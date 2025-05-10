Фанаты приветствуют отсутствие в Mafia: The Old Country раздутого открытого мира

Решение превратить Mafia: The Old Country в линейную игру, ориентированную на повествование, было положительно воспринято сообществом PS5. Согласно опросу, проведенному на портале Push Square, 64% игроков заявили, что довольны отсутствием открытого мира, предпочитая более прямой и сфокусированный опыт.

$50 и никакого раздутого мусора в виде открытого мира - я за!, - написал один фанат

И хотя большинство пользователей обрадовались тому, что игра будет линейной, некоторые все-таки разочаровались в решении разработчиков. Так, один из фанатов написал: "Разочарование. Они потратили 9 лет, чтобы дать нам линейную игру на 6 часов". Не стоит и говорить, что в ответных комментариях автор подвергся резкой критике.

На вчерашней панели на PAX East представители Hangar 13 подтвердили, что события новой игры будут разворачиваться на Сицилии и что они отказались от стиля «песочницы». Отражением этого решения стала и цена: игра будет стоить 50 долларов, что ниже стандартной цены AAA-релизов, которые сейчас стоят 60-70 долларов.

Стоит напомнить, что даже когда франшиза Mafia полагалась на открытые миры, она всегда делала это не так, как серии типа GTA. Первые две игры создавались с «полуоткрытым миром», скорее созерцательным, чем интерактивным.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на ПК и консолях.