Для Mafia: The Old Country вышло первое крупное обновление

Разработчики из студии Hangar 13, создавшие Mafia: The Old Country, сообщили о выпуске крупнейшего на сегодняшний день обновления для игры ( в Steam его размер составляет около 1 ГБ). Новый патч исправляет давно известные ошибки и вносит целый ряд улучшений, направленных на повышение стабильности, улучшение визуальной составляющей и поведения NPC

Что было исправлено? Игроки больше не должны сталкиваться с ситуациями, когда компаньоны, такие как Лука или Чезаре, не выполняют ключевые действия и тем самым блокируют прохождение. Задание в портовом складе в третьей главе теперь можно выполнить и без обязательного устранения конкретного охранника, если игроку удастся проскользнуть другим способом. Разработчики также исправили невидимые коллизии, неправильно размещенные укрытия и значительно улучшили реакции врагов, а также движения союзников и нейтральных персонажей.

Обновление вносит изменения в кинематографические сцены, где были решены проблемы с эффектом ореолов при масштабировании или мигающими волосами и бородами. Разработчики также уделили внимание освещению, визуальным эффектам и анимации, которые больше не мешают из-за «поппинга» или плохой загрузки. Например, теперь фон главного меню не сбрасывается при запуске новой игры, HUD имеет улучшенные контекстные функции, а во всей игре были добавлены недостающие субтитры.

Также в патче исправлены сбои в воспроизведении музыки, озвучки и окружающих звуков, а также некорректное отображение субтитров. Исправлены анимации персонажей — от неестественных движений во время диалогов до персонажей, застрявших в одной позе. Разработчики также поработали над переводами, чтобы игроки больше не сталкивались с несоответствиями в разных языковых версиях.

Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S получат еще большую стабильность, а игроки на ПК оценят исправления, связанные с DLSS Frame Generation и общей улучшенной производительностью.

В дальнейшем Mafia: The Old Country получит новый контент в виде режима Free Ride (Свободная езда).