"Это было очевидно": разработчики Mafia: The Old Country объяснили отказ от полноценного открытого мира

Возможно для некоторых станет сюрпризом, но в предстоящем приквеле игры Mafia нет привычного открытого мира. В The Old Country будет простор для свободы действия и изучения, но вот полноценного открытого мира там не будет и у этого решения авторов проекта есть объективная причина. Всему виной прошлые неудачи студии Hangar 13, а если быть точнее то Mafia 3.
После неоднозначного приёма Mafia 3 студия Hangar 13 решила пересмотреть своё отношение к структуре мира в новых проектах серии. Несмотря на интересный сеттинг, третья часть вызвала критику со стороны фанатов за отход от линейного повествования и слишком просторный, но малосодержательный открытый мир. Новый проект, Mafia: The Old Country, кардинально меняет направление — и разработчики теперь открыто объясняют, почему.
Президент Hangar 13 Ник Бэйнс в последнем интервью прямо заявил, что команда намеренно отказалась от открытого мира в пользу более плотного и сфокусированного игрового процесса. По его словам, разработчики стремятся к тому, чтобы игроки действительно проходили сюжет до конца, не теряясь в побочных активностях. Такой подход, как утверждает Бэйнс, лучше соответствует «корням» серии и духу первых частей.
Кроме того, на решение повлиял успешный приём ремейка первой Mafia в 2020 году. Именно этот проект стал для команды доказательством, что хорошо выстроенное линейное повествование с сильной атмосферой может быть куда более эффективным, чем безграничная свобода, особенно в контексте криминальной драмы.
Напомним, что Mafia: The Old Country еще до релиза оказалась в небольшом скандале. После демонстрации геймплейного ролика, игроки заметили возможный даунгрейд графики по сравнению с первым тизером. В сети разгорелась дискуссия о визуальных компромиссах и ожиданиях от финальной версии.
Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Мафии по сути и не нужен открый мир. По меньше побочных заданий. И по больше акцента на главную, сюжетную линию и, конечно же, топовый графон👍🍻 Эй, просто сделай отличную игру, как сверх легендарная первая часть🙏 // Nvidia Power
И то открытый мир можно сделать для галочки отдельно в меню, просто покататься посмотреть город, как было в 1й на ПК // Mikhail Tsyganov
А так же это перенесли и в ремейк первой части. // Nvidia Power
Тоже можно, кому интересно то после игры изучить всю территорию вполне норм было бы // Mikhail Tsyganov
Главная причина это всратый урина 5, на котором игра пилится, и который для больших пространств малопригоден ибо статеррить будет как последняя паскуда
может быть наоборот они взялись пилить на анриале потому что уже решили точно каким будет концеп и движок для этого вполне пригоден?
Поиграй The Finals. Там карты небольшие, но разрушаемость большая. Там у тебя тоже есть статтеры? На моём древнем проце и средней видюхе на ультрах вообще всё плавно игралось.
Движок тут не при делах
Если как в Мафия 1, то хорошо, если как в каком-нибудь Анчартед 4, то норм, но уже совсем не то.
да лишь бы небыло худого, первая часть тоже по большому счёту без открытого мира как и вторая. Так чисто декорации.
Побочные задания нафиг не нужны, современные сценаристы не могут ничего интересного родить.
Может, даже это к лучшему.