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Mafia: The Old Country 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 244 оценки

Глава Hangar 13: Mafia: The Old Country предложит линейный сюжет в духе классических фильмов о мафии

AceTheKing
Новости

Ник Бейнс, глава студии Hangar 13 и геймдиректор Mafia: The Old Country, поделился некоторыми деталями предстоящей игры.

По словам Бейнса, Mafia: The Old Country, в отличии от Mafia 3, вернется к истокам и предложит игрокам более линейный сюжет, в духе классических фильмов о мафии. Вероятно в Mafia: The Old Country стоит ожидать нечто в духе Mafia и Mafia 2, когда в игре присутствует открытый мир, но в первую очередь игрой движет сюжетная составляющая.

Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards, которая пройдет в ночь с 12 на 13 декабря.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
My life is a game

Круто, наконец-то! Ожидаю крутую историю, пофиг на графон вообще
Пожалуйста главное интересные персы, атмосфера мафии и прочее и сюжетка!

3
Случайный Игрок

Если графон будет плохой, нытья не избежать. Не надо лицемерить.

1
My life is a game Случайный Игрок

Ну если будет как в ремейке 1 части меня устроит -я не графодрочер

1
Беккер5443 My life is a game

Интересно знать за кого играть будем.

2
My life is a game Беккер5443

За Сальери же вроде нет?

За молодого

Хоть может это вброс конечно

Инсайдер поделился подробностями Mafia: The Old Country за два года до анонса: главным героем игры будет Эннио Сальери
1
JustA_NiceGuy

На графон плевать только старикам, которые к такому графону давно привыкли. А чтобы игра продалась хорошо и жила долго, нужен хороший графон. Иначе через пару лет она устареет, а новое поколение даже не посмотрит на неё.

0
itzendixog

Надеюсь не обосрутся. Ждем.

1
Константин335

Прям заинтересовали, жду. Надеюсь в этот раз не подведут как с Мафией 3, хотя после отличного ремейка первой части думаю справятся и с новой частью теперь

0
Беккер5443

Норм мафия 3.

-1
Константин335 Беккер5443

Не спорю, по сюжету и геймплею она не плохая. Но обязательный захват районов это то что испортило полностью игру, если в новой части подобного не будет то хорошо

0
Valentinys3 Беккер5443

Чем? Там от мафии, только название. Недавно пересмотрел крестного отца и переиграл мафии 1 и 2. Третья часть, это вообще не то и не о том. Может, как отдельная игра и норм, но не как продолжение культовой серии.

1
Челодой моловек 94

В топку репетативный открытый мир

0
vertehwost

Опять итальянцы начнут ныть что мол, что за стереотип - итальянцы не мафиози, отменяйте игру. Все как обычно

0
Челодой моловек 94

Игра вроде в старые времена ориентирована? Это исторически достоверно, было бы в наши времена то вонь и была бы

0
211186

неужели удосужились написать дату проведения церемонии?

0
Alex40001

чебурашку переснимают?

-1
Юрий Пенкин

А можно линейный сюжет с духе первой части?

-2
UnstoppableMaddox

Саравно ангар 13 защиту туда в пихнет

-2
My life is a game

Разве на предыдущие мафию ставили денуво?

-2
Беккер5443 My life is a game

Ща везде ставят денуво.

0
My life is a game Беккер5443

Ну не везде уж прям, ну даже если будет там она, если игра топчик и мне прям зайдет, пусть хоть 100 денуво поставят - я куплю

-1
UnstoppableMaddox My life is a game

да

0
UnstoppableMaddox My life is a game

Особенности репака:

За основу взят релиз от от CPY;

0
Wolfenstein

диблоиды эти даж ремейк нормально сделать не смогли 🤣 без готового сюжета чтоб его изгадить - апогей это третья часть гвна которая хуже чем the godfather с захватом триллиона однотипных точек… как от ущербов этих чет ждать можно вменяемое не понятно 🤌 играйте kingdom come 2 вот тут с гарантией будет хит на несколько лет вперед

-3
Ded Chelyabinsk

kingdom come 2 мне например не нравиться, вообще не мой жанр. А мафия это гангстерский игра-фильм, а не рпг с разными вариантами, в этом и плюс мафии.

-1
Юрий Пенкин

сначала ты выдал базу, но потом жидко оподливился с камом

-3
Wolfenstein Ded Chelyabinsk

ну играй в оригиналы первой и второй частей, лучше уже было к сожалению

0
Dinozavrus

да норм ремейк 1 части, я прошел ее, потом старую, чтоб сравнить, вполне достойно, линейная игра если пройти по миссиям и все.

-1
Wolfenstein Юрий Пенкин

а че там с ним не так то ? первая часть изумительна, хороший сюжет, классный геймплей, миссии интересные, мир хоть и открытый но в нем не скучно, единственный минус это баги которых я не так много и увидел за все прохождение и мб боевка хотя у меня она проблем не вызывала вообщем то никаких - наоборот в ней чтот есть тк уникально выглядит

-2