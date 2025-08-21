Для Mafia: The Old Country на ПК вышел второй хотфикс

Компания Hangar 13 выпустила второй хотфикс для Mafia: The Old Country. Это небольшое обновление, исправляющие несколько ошибок. Они не добавляют новый контент и не вносят существенных изменений.

Второй хотфикс улучшает производительность игры во время переходов между кинематографическими роликами при использовании Unreal TSR. Он также изменит значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров с 30 к/с на «Не ограничено» для новых игроков. Кроме того, он включает в себя ряд общих улучшений стабильности. Таким образом, игра должна работать стабильнее, чем раньше.

Описание патча Mafia: The Old Country от 20 августа