Для Mafia: The Old Country на ПК вышел второй хотфикс

Компания Hangar 13 выпустила второй хотфикс для Mafia: The Old Country. Это небольшое обновление, исправляющие несколько ошибок. Они не добавляют новый контент и не вносят существенных изменений.
Второй хотфикс улучшает производительность игры во время переходов между кинематографическими роликами при использовании Unreal TSR. Он также изменит значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров с 30 к/с на «Не ограничено» для новых игроков. Кроме того, он включает в себя ряд общих улучшений стабильности. Таким образом, игра должна работать стабильнее, чем раньше.
Описание патча Mafia: The Old Country от 20 августа
- Для новых игроков установлено значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров «Не ограничено» вместо 30 кадров в секунду. Если вы уже играли в игру, вам следует изменить этот параметр вручную через меню «Графика».
- Повышена производительность при переходах между кинематографическими эффектами при использовании Unreal TSR.
- Дополнительные улучшения стабильности.
