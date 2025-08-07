Добро пожаловать в семью: состоялся релиз Mafia: The Old Country

Состоялся релиз Mafia: The Old Country — приквела культовой серии, переносящего игроков в начало XX века, на родину мафии — Сицилию. Новая часть расскажет, с чего начинался криминальный путь, каким был зарождающийся преступный мир и как мафия вплеталась в повседневную жизнь.
Главный герой — Энцо Фавара, человек из низов, которому предстоит пройти долгий путь к власти и влиянию в условиях жестоких улиц, обострённой классовой борьбы и суровой морали эпохи.
Разработчики сделали акцент на аутентичности: костюмы, окружение, оружие — всё передаёт атмосферу Италии начала века. Игроков ждут рукопашные стычки, скрытные убийства и перестрелки с использованием арсенала винтовок, револьверов и дробовиков того времени. Передвигаться по Сицилии можно на лошадях и ранних автомобилях.
Полное прохождение с побочными миссиями займёт около 16 часов. Сейчас игра доступна на ПК, а 8 августа появится на PS5 и Xbox Series X|S. В России Mafia: The Old Country официально не продаётся, но поддерживает полную русскую локализацию.
пк победа качается)
ну хоть где то пк начинается раньше консоли))
наконец-то поиграем во что-то интересное, ща закажу себе пиццу, схожу за колой для виски, и покайфую ухуу
Пк победа будет тогда когда консольный мусор откинется и игры будут создавать не через ненужного посредника, эту псвевдо мафию надо было оставить на консоли, там этому мусору отсталому и место, а я так понял ты любишь навернуть трешатины
Интересного там очень мало,но немного есть,денег своих точно не стоит)
В России Mafia: The Old Country официально не продаётся, но поддерживает полную русскую локализацию.
Логика?
Не, не слышал.
оно и видно. Раз не понимаешь простых вещей про страны СНГ
Так это всё Россия ????
Так не понял почему царь не забирает свое земли и холопов, не порядок
А если честно как будто перевели для тех русских, что не живут в России, вот у тебя реально нет логики, так и про Америку можно написать, там целые русские кварталы, ты просто хочешь себя утешить, что какие-то славяне живущие по всему миру имеют какую то высшую важность ☺️
Поехали!!!
Погнали!
Основной сюжет 10-12 часов
Игра-такое себе-поделка - от Мафии там нет ничего,графон кал,не вздумайте покупать за полную цену,скукота галимая в игре,особенно в начале,короче смесь Индианы Джонса и Анчартед.
я купил фулл версию
Я тоже купил фулл версию
Овнище редкостное...
скачал, запускаю
начало такое. имхо в RCD2 как-то графика приятнее сделана
Подскажите, есть в игре поддержка 3D звука для наушников в настройках ?
в семье не без урода
Ещё вчера везде писали 13 часов сюжет+побочки, а сегодня уже пишут 16 часов. Честное слово, если не знаете реальных цифр, тогда нафига их писать? Точка.
Почка
заточка