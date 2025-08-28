Для Mafia: The Old Country вышло первое крупное обновление - улучшение визуальной составляющей и поведения NPC

Разработчики из студии Hangar 13, создавшие Mafia: The Old Country, сообщили о выпуске крупнейшего на сегодняшний день обновления для игры ( в Steam его размер составляет около 1 ГБ). Новый патч исправляет давно известные ошибки и вносит целый ряд улучшений, направленных на повышение стабильности, улучшение визуальной составляющей и поведения NPC.
Что было исправлено? Игроки больше не должны сталкиваться с ситуациями, когда компаньоны, такие как Лука или Чезаре, не выполняют ключевые действия и тем самым блокируют прохождение. Задание в портовом складе в третьей главе теперь можно выполнить и без обязательного устранения конкретного охранника, если игроку удастся проскользнуть другим способом. Разработчики также исправили невидимые коллизии, неправильно размещенные укрытия и значительно улучшили реакции врагов, а также движения союзников и нейтральных персонажей.
Обновление вносит изменения в кинематографические сцены, где были решены проблемы с эффектом ореолов при масштабировании или мигающими волосами и бородами. Разработчики также уделили внимание освещению, визуальным эффектам и анимации, которые больше не мешают из-за «поппинга» или плохой загрузки. Например, теперь фон главного меню не сбрасывается при запуске новой игры, HUD имеет улучшенные контекстные функции, а во всей игре были добавлены недостающие субтитры.
Также в патче исправлены сбои в воспроизведении музыки, озвучки и окружающих звуков, а также некорректное отображение субтитров. Исправлены анимации персонажей — от неестественных движений во время диалогов до персонажей, застрявших в одной позе. Разработчики также поработали над переводами, чтобы игроки больше не сталкивались с несоответствиями в разных языковых версиях.
Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S получат еще большую стабильность, а игроки на ПК оценят исправления, связанные с DLSS Frame Generation и общей улучшенной производительностью.
В дальнейшем Mafia: The Old Country получит новый контент в виде режима Free Ride (Свободная езда).
Пока что топ1 разочарований года, ждал, добавил в вишлист, даже деньги приготовил и на релизе хотел начать играть, потом как глянул обзоры, так и ахнул от уровня посредственности. Ну ладно, мб куплю лост соул асайд, если по обзорам будет норм.
бедняжка. как ты так живешь по обзорам?
Судя по тому, каким мусором оказалась игра, очень хорошо живу
А каким таким "мусором" оказалась игра? Чье это мнение? Я вот не играл в игру, поэтому пошел гуглить. Зашел в стим - положительные отзывы, зашел на метакритик, оценка юзеров - 7.8, на опенкритик оценка юзеров - 80. Т.е. "мусор" это оценка горстки конченых дотеров с пегача? Ты входишь в их число, судя по всему?
Это надо на релизе делать... ГомOсеки вонючие...
Пора бы уже запомнить, что прошли времена, когда игры на релизе нормально работают, и перестать делать предзаказы.
А когда они на релизе нормально работали ? Такие-же кривые, косые, неиграбельные, забагованные были. Только вот фидбек разрабы не могли так оперативно собирать. А патчики приходилось искать на дисках с журналами если нета не было а его много у кого не было...
они никогда не работали нормально на релизе
зато цену повышают каждые несколько лет
а как выпускали кал, так и выпускают
причём тут предзаказы? все игры, что выходили без предзаказов были такими же забагованными и лагованными отходами
смените уже тупую пластинку школьника, у которого нет денег, чтобы купить игру прям щас, а не через 5 лет по скидке
Эй сарай 13, про ваш выкидыш уже все забыли -_-
З.Ы. Если вырубилась генерация не нужно ничего перезапускать кроме драйвера. Ctrl+win+shift+B
К новым играм уже нужно в комплекте прилагать инструкцию как к мебели из IKEA - "Что делать в случае... и в конце с припиской - если ничего не помогло, удалите игру."
Системшок 2 когда вышел, в нем не работали сохранения ) Играли как на денди, до куда дошел до туда дошел, сдох твои проблемы ) Чисто как один из примеров. Которых масса, только ворошить сознание нада, столько лет прошло )
Можно было канеш комп включенным оставлять, но многих за это гоняли )
Про ждалкер говорить нада ? ) Так что нихрена трава зеленей раньше не была )
M&M6 из лука можно было стрелять как из пулемёта гатлинга)
Куча игр просто с непроходимыми миссиями, скрипты не срабатывали...
А кто говорил что зеленее раньше было. Раньше просто у многих в России интернета нормального не было. Что уж там про форумы и тому подобное. По этому многие сидели с дисками и в случае чего шли к условному ашоту в магазинчик менять диск на новый. Ибо тот не работал, игра сломана была.
Сейчас вот интернет всем доступен. Даже в мухасранске на краю планеты. Вот люди и могут жаловаться.
Провал года, а не игра. ПГ даже рецензию не написал на эту поделку
Даже у такого откровенного дерьма, нашлись защитник, которые до визга и кала из сосков, её защищают )
Хз, как по мне хуже третьей части ничё в этой серии нету...графа галимое мыло на ультра с минимумом настроек и серо-коричнево фекальным цветовым фильтром, бросил и удалил на прологе. Первая(ремейк) и вторая самые лучшие проходил по несколько раз обе игры, а эта часть средненькая на разок пойдёт.
Нет, это плохая игра даже не в контексте мафии а в целом, у неё плохой сценарий, она технически инвалид, у неё допотопные устаревшие механики, все миссии по одному лекалу, а за бои на ножичках хочется отдельно насрать в кашу утром, тому имбицилу который подумал что это будет круто.
ублюдки из подвала продолжают руинить серию своими гвнороделками которые что обновляй что не обновляй - треш как был трешаком так и останется
Косметика игре явно не поможет)
Этих проблем у меня не было, прошел игру и пока забыл.
стыдно?
Да нет, игра просто прямая как рельса
А раньше как было?
Вот еще-бы концовку перепилили и было-б счастье, а то что за фишка что все ГГ должны таво, чёт в 3й части им не помешало запилить кучу концовок( 1-тупо все трупы, 2-Линк уезжает, 3-Правим вместе, 4-Правит Вито, 5-Правит Ирландец, 6-Правит вудуистка). Что мешало тут придумать систему, где ГГ от каких-то побочек или действий получает + или - кармы и в итоге в конце ЧЕЗАРЕ его а)то что произошло, б) он ждет её на пароме. Прям вот была необходимость прибить?
Хочу купить себе PS5 и пройти эту и новый дум, а дальше разберусь уже.
Отличная получилась мафия, прошёл с удовольствием, не облажались