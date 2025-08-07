ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.4 495 оценок

Добро пожаловать в семью: состоялся релиз Mafia: The Old Country

butcher69 butcher69

Состоялся релиз Mafia: The Old Country — приквела культовой серии, переносящего игроков в начало XX века, на родину мафии — Сицилию. Новая часть расскажет, с чего начинался криминальный путь, каким был зарождающийся преступный мир и как мафия вплеталась в повседневную жизнь.

Релизный трейлер Mafia: The Old Country напоминает о семье

Главный герой — Энцо Фавара, человек из низов, которому предстоит пройти долгий путь к власти и влиянию в условиях жестоких улиц, обострённой классовой борьбы и суровой морали эпохи.

Разработчики сделали акцент на аутентичности: костюмы, окружение, оружие — всё передаёт атмосферу Италии начала века. Игроков ждут рукопашные стычки, скрытные убийства и перестрелки с использованием арсенала винтовок, револьверов и дробовиков того времени. Передвигаться по Сицилии можно на лошадях и ранних автомобилях.

Полное прохождение с побочными миссиями займёт около 16 часов. Сейчас игра доступна на ПК, а 8 августа появится на PS5 и Xbox Series X|S. В России Mafia: The Old Country официально не продаётся, но поддерживает полную русскую локализацию.

20
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
My life is a game

пк победа качается)

ну хоть где то пк начинается раньше консоли))

8
Лидер Мур

наконец-то поиграем во что-то интересное, ща закажу себе пиццу, схожу за колой для виски, и покайфую ухуу

19
PatchyTaran

Пк победа будет тогда когда консольный мусор откинется и игры будут создавать не через ненужного посредника, эту псвевдо мафию надо было оставить на консоли, там этому мусору отсталому и место, а я так понял ты любишь навернуть трешатины

10
PuaJl4eJl Лидер Мур

Интересного там очень мало,но немного есть,денег своих точно не стоит)

4
RuVeFilms Studio

В России Mafia: The Old Country официально не продаётся, но поддерживает полную русскую локализацию.

Логика?
Не, не слышал.

7
Человек-Анекдот
1
ClevoGame
Логика? Не, не слышал.

оно и видно. Раз не понимаешь простых вещей про страны СНГ

3
PatchyTaran Человек-Анекдот

Так это всё Россия ????

Так не понял почему царь не забирает свое земли и холопов, не порядок

А если честно как будто перевели для тех русских, что не живут в России, вот у тебя реально нет логики, так и про Америку можно написать, там целые русские кварталы, ты просто хочешь себя утешить, что какие-то славяне живущие по всему миру имеют какую то высшую важность ☺️

7
Flint7707

Поехали!!!

7
Константин335

Погнали!

5
Alex Row
предстоит пройти долгий путь к власти

Основной сюжет 10-12 часов

4
PuaJl4eJl

Игра-такое себе-поделка - от Мафии там нет ничего,графон кал,не вздумайте покупать за полную цену,скукота галимая в игре,особенно в начале,короче смесь Индианы Джонса и Анчартед.

4
Flint7707

я купил фулл версию

2
Константин335

Я тоже купил фулл версию

3
HarmfulVillius

Овнище редкостное...

4
BigusDickus

скачал, запускаю

3
BigusDickus

начало такое. имхо в RCD2 как-то графика приятнее сделана

1
BigusDickus BigusDickus
2
чиголбери BigusDickus

Подскажите, есть в игре поддержка 3D звука для наушников в настройках ?

WerGC

в семье не без урода

3
Janekste
Полное прохождение с побочными миссиями займёт около 16 часов.

Ещё вчера везде писали 13 часов сюжет+побочки, а сегодня уже пишут 16 часов. Честное слово, если не знаете реальных цифр, тогда нафига их писать? Точка.

2
InkubatorKlef

Почка

Forza1985 InkubatorKlef

заточка

