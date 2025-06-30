Hangar 13 раскроет множество подробностей о Mafia: The Old Country в июле

В ближайшее время появятся множество новых подробностей об игре Mafia: The Old Country, поскольку ее разработчики в течение следующих нескольких недель запланировали ряд захватывающих презентаций для поклонников игры.
Компания Hangar 13 объединилась с IGN, и теперь каждый понедельник редакция портала будет публиковать новую информацию об игре. Начнется все уже 7 июля, а стартом послужит выход полноценного геймплейного трейлера.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) и погрузит игроков в захватывающее кинематографическое путешествие по Сицилии 1920-х годов с историей становления мафиозной семьи Торризи. В игре исследуется тема зарождения феномена Мафии в итальянской культуре.
Очень жду эту игру. А хейтеры пускать с0сут бибу
Геймплейный трейлер? - именно трейлер? - не чистый геймплей? 7 июля останется месяц до релиза. За месяц всяко нужно уже чистый геймплей показывать. если не 7 июля, то чуть позже. А Так это новость вообще супер гуд. Подробности - это всегда хорошо.
А вот не покажут и скажут, что это сюрпрайз
Как раз решил перепройти 1 и 2 часть. Думаю к 8 августу успею
тем более прохожу дефинити едитион 1 раз