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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 372 оценки

Фанаты приветствуют отсутствие в Mafia: The Old Country раздутого открытого мира

Gruz_ Gruz_

Решение превратить Mafia: The Old Country в линейную игру, ориентированную на повествование, было положительно воспринято сообществом PS5. Согласно опросу, проведенному на портале Push Square, 64% игроков заявили, что довольны отсутствием открытого мира, предпочитая более прямой и сфокусированный опыт.

$50 и никакого раздутого мусора в виде открытого мира - я за!, - написал один фанат

И хотя большинство пользователей обрадовались тому, что игра будет линейной, некоторые все-таки разочаровались в решении разработчиков. Так, один из фанатов написал: "Разочарование. Они потратили 9 лет, чтобы дать нам линейную игру на 6 часов". Не стоит и говорить, что в ответных комментариях автор подвергся резкой критике.

На вчерашней панели на PAX East представители Hangar 13 подтвердили, что события новой игры будут разворачиваться на Сицилии и что они отказались от стиля «песочницы». Отражением этого решения стала и цена: игра будет стоить 50 долларов, что ниже стандартной цены AAA-релизов, которые сейчас стоят 60-70 долларов.

Mafia: The Old Country - линейная игра, созданная по принципу классических фильмов о мафии

Стоит напомнить, что даже когда франшиза Mafia полагалась на открытые миры, она всегда делала это не так, как серии типа GTA. Первые две игры создавались с «полуоткрытым миром», скорее созерцательным, чем интерактивным.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на ПК и консолях.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

цена в $49.99 и размер в 55GB как бы намекают, что игра на пару часов, но 6 как то уж совсем мало

10
Costollom
цена в $49.99 и размер в 55GB как бы намекают, что игра на пару часов, но 6 как то уж совсем мало

6 часов больше чем пара часов (2 часа).

5
Maksim_33rus

это с чего ты так решил ? и как размер игры влияет на продолжительность часов в игре

1
Никита Дроздоvv

А как размер игры влияет на ее продолжительность? Вон Ведьмак 3 обычный без Длс весит 40 Гб, судя по Гуглу. И что? там Только сюжет занимает 40 часов минимум. Или Мафия ремейк. он весит, судя по Гуглу, 50, но сюжета там минимум на часов 10. Как размер игры может Влиять на продолжительность?

2
Константин335

Думаю низкая цена и размер такой из за того что там нет открытого мира, а так она может быть и на 15-20 часов

1
NecridPower

Самый идеальный баланс в плане открытого мира на мой взгляд в Mafia:2. По этому в Mafia: The Old Country, я бы не стал его делать больше.

4
Costollom

Глупость. Как может недоделанный открытый мир быть каким-то идеальным балансом?

7
Costollom

А когда-то был реальный конкурент GTA.

4
Gords

Когда? В первой игре точно нет. И если они сделают эту игру в таком же формате, то это только радует.

4
as1c

Это правильное решение с их стороны, ГТА им не переплюнуть сейчас, бюджеты не сопоставимы, как минимум, а вот типа первой мафии сделать без полного открытого мира, это куда правильнее в из случае. Будет хорошая проработка истории и локаций.

Константин335

Это совершенно разные игры, и каждая хороша по своему. Я люблю как серию Мафия, так и серию ГТА

1
Janekste

Если игра будет в стиле Мафии 1 в плане устройства мира, тогда всё круто. Именно такой должна быть мафия. Крутым линейным приключением на хорошо срежиссированных больших локациях. Однако снижать из-за этого цену глупо. Видимо это такой рекламный ход просто, типа "мы уважаем игроков", а игроки такие "ого, они нас реально уважают, аж цена ниже, чем у других"... и побежали покупать игру. Разрабы озолотились и игроки тоже довольны. Вполне может сработать.

4
Никита Дроздоvv

Но это и правда хорошо. Только есть вопрос. вообще не будет открытого мира? не какого? будет прям коридор? Как например Call Of Duty? или будет похоже в плане мира на Мафия ремейк? Но даже если это будет прям коридор, коридор это тоже неплохо, но вероятно в игре мир будет сделан как в Мафии Ремейк. Насколько я помню была новость о том, что в игре всё таки можно будет исследовать локации, но основой упор всё же будет делаться на сюжет и не каких доп активностей в мире не будет. Такая новость была, если мне память не изменяет. Но даже если будет коридор, коридор, то это всё равно неплохо.

4
Bateaserii Batea

Видишь ящики ? И я нет, но они есть.

3
Night Driving Avenger

Щас по моему каждая вторая игра с открытым миром, даже от инди. Очень не хватает игр типа Анча

3
Константин335

И я тоже привествую это. Вот раньше было как, было много игр ориентированных как раз на повествование, и немного игр с открытым миром. А сейчас наоборот, почти все игры в открытом мире, и если честно они уже надоели. Очень не хватает таких линейных сюжетных игр, и я рад что Мафия будет такой

1
SelecCioner

Делаешь открытый мир комплексным и наполненным всё он перестаёт быть душным

1
StaticSaysMyNamE

Всего-то нужно несколько лет только на один такой мир

Пользователь ВКонтакте

Мафия, особый вид игры, где открытый мир не нужен, как в Гта. В Мафии лучше делать основу на сюжет и гангстерскую атмосферу. А что касается открытого мира, то он больше подходит для серии Гта 👍 И та и та серия игр хороша по своему. // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

Ну хрен его знает... Коридорные локации "Инквизишн" лишь испортили игру.
Делать между точками "твоей игры" вырезки из фильма, где ты с напарником в автомобиле беседуешь и вас тормозит условный ДПСник для проверки документов - тоже не вариант.

Нужно сделать некий вариант Страфилда: песочница с красивыми объектами (а-ля большие здания), но ты можешь прогуляться рядом с ними, зайти в магазин, но в эти объекты интересов на 2-3 этаж пускают только по квестовым линиям // Andrey Nikiforov