Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 087 оценок

Для Mafia: The Old Country вышло обновление с различными исправлениями

monk70 monk70

В новом обновлении Mafia: The Old Country разработчики исправили ряд проблем, о которых ранее сообщали игроки. Команда продолжает внимательно следить за отзывами сообщества и планирует внедрить дополнительные улучшения в будущих патчах.

Основные исправления

Сохранение игры

  • Исправлена ошибка, из-за которой мог теряться прогресс при использовании функции повтора главы после изменения уровня сложности и выхода из игры.

ПК-версия

  • Устранена проблема, из-за которой генерация кадров могла отключаться после определённых переходов в меню.
  • Дополнительные исправления, направленные на повышение стабильности работы игры.
Комментарии:  5
Юрий Пенкин

ни о чём

2
нитгитлистер

ммда, а они совсем не спешили с этим

Артем Lion

а физику с предыдущих частей вернули ?

Антон Радикалушкин

Физику чего?

Egik81

В игре используется UE5. В нем собственный физический движок Chaos. В UE4 использовался физикс от Нвидиа.

1