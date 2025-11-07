ЧАТ ИГРЫ
До релиза Mafia: The Old Country добавили в 2,9 млн списков желаний - по этому показателю она входит в топ-5 игр на PS5

В своём отчёте за второй квартал 2026 финансового года компания Take-Two подтвердила более 2,9 миллиона добавлений в списки желаний до запуска Mafia: The Old Country. Игра также заняла третье место в рейтинге самых продаваемых премиум-игр Circana в США за август 2025 года.

По оценкам, за первые четыре дня было продано более 800 000 копий, что весьма неплохо для игры за 50 долларов с 12–14 часами игрового процесса (23 часа для тех, кто хочет пройти игру до конца, по данным HowLongToBeat).

Mafia: The Old Country доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

agula98

Ну добавило и добавило, игруха все равно кал про которую спустя неделю релиза все забыли что выходила новая мафия, что нет всем плевать

Merelone

Только благодаря этим бессмысленным новостям, вспомнил что проходил её.

ZackSnyder

Была Вера и надежды. А получили обсер. На следующую мафию уже плевать.

The Path to Yourself

По моему после тройки надо было плевать

