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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 1 405 оценок

Для Mafia: The Old Country вышло сентябрьское обновление - исправлены баги с прогрессом, Free Ride и наградами

monk70 monk70

Hangar 13 выпустила новый патч для Mafia: The Old Country, направленный на устранение проблем, о которых сообщало сообщество. Разработчики поблагодарили игроков за обратную связь и отметили, что продолжат следить за отзывами.

Патч исправляет несколько критических ошибок, связанных с прогрессом и режимом Free Ride:

  • устранены случаи, когда игроки застревали при переходе из Free Ride обратно в сюжетный режим;
  • исправлены ошибки, из-за которых награды могли не выдаваться после прохождения сюжетных заданий или при определённых условиях прогресса;
  • улучшено поведение персонажей-компаньонов — они больше не должны блокировать прохождение миссий, не выполняя необходимые действия.

Геймплей

  • улучшена работа контрольных точек и прогрессия заданий в активностях Free Ride;
  • повышена стабильность гонок в свободном режиме.

Визуальные улучшения

  • исправлены проблемы с отображением геометрии, из-за которых во время игры могли появляться лишние объекты.

Интерфейс

  • доработан журнал: улучшено отображение описаний глав и видимость записей в разных состояниях прохождения;
  • ранее разблокированные костюмы, шляпы и причёски теперь доступны сразу при начале новой игры;
  • время в испытаниях Free Ride отображается корректно;
  • улучшен внешний вид и поведение иконок взаимодействия в сюжетных миссиях.

Кроме того, обновление включает ряд общих исправлений, повышающих стабильность игры, работу ИИ и общее качество прохождения.

Обновления 11
36
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Black3D

Хорошая игра у которой должно быть самое интересное это продолжение. Но опять разрабы буксуют на месте.

6
Пользователь ВКонтакте

Только вчера купил, удивила, лучше чем трейлеры ГТА 6 // Михаил Морозов

5
TX ZX

а дуньку все никак не удалят ))

3
kotasha

Очень жаль что разрабы отказались от своего старого движка и выпустили на помоях анрила 5, только сами эпик и не которые разрабы могут сделать норм оптимизацию.

3
ScrawnyHance