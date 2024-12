Глава Hangar 13: Mafia: The Old Country предложит линейный сюжет в духе классических фильмов о мафии

Ник Бейнс, глава студии Hangar 13 и геймдиректор Mafia: The Old Country, поделился некоторыми деталями предстоящей игры.

По словам Бейнса, Mafia: The Old Country, в отличии от Mafia 3, вернется к истокам и предложит игрокам более линейный сюжет, в духе классических фильмов о мафии. Вероятно в Mafia: The Old Country стоит ожидать нечто в духе Mafia и Mafia 2, когда в игре присутствует открытый мир, но в первую очередь игрой движет сюжетная составляющая.

Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards, которая пройдет в ночь с 12 на 13 декабря.