"Долги чести и молодой дон Сальери": анонсировано первое сюжетное дополнение для Mafia: The Old Country

На Summer Game Fest 2026 состоялся анонс первого крупного сюжетного дополнения для криминального экшена Mafia: The Old Country. Расширение получило название Man of Honor и готовится к релизу в конце этого лета. Главным сюрпризом анонса, как отметил ведущий Джефф Кили, стало появление культового персонажа — в новой истории одну из ключевых ролей сыграет молодой Эннио Сальери, будущий дон из самой первой части франшизы.

Сюжет аддона развернется в Сицилии зимой 1905 года. Главный герой основной игры, Энцо Фавара, закрепил за собой статус надежного солдата криминальной семьи Торриси. Дон поручает Энцо и его напарнику Чезаре деликатное и опасное задание: оказать содействие Эннио Сальери. Вышедший из тюрьмы «человек чести» намерен во что бы то ни стало вернуть себе утраченное влияние и свести старые счеты в жестоком криминальном мире долины Валле-Дората, где проверяется верность и кровью оплачиваются долги.

Дополнение привнесет в игру две полноценные новые главы, освещающие ранние дни работы Энцо в статусе мафиозного «солдато». Разработчики предусмотрели бесшовную интеграцию: новые эпизоды можно будет пройти как в рамках непрерывного сюжета основной кампании, так и запустить их напрямую через меню, если игрок уже прошел этот этап оригинальной истории. Кроме того, аддон пополнит арсенал игры новым оружием, транспортными средствами, амулетами и локациями.

Помимо сюжетной линии, Man of Honor существенно расширит режим «Свободной поездки». В рамках этого режима молодой Сальери выступит в качестве нового нанимателя, предлагая главному герою высокооплачиваемую работу. Сообщается, что эти эксклюзивные миссии и новые экстремальные испытания бросят вызов навыкам самых опытных игроков. Параллельно с этим на территории Валле-Дората появятся ранее недоступные скрытые локации и новые коллекционные предметы.

Релиз сюжетного расширения для Mafia: The Old Country состоится уже 14 августа 2026 года. Дополнение выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.