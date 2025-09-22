ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 002 оценки

Для Mafia: The Old Country вышло сентябрьское обновление с различными улучшениями

monk70 monk70

Компания Hangar 13 выпустила сентябрьское обновление для Mafia: The Old Country, которое вносит в игру различные изменения, связанные с сообществом. Игроки на консолях увидят это обновление под номером 1.005. Оно также содержит исправления, специфичные для конкретной платформы.

Геймплей

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой тринакрия проваливалась сквозь карту, что делало её невозможной для сбора.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли купить статую лисы в магазине Паскуале без достаточного количества динари, что препятствовало получению достижения/трофея «Коллекционер».
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой достижение/трофей «Истинный солдат» не открывалось в конце кампании, если игрок менял уровень сложности на средний и сразу же возвращался на сложный в меню паузы в любой момент прохождения.

Производительность

  • Различные улучшения стабильности и производительности на всех платформах.

Визуальные эффекты

  • Устранены пикселизированные тени на заводе в 9 главе.

Интерфейс

  • Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса.

Аудио

  • Различные исправления и улучшения звука.

PlayStation 5

  • Различные улучшения стабильности.

Steam

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой не переназначалась кнопка «Спринт», если она была установлена ​​на «Удерживать».
  • Меню назначения клавиш ввода теперь позволяет назначить несколько действий на одну клавишу, чтобы они соответствовали раскладке клавиш по умолчанию.
  • Игра получает не так много обновлений, хотя я не удивлюсь, если в октябре для Hangar 13 выйдет патч с исправлениями.
Haliburton

Это мусор, как и тройку надо выкинуть на игровую свалку истории

14
Артем Lion

как сюжетно пройти разок норм

3
Haliburton Артем Lion

Ну если ты капрофаг, тогда да

4
ПРИЗ Артем Lion

любишь таскать ящики в игре?)) у тебя слишком много свободного времени,чтоб заниматься такой херней)

MistaSpider

Этой игре уже не помогут любые исправления.

10
Barred

Через месяц-два уже можно и проходить. Сейчас на релизе предпочитаю не играть.

5
Артем Lion

так давно на плойке пройдена

1
MadDarkGuard

Тоже не вижу смысла играть на релизе, толи дело в вылизанную версию со всеми патчами.

2
WerGC

главное улучшение прощай дуня

3
kotasha

Каждая игра это платный бета я уже не помню когда всё хорошо шло из коробки на старте.

2
L1no

Странная часть, какая-то недосказанность в сюжете, как-то персонажи не раскрыты до конца что-ли, что-то не то, но и одновременно нормально, но вот битвы на ножах в конце уже бесили.

2
DezkQ

Прям очень нада, на этот высер все уже забили.

у третьей и то цифры больше )

2
yar1097

Так третья часть реально лучше. Она в разы менее сюжетная, можно часами чистить районы под крутую музыку тех лет. Сейчас у неё только одна проблема - значительное количество сломанных ачивок.

4
dehis901

Буду ждать исправленный по оптимизации то лагает как

Kokoprime1991

Зачем писать конктретику, лучше ляпнуть-Различные исправления и улучшения, Различные улучшения стабильности и производительности ну тд... а что конкретно делали, а кому это надо, но вот смешно то, что из патча в ПАТЧ эту хрень почти все пишут , но бывают приколы что на релизе лучше работает чем на так называемом патче...