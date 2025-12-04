Для Mafia: The Old Country вышло обновление с различными исправлениями

В новом обновлении Mafia: The Old Country разработчики исправили ряд проблем, о которых ранее сообщали игроки. Команда продолжает внимательно следить за отзывами сообщества и планирует внедрить дополнительные улучшения в будущих патчах.
Основные исправления
Сохранение игры
- Исправлена ошибка, из-за которой мог теряться прогресс при использовании функции повтора главы после изменения уровня сложности и выхода из игры.
ПК-версия
- Устранена проблема, из-за которой генерация кадров могла отключаться после определённых переходов в меню.
- Дополнительные исправления, направленные на повышение стабильности работы игры.
ни о чём
ммда, а они совсем не спешили с этим
а физику с предыдущих частей вернули ?
Физику чего?
В игре используется UE5. В нем собственный физический движок Chaos. В UE4 использовался физикс от Нвидиа.