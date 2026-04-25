Hangar 13 планирует выпустить новую часть Mafia

Серия игр Mafia будет жить: Hangar 13 нанимает нового нарративного директора. После этого назначения стало ясно, что студия планирует продолжение Mafia: The Old Country.

К настоящему моменту серии Mafia уже более двух десятилетий, первая игра вышла в 2002 году. За 24 года существования серии Mafia вышли четыре основных игры, а также ремейк оригинальной игры, последней частью стала Mafia: The Old Country.

Это была третья игра серии от Hangar 13, которая переняла разработку у ныне несуществующей студии 2K Czech. Mafia: The Old Country получила скромные отзывы, средний балл Top Critic составил 74 на сайте-агрегаторе рецензий OpenCritic. Хотя сюжет был высоко оценен, критике подверглись устаревшие игровые механики.

В сообщении на LinkedIn Эмили Грейс Бак сообщила, что она назначена новым директором по сюжету франшизы Mafia в Hangar 13. Бак должна приступить к своим обязанностям в июне, имея за плечами почти четыре года работы в DICE в качестве директора по сюжету франшизы Battlefield. Ранее она также работала ведущим дизайнером сюжета в Ubisoft Reflections и более трех лет дизайнером сюжета в Telltale Games, участвуя в таких играх, как The Walking Dead: The Final Season, Batman: The Telltale Series и Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Mafia: The Old Country показала не слишком высокие результаты продаж для Take-Two. Однако это отличная новость для тех, кто ждёт продолжения серии.