не скачивал игры. Говорят что определённый риск для безопасности системы есть.

4
Dunovo

🤪😆🤌

2
Избранный Белиара

Повтор...
https://www.playground.ru/mafia_the_old_country/news/denuvowo_vypustili_gipervizor_vzlom_dlya_mafia_the_old_country_i_dlc_man_of_honor-1866870

2
JackBV
2
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