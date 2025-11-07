До релиза Mafia: The Old Country добавили в 2,9 млн списков желаний - по этому показателю она входит в топ-5 игр на PS5

В своём отчёте за второй квартал 2026 финансового года компания Take-Two подтвердила более 2,9 миллиона добавлений в списки желаний до запуска Mafia: The Old Country. Игра также заняла третье место в рейтинге самых продаваемых премиум-игр Circana в США за август 2025 года.

По оценкам, за первые четыре дня было продано более 800 000 копий, что весьма неплохо для игры за 50 долларов с 12–14 часами игрового процесса (23 часа для тех, кто хочет пройти игру до конца, по данным HowLongToBeat).

Mafia: The Old Country доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.