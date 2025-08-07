Добро пожаловать в семью: состоялся релиз Mafia: The Old Country

Состоялся релиз Mafia: The Old Country — приквела культовой серии, переносящего игроков в начало XX века, на родину мафии — Сицилию. Новая часть расскажет, с чего начинался криминальный путь, каким был зарождающийся преступный мир и как мафия вплеталась в повседневную жизнь.

Главный герой — Энцо Фавара, человек из низов, которому предстоит пройти долгий путь к власти и влиянию в условиях жестоких улиц, обострённой классовой борьбы и суровой морали эпохи.

Разработчики сделали акцент на аутентичности: костюмы, окружение, оружие — всё передаёт атмосферу Италии начала века. Игроков ждут рукопашные стычки, скрытные убийства и перестрелки с использованием арсенала винтовок, револьверов и дробовиков того времени. Передвигаться по Сицилии можно на лошадях и ранних автомобилях.

Полное прохождение с побочными миссиями займёт около 16 часов. Сейчас игра доступна на ПК, а 8 августа появится на PS5 и Xbox Series X|S. В России Mafia: The Old Country официально не продаётся, но поддерживает полную русскую локализацию.