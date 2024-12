Добро пожаловать в семью! Mafia: The Old Country получила атмосферный дебютный трейлер

На церемонии The Game Awards 2024 студия Hangar 13 и издатель 2K Games представили новый трейлер игры Mafia: The Old Country, а также подтвердили окно релиза — лето 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Mafia: The Old Country — это приквел, который перенесет игроков на Сицилию начала XX века.

Сюжет игры расскажет историю Энцо, молодого человека, выросшего на серной шахте, который в поисках лучшей жизни вступает в преступную семью дона Торисси. Игрокам предстоит участвовать в боях, скрытных операциях и использовать различные виды оружия, включая кинжал и пулемет Lupar.