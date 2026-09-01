Для Mafia: The Old Country вышло сентябрьское обновление - исправлены баги с прогрессом, Free Ride и наградами

Hangar 13 выпустила новый патч для Mafia: The Old Country, направленный на устранение проблем, о которых сообщало сообщество. Разработчики поблагодарили игроков за обратную связь и отметили, что продолжат следить за отзывами.

Патч исправляет несколько критических ошибок, связанных с прогрессом и режимом Free Ride:

устранены случаи, когда игроки застревали при переходе из Free Ride обратно в сюжетный режим;

исправлены ошибки, из-за которых награды могли не выдаваться после прохождения сюжетных заданий или при определённых условиях прогресса;

улучшено поведение персонажей-компаньонов — они больше не должны блокировать прохождение миссий, не выполняя необходимые действия.

Геймплей

улучшена работа контрольных точек и прогрессия заданий в активностях Free Ride;

повышена стабильность гонок в свободном режиме.

Визуальные улучшения

исправлены проблемы с отображением геометрии, из-за которых во время игры могли появляться лишние объекты.

Интерфейс

доработан журнал: улучшено отображение описаний глав и видимость записей в разных состояниях прохождения;

ранее разблокированные костюмы, шляпы и причёски теперь доступны сразу при начале новой игры;

время в испытаниях Free Ride отображается корректно;

улучшен внешний вид и поведение иконок взаимодействия в сюжетных миссиях.

Кроме того, обновление включает ряд общих исправлений, повышающих стабильность игры, работу ИИ и общее качество прохождения.