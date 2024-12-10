Глава Hangar 13: Mafia: The Old Country предложит линейный сюжет в духе классических фильмов о мафии

Ник Бейнс, глава студии Hangar 13 и геймдиректор Mafia: The Old Country, поделился некоторыми деталями предстоящей игры.
По словам Бейнса, Mafia: The Old Country, в отличии от Mafia 3, вернется к истокам и предложит игрокам более линейный сюжет, в духе классических фильмов о мафии. Вероятно в Mafia: The Old Country стоит ожидать нечто в духе Mafia и Mafia 2, когда в игре присутствует открытый мир, но в первую очередь игрой движет сюжетная составляющая.
Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards, которая пройдет в ночь с 12 на 13 декабря.
Круто, наконец-то! Ожидаю крутую историю, пофиг на графон вообще
Пожалуйста главное интересные персы, атмосфера мафии и прочее и сюжетка!
Если графон будет плохой, нытья не избежать. Не надо лицемерить.
Ну если будет как в ремейке 1 части меня устроит -я не графодрочер
Интересно знать за кого играть будем.
За Сальери же вроде нет?
За молодого
Хоть может это вброс конечно
На графон плевать только старикам, которые к такому графону давно привыкли. А чтобы игра продалась хорошо и жила долго, нужен хороший графон. Иначе через пару лет она устареет, а новое поколение даже не посмотрит на неё.
Надеюсь не обосрутся. Ждем.
Прям заинтересовали, жду. Надеюсь в этот раз не подведут как с Мафией 3, хотя после отличного ремейка первой части думаю справятся и с новой частью теперь
Норм мафия 3.
Не спорю, по сюжету и геймплею она не плохая. Но обязательный захват районов это то что испортило полностью игру, если в новой части подобного не будет то хорошо
Чем? Там от мафии, только название. Недавно пересмотрел крестного отца и переиграл мафии 1 и 2. Третья часть, это вообще не то и не о том. Может, как отдельная игра и норм, но не как продолжение культовой серии.
В топку репетативный открытый мир
Опять итальянцы начнут ныть что мол, что за стереотип - итальянцы не мафиози, отменяйте игру. Все как обычно
Игра вроде в старые времена ориентирована? Это исторически достоверно, было бы в наши времена то вонь и была бы
неужели удосужились написать дату проведения церемонии?
чебурашку переснимают?
А можно линейный сюжет с духе первой части?
Саравно ангар 13 защиту туда в пихнет
Разве на предыдущие мафию ставили денуво?
Ща везде ставят денуво.
Ну не везде уж прям, ну даже если будет там она, если игра топчик и мне прям зайдет, пусть хоть 100 денуво поставят - я куплю
да
Особенности репака:
За основу взят релиз от от CPY;
диблоиды эти даж ремейк нормально сделать не смогли 🤣 без готового сюжета чтоб его изгадить - апогей это третья часть гвна которая хуже чем the godfather с захватом триллиона однотипных точек… как от ущербов этих чет ждать можно вменяемое не понятно 🤌 играйте kingdom come 2 вот тут с гарантией будет хит на несколько лет вперед
kingdom come 2 мне например не нравиться, вообще не мой жанр. А мафия это гангстерский игра-фильм, а не рпг с разными вариантами, в этом и плюс мафии.
сначала ты выдал базу, но потом жидко оподливился с камом
ну играй в оригиналы первой и второй частей, лучше уже было к сожалению
да норм ремейк 1 части, я прошел ее, потом старую, чтоб сравнить, вполне достойно, линейная игра если пройти по миссиям и все.
а че там с ним не так то ? первая часть изумительна, хороший сюжет, классный геймплей, миссии интересные, мир хоть и открытый но в нем не скучно, единственный минус это баги которых я не так много и увидел за все прохождение и мб боевка хотя у меня она проблем не вызывала вообщем то никаких - наоборот в ней чтот есть тк уникально выглядит