Hangar 13 раскроет множество подробностей о Mafia: The Old Country в июле

В ближайшее время появятся множество новых подробностей об игре Mafia: The Old Country, поскольку ее разработчики в течение следующих нескольких недель запланировали ряд захватывающих презентаций для поклонников игры.

Компания Hangar 13 объединилась с IGN, и теперь каждый понедельник редакция портала будет публиковать новую информацию об игре. Начнется все уже 7 июля, а стартом послужит выход полноценного геймплейного трейлера.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) и погрузит игроков в захватывающее кинематографическое путешествие по Сицилии 1920-х годов с историей становления мафиозной семьи Торризи. В игре исследуется тема зарождения феномена Мафии в итальянской культуре.