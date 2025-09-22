Для Mafia: The Old Country вышло сентябрьское обновление с различными улучшениями

Компания Hangar 13 выпустила сентябрьское обновление для Mafia: The Old Country, которое вносит в игру различные изменения, связанные с сообществом. Игроки на консолях увидят это обновление под номером 1.005. Оно также содержит исправления, специфичные для конкретной платформы.

Геймплей

Исправлена ​​ошибка, из-за которой тринакрия проваливалась сквозь карту, что делало её невозможной для сбора.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли купить статую лисы в магазине Паскуале без достаточного количества динари, что препятствовало получению достижения/трофея «Коллекционер».

Исправлена ​​проблема, из-за которой достижение/трофей «Истинный солдат» не открывалось в конце кампании, если игрок менял уровень сложности на средний и сразу же возвращался на сложный в меню паузы в любой момент прохождения.

Производительность

Различные улучшения стабильности и производительности на всех платформах.

Визуальные эффекты

Устранены пикселизированные тени на заводе в 9 главе.

Интерфейс

Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса.

Аудио

Различные исправления и улучшения звука.

PlayStation 5

Различные улучшения стабильности.

Steam