"Это было очевидно": разработчики Mafia: The Old Country объяснили отказ от полноценного открытого мира

Возможно для некоторых станет сюрпризом, но в предстоящем приквеле игры Mafia нет привычного открытого мира. В The Old Country будет простор для свободы действия и изучения, но вот полноценного открытого мира там не будет и у этого решения авторов проекта есть объективная причина. Всему виной прошлые неудачи студии Hangar 13, а если быть точнее то Mafia 3.

После неоднозначного приёма Mafia 3 студия Hangar 13 решила пересмотреть своё отношение к структуре мира в новых проектах серии. Несмотря на интересный сеттинг, третья часть вызвала критику со стороны фанатов за отход от линейного повествования и слишком просторный, но малосодержательный открытый мир. Новый проект, Mafia: The Old Country, кардинально меняет направление — и разработчики теперь открыто объясняют, почему.

Президент Hangar 13 Ник Бэйнс в последнем интервью прямо заявил, что команда намеренно отказалась от открытого мира в пользу более плотного и сфокусированного игрового процесса. По его словам, разработчики стремятся к тому, чтобы игроки действительно проходили сюжет до конца, не теряясь в побочных активностях. Такой подход, как утверждает Бэйнс, лучше соответствует «корням» серии и духу первых частей.

Кроме того, на решение повлиял успешный приём ремейка первой Mafia в 2020 году. Именно этот проект стал для команды доказательством, что хорошо выстроенное линейное повествование с сильной атмосферой может быть куда более эффективным, чем безграничная свобода, особенно в контексте криминальной драмы.

Напомним, что Mafia: The Old Country еще до релиза оказалась в небольшом скандале. После демонстрации геймплейного ролика, игроки заметили возможный даунгрейд графики по сравнению с первым тизером. В сети разгорелась дискуссия о визуальных компромиссах и ожиданиях от финальной версии.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.