Для Mafia: The Old Country вышло сентябрьское обновление с различными улучшениями

Компания Hangar 13 выпустила сентябрьское обновление для Mafia: The Old Country, которое вносит в игру различные изменения, связанные с сообществом. Игроки на консолях увидят это обновление под номером 1.005. Оно также содержит исправления, специфичные для конкретной платформы.
Геймплей
- Исправлена ошибка, из-за которой тринакрия проваливалась сквозь карту, что делало её невозможной для сбора.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли купить статую лисы в магазине Паскуале без достаточного количества динари, что препятствовало получению достижения/трофея «Коллекционер».
- Исправлена проблема, из-за которой достижение/трофей «Истинный солдат» не открывалось в конце кампании, если игрок менял уровень сложности на средний и сразу же возвращался на сложный в меню паузы в любой момент прохождения.
Производительность
- Различные улучшения стабильности и производительности на всех платформах.
Визуальные эффекты
- Устранены пикселизированные тени на заводе в 9 главе.
Интерфейс
- Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса.
Аудио
- Различные исправления и улучшения звука.
PlayStation 5
- Различные улучшения стабильности.
Steam
- Исправлена проблема, из-за которой не переназначалась кнопка «Спринт», если она была установлена на «Удерживать».
- Меню назначения клавиш ввода теперь позволяет назначить несколько действий на одну клавишу, чтобы они соответствовали раскладке клавиш по умолчанию.
- Игра получает не так много обновлений, хотя я не удивлюсь, если в октябре для Hangar 13 выйдет патч с исправлениями.
как сюжетно пройти разок норм
Через месяц-два уже можно и проходить. Сейчас на релизе предпочитаю не играть.
так давно на плойке пройдена
Тоже не вижу смысла играть на релизе, толи дело в вылизанную версию со всеми патчами.
Каждая игра это платный бета я уже не помню когда всё хорошо шло из коробки на старте.
Странная часть, какая-то недосказанность в сюжете, как-то персонажи не раскрыты до конца что-ли, что-то не то, но и одновременно нормально, но вот битвы на ножах в конце уже бесили.
Так третья часть реально лучше. Она в разы менее сюжетная, можно часами чистить районы под крутую музыку тех лет. Сейчас у неё только одна проблема - значительное количество сломанных ачивок.
Буду ждать исправленный по оптимизации то лагает как
Зачем писать конктретику, лучше ляпнуть-Различные исправления и улучшения, Различные улучшения стабильности и производительности ну тд... а что конкретно делали, а кому это надо, но вот смешно то, что из патча в ПАТЧ эту хрень почти все пишут , но бывают приколы что на релизе лучше работает чем на так называемом патче...