Добро пожаловать в семью! Mafia: The Old Country получила атмосферный дебютный трейлер

На церемонии The Game Awards 2024 студия Hangar 13 и издатель 2K Games представили новый трейлер игры Mafia: The Old Country, а также подтвердили окно релиза — лето 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
Mafia: The Old Country — это приквел, который перенесет игроков на Сицилию начала XX века.
Сюжет игры расскажет историю Энцо, молодого человека, выросшего на серной шахте, который в поисках лучшей жизни вступает в преступную семью дона Торисси. Игрокам предстоит участвовать в боях, скрытных операциях и использовать различные виды оружия, включая кинжал и пулемет Lupar.
На первый взгляд в целом выглядит весьма не плохо озвучка шик и актёров подобрали не отвратных ну и вишенка на торте нет негра и негарши.
Порой кажется, что Playground о неграх думает больше, чем те, кто повесткой занимается
Выглядит хорошо
Ну кстати неплохо выглядит только непонятно зачем такую игру выпускать в один год с gta6 учитывая что у них один издатель?
ГТА 6 выпустят для тех у кого ГТАголовного мозга а Мафию 4 выпустят для тех кто не страдает от ГТАголовного мозга.Всё нормально.
Ну так ГТА осенью выходит, а Мафия летом
а гта6 не выходит в этом году))
В этом точно нет🤣🤣🤣
Выглядит сочно. Совсем не похоже на прошлые части, но выглядит красиво и интересно
Новая часть без негров и сильных и независимых ? Да лаадно. Хотя, кто его знает
Крутень а!!!!
Очень красивая картинка
Вот умора будет если главный герой будет не Сальери, а молодой Морелло, например. Вообще очень интересно. Все привыкли видеть итало американскую мафию, в фильмах, сериалах, играх, тут же чисто Коза ностра похоже. Наверное ещё будет экскурс в историю и вкрапления. Сеттинг тоже хорош, такой мы мафию ещё не видели.
тое жду жи есть
Вот надо было после второй части,выпускать The Old Country,а не делать недоразумение,под названием Мафия 3.
Так а я не понял Сальери не будет что ли?
Единственная годнота что я увидел на этой прзе на данный момент. Project Century ещё заинтересовала(вообще подумал Sleeping Dogs в начале прошлого века)
Игра престолов ещё заинтересовала, но чёт выглядит дёшево как бы вообще не оказалась для мобилок, но если экшне с элементами рпг для основных платформ то ток за.
Отлично жду. Напомните плиз они ставят денуво? И непонятно что по ценнику будет
Не помните, был такой перс ?
Вроде слухи были что за Сальери играем
Они денуво ставят персонаж новый не где ранее не появлялся и не упоминался
Нет, Энцо Фавара это новый персонаж
Разве на ремейк был денуво?
Было дело
Ну значит покупаю предзаказом и все
Я человек простой
Игра нравится и есть денуво покупаю
Нет денуво - пирачу
Исключения это только когда игра шедевр для меня, и даже если есть пиратка - покупаю
Hangar 13 веры нет
Почему
После мафии 3 веры не было. Но после отличного ремейка, думаю они справятся
Не впечатлило, хоть за минусите, но предчувствую ничего хорошего, я как то давно защищал мафию 3, так же надеялся, что выйдет шедевр, с пеною у рта на PG, защищал в комментах. Но увы, ничего хорошего не вышло, получилась красивая игра с множеством проблем и унылым геймплеем. Вот и тут, увы надежды нет, что получится что то интересное. Да они не плохо справились с ремейком, хоть там и не было оригинального саундтрека и той атмосферы из оригинала. Но дух той самой мафии там присутствует, но там был готовый сценарий и персонажи, готовая история повествования. Конечно надежда есть, что получится что то интересное, из приквела мафии, но как говорится, надежда умирает последней. Поглядим что получится на реализе. Пока очень смутные сомнения 🤔
Ну Мафия 3 несмотря на тонны помоев нашла таки аудиторию. Мне например тоже понравилась, хотя я прошёл её только год назад, до этого упирался и не хотел играть, думал го**но когда читал рецензии. Как оказалось, вполне себе годная была часть.