Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 848 оценок

Для Mafia: The Old Country на ПК вышел второй хотфикс

monk70 monk70

Компания Hangar 13 выпустила второй хотфикс для Mafia: The Old Country. Это небольшое обновление, исправляющие несколько ошибок. Они не добавляют новый контент и не вносят существенных изменений.

Второй хотфикс улучшает производительность игры во время переходов между кинематографическими роликами при использовании Unreal TSR. Он также изменит значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров с 30 к/с на «Не ограничено» для новых игроков. Кроме того, он включает в себя ряд общих улучшений стабильности. Таким образом, игра должна работать стабильнее, чем раньше.

Описание патча Mafia: The Old Country от 20 августа

  • Для новых игроков установлено значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров «Не ограничено» вместо 30 кадров в секунду. Если вы уже играли в игру, вам следует изменить этот параметр вручную через меню «Графика».
  • Повышена производительность при переходах между кинематографическими эффектами при использовании Unreal TSR.
  • Дополнительные улучшения стабильности.
Комментарии: 34
MrGamerDad

Даже если сравнивать с 1-3 частями, это самая медленная часть серии. Ходишь, разговариваешь, чуть-чуть дерешься на ножах, пару перестрелок - повторяешь до самого финала.

Merelone

Халтурная игра получилась, из разряда: "Привет ChatGPT, сделай сюжет мафии похожий на первую часть, только в Сицилии"

JohnTornton

это вообще кринж, а не игра
бои на ножах это вообще максимальное убожество
обещать открытый мир и не выпустить его сразу это тоже дичь
сюжет банальная примитивная ересь
ничего интересного нет
в той же 2й части ты тока приехал и пока идёшь до дому, там кто то болтает, самолёт пролетает, город живёт и тп, и так дальше всё происходит
тут же все стоят афк, людей почти нет
стрельба такая, что лучше бы её вообще не было

North235 JohnTornton
обещать открытый мир и не выпустить его сразу это тоже дичь

В смысле? Это когда разрабы обещали открытый мир?

211186

Игра просто никакая вот серьезно. Одна гонка на лошади, одна гонка на машине (прошел на сложном уровне с первого раза). Откровенная халтура и народ еще восхищается ей! Люди, опомнитесь! 2025 год на дворе, а графен 2015 года!!! Сюжет это просто дичь, его писал пятиклассник скорее всего. Чем вы восхищаетесь я не пойму? Я купил акк на сериес х за 250₽, прошел за 2 вечера и забыл навсегда. Мафия 3 больше похожа на мафию и интереснее в 100 раз!!!

Антон Радикалушкин

тем временем графен 2015 года , который народ по СЕЙ ДЕНЬ считает одной из лучших.

+ ещё 1 картинка
Merelone Антон Радикалушкин

Кто сказал, что народ считает графику в MGSV одной из лучших?) Тебе сосед Вася напротив сказал?

Учитывая что MGSV - 2015 года, то графика вполне неплохая) Не пойму зачем сравнивать хер пойми что..

Антон Радикалушкин Merelone

достаточно почитать обзоры за последние годы, даже актуальные. Обзоры того времени. Причем как от пользователей так и от журналистов. Неплохая-да, на почти конец 2015 года игра вышла с неплохой графикой, но на уровне 2010 года, только модельки некоторых геров были на уровне 2015 :) В призраке цусиме народ восхваляет графу, пусть она и 2020 года, но по факту такое же старье.

А мгс по сей день народ расхваливает, мол какая нереальная тут оптимизация. Движок просто чудо, кодзима чудо, такую графу оптимизировали! Даже движок в описании игры пиарит сам себя)

Ahnx

Зачем они вообще её делали? Практически с самого начала было ясно, что игра не взлетит.

vvvjust

А моушн блюр поправили? А то в катсценах он есть, а в геймплее нет

Леший3

нафиг он тебе???????

vvvjust Леший3

хочу

DezkQ

Апхахпхп, про неё уже все забыли как страшный сон, за такое время можно было и нормальный патч на эту помойку со стряпать а не 2 вшивые заплатки...

Леший3

всмысле забыли.... она не 5 лет назад вышла😂 ее только все играют еще

3
DezkQ Леший3

Обосрафия которая вышла не пять лет назад и в неё прям усе играют )

КП20700 который вышел пять лет назад )

Dark_AssassinUA DezkQ

Сравнить коридорную адвенчуру и рпг - сразу видно сверхразума

Пользователь ВКонтакте

Игра только вышла и уже вторая заплатка? Хм... // Василий Горский

JohnTornton

открытый мир когда выйдет?))

СССР2

Если сделать просто, то же самое только главный герой молодой Сальери, многие бы поняли и приняли игру! Ну показали Сальери Начало, что тут такого. А в конце игры сделать ролик, как Сальери приезжает в Лост Хэвен, покорять город, а там Морелло сидит. И тонкий намек на продолжение серии! ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ ПЕРСОНАЖА, немного пропишите его! А так. ЗАЧЕМ? Вота фак?

DezkQ

А как это поменяет унылейший геймплей, который весь по одному шаблону и так от начала до конца?

2
Kokoprime1991 DezkQ

Тогда это можно было-бы назвать Мафия Origin, ибо отсылок к ключевым персонажам 1 и 2й части по факту очень много, есть молодой Лео как минимум(да это ТОТ САМЫЙ ЛЕО) , т.ч. можно было нормально закрутить , где ГГ все идет точно так-же убивает ЧСВ поехавшего крышей дона, НО Чезаре НЕ трогает его и в итоге остается дуреть, а ГГ уезжает и можно было показать что-то типа 30 лет спустя(ибо гг по игре около 20) и уже показать как он сидит в баре и тем самым завернуть до событий 1й части, но авторы решили сделать мало того херню, так и частичный копипаст 1й части, так и очередной раз всратый конец тупо с целью АБЫ БЫЛО.

