Для Mafia: The Old Country вышло первое крупное обновление

Разработчики из студии Hangar 13, создавшие Mafia: The Old Country, сообщили о выпуске крупнейшего на сегодняшний день обновления для игры ( в Steam его размер составляет около 1 ГБ). Новый патч исправляет давно известные ошибки и вносит целый ряд улучшений, направленных на повышение стабильности, улучшение визуальной составляющей и поведения NPC
Что было исправлено? Игроки больше не должны сталкиваться с ситуациями, когда компаньоны, такие как Лука или Чезаре, не выполняют ключевые действия и тем самым блокируют прохождение. Задание в портовом складе в третьей главе теперь можно выполнить и без обязательного устранения конкретного охранника, если игроку удастся проскользнуть другим способом. Разработчики также исправили невидимые коллизии, неправильно размещенные укрытия и значительно улучшили реакции врагов, а также движения союзников и нейтральных персонажей.
Обновление вносит изменения в кинематографические сцены, где были решены проблемы с эффектом ореолов при масштабировании или мигающими волосами и бородами. Разработчики также уделили внимание освещению, визуальным эффектам и анимации, которые больше не мешают из-за «поппинга» или плохой загрузки. Например, теперь фон главного меню не сбрасывается при запуске новой игры, HUD имеет улучшенные контекстные функции, а во всей игре были добавлены недостающие субтитры.
Также в патче исправлены сбои в воспроизведении музыки, озвучки и окружающих звуков, а также некорректное отображение субтитров. Исправлены анимации персонажей — от неестественных движений во время диалогов до персонажей, застрявших в одной позе. Разработчики также поработали над переводами, чтобы игроки больше не сталкивались с несоответствиями в разных языковых версиях.
Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S получат еще большую стабильность, а игроки на ПК оценят исправления, связанные с DLSS Frame Generation и общей улучшенной производительностью.
В дальнейшем Mafia: The Old Country получит новый контент в виде режима Free Ride (Свободная езда).
Пока что топ1 разочарований года, ждал, добавил в вишлист, даже деньги приготовил и на релизе хотел начать играть, потом как глянул обзоры, так и ахнул от уровня посредственности. Ну ладно, мб куплю лост соул асайд, если по обзорам будет норм.
бедняжка. как ты так живешь по обзорам?
Судя по тому, каким мусором оказалась игра, очень хорошо живу
Пора бы уже запомнить, что прошли времена, когда игры на релизе нормально работают, и перестать делать предзаказы.
А когда они на релизе нормально работали ? Такие-же кривые, косые, неиграбельные, забагованные были. Только вот фидбек разрабы не могли так оперативно собирать. А патчики приходилось искать на дисках с журналами если нета не было а его много у кого не было...
Эй сарай 13, про ваш выкидыш уже все забыли -_-
К новым играм уже нужно в комплекте прилагать инструкцию как к мебели из IKEA - "Что делать в случае... и в конце с припиской - если ничего не помогло, удалите игру."
Системшок 2 когда вышел, в нем не работали сохранения ) Играли как на денди, до куда дошел до туда дошел, сдох твои проблемы ) Чисто как один из примеров. Которых масса, только ворошить сознание нада, столько лет прошло )
Можно было канеш комп включенным оставлять, но многих за это гоняли )
Про ждалкер говорить нада ? ) Так что нихрена трава зеленей раньше не была )
M&M6 из лука можно было стрелять как из пулемёта гатлинга)
Куча игр просто с непроходимыми миссиями, скрипты не срабатывали...
А кто говорил что зеленее раньше было. Раньше просто у многих в России интернета нормального не было. Что уж там про форумы и тому подобное. По этому многие сидели с дисками и в случае чего шли к условному ашоту в магазинчик менять диск на новый. Ибо тот не работал, игра сломана была.
Сейчас вот интернет всем доступен. Даже в мухасранске на краю планеты. Вот люди и могут жаловаться.
Косметика игре явно не поможет)
Этих проблем у меня не было, прошел игру и пока забыл.
Да нет, игра просто прямая как рельса
А раньше как было?
Провал года, а не игра. ПГ даже рецензию не написал на эту поделку
Это хорошо!
