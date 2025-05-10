Фанаты приветствуют отсутствие в Mafia: The Old Country раздутого открытого мира

Решение превратить Mafia: The Old Country в линейную игру, ориентированную на повествование, было положительно воспринято сообществом PS5. Согласно опросу, проведенному на портале Push Square, 64% игроков заявили, что довольны отсутствием открытого мира, предпочитая более прямой и сфокусированный опыт.
$50 и никакого раздутого мусора в виде открытого мира - я за!, - написал один фанат
И хотя большинство пользователей обрадовались тому, что игра будет линейной, некоторые все-таки разочаровались в решении разработчиков. Так, один из фанатов написал: "Разочарование. Они потратили 9 лет, чтобы дать нам линейную игру на 6 часов". Не стоит и говорить, что в ответных комментариях автор подвергся резкой критике.
На вчерашней панели на PAX East представители Hangar 13 подтвердили, что события новой игры будут разворачиваться на Сицилии и что они отказались от стиля «песочницы». Отражением этого решения стала и цена: игра будет стоить 50 долларов, что ниже стандартной цены AAA-релизов, которые сейчас стоят 60-70 долларов.
Стоит напомнить, что даже когда франшиза Mafia полагалась на открытые миры, она всегда делала это не так, как серии типа GTA. Первые две игры создавались с «полуоткрытым миром», скорее созерцательным, чем интерактивным.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на ПК и консолях.
цена в $49.99 и размер в 55GB как бы намекают, что игра на пару часов, но 6 как то уж совсем мало
6 часов больше чем пара часов (2 часа).
это с чего ты так решил ? и как размер игры влияет на продолжительность часов в игре
А как размер игры влияет на ее продолжительность? Вон Ведьмак 3 обычный без Длс весит 40 Гб, судя по Гуглу. И что? там Только сюжет занимает 40 часов минимум. Или Мафия ремейк. он весит, судя по Гуглу, 50, но сюжета там минимум на часов 10. Как размер игры может Влиять на продолжительность?
Думаю низкая цена и размер такой из за того что там нет открытого мира, а так она может быть и на 15-20 часов
Самый идеальный баланс в плане открытого мира на мой взгляд в Mafia:2. По этому в Mafia: The Old Country, я бы не стал его делать больше.
Глупость. Как может недоделанный открытый мир быть каким-то идеальным балансом?
А когда-то был реальный конкурент GTA.
Когда? В первой игре точно нет. И если они сделают эту игру в таком же формате, то это только радует.
Это правильное решение с их стороны, ГТА им не переплюнуть сейчас, бюджеты не сопоставимы, как минимум, а вот типа первой мафии сделать без полного открытого мира, это куда правильнее в из случае. Будет хорошая проработка истории и локаций.
Это совершенно разные игры, и каждая хороша по своему. Я люблю как серию Мафия, так и серию ГТА
Если игра будет в стиле Мафии 1 в плане устройства мира, тогда всё круто. Именно такой должна быть мафия. Крутым линейным приключением на хорошо срежиссированных больших локациях. Однако снижать из-за этого цену глупо. Видимо это такой рекламный ход просто, типа "мы уважаем игроков", а игроки такие "ого, они нас реально уважают, аж цена ниже, чем у других"... и побежали покупать игру. Разрабы озолотились и игроки тоже довольны. Вполне может сработать.
Но это и правда хорошо. Только есть вопрос. вообще не будет открытого мира? не какого? будет прям коридор? Как например Call Of Duty? или будет похоже в плане мира на Мафия ремейк? Но даже если это будет прям коридор, коридор это тоже неплохо, но вероятно в игре мир будет сделан как в Мафии Ремейк. Насколько я помню была новость о том, что в игре всё таки можно будет исследовать локации, но основой упор всё же будет делаться на сюжет и не каких доп активностей в мире не будет. Такая новость была, если мне память не изменяет. Но даже если будет коридор, коридор, то это всё равно неплохо.
Видишь ящики ? И я нет, но они есть.
Щас по моему каждая вторая игра с открытым миром, даже от инди. Очень не хватает игр типа Анча
И я тоже привествую это. Вот раньше было как, было много игр ориентированных как раз на повествование, и немного игр с открытым миром. А сейчас наоборот, почти все игры в открытом мире, и если честно они уже надоели. Очень не хватает таких линейных сюжетных игр, и я рад что Мафия будет такой
Делаешь открытый мир комплексным и наполненным всё он перестаёт быть душным
Всего-то нужно несколько лет только на один такой мир
Мафия, особый вид игры, где открытый мир не нужен, как в Гта. В Мафии лучше делать основу на сюжет и гангстерскую атмосферу. А что касается открытого мира, то он больше подходит для серии Гта 👍 И та и та серия игр хороша по своему. // Nvidia Power
Ну хрен его знает... Коридорные локации "Инквизишн" лишь испортили игру.
Делать между точками "твоей игры" вырезки из фильма, где ты с напарником в автомобиле беседуешь и вас тормозит условный ДПСник для проверки документов - тоже не вариант.
Нужно сделать некий вариант Страфилда: песочница с красивыми объектами (а-ля большие здания), но ты можешь прогуляться рядом с ними, зайти в магазин, но в эти объекты интересов на 2-3 этаж пускают только по квестовым линиям // Andrey Nikiforov