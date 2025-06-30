ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 438 оценок

Hangar 13 раскроет множество подробностей о Mafia: The Old Country в июле

Gruz_ Gruz_

В ближайшее время появятся множество новых подробностей об игре Mafia: The Old Country, поскольку ее разработчики в течение следующих нескольких недель запланировали ряд захватывающих презентаций для поклонников игры.

Компания Hangar 13 объединилась с IGN, и теперь каждый понедельник редакция портала будет публиковать новую информацию об игре. Начнется все уже 7 июля, а стартом послужит выход полноценного геймплейного трейлера.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) и погрузит игроков в захватывающее кинематографическое путешествие по Сицилии 1920-х годов с историей становления мафиозной семьи Торризи. В игре исследуется тема зарождения феномена Мафии в итальянской культуре.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Очень жду эту игру. А хейтеры пускать с0сут бибу

6
Никита Дроздоvv
В рамках сотрудничества между Hangar 13 и редакцией IGN , каждый понедельник издание будет выпускать новую информацию об игре. Все начнется уже 7 июля, а начало положит полноценный геймплейный трейлер.

Геймплейный трейлер? - именно трейлер? - не чистый геймплей? 7 июля останется месяц до релиза. За месяц всяко нужно уже чистый геймплей показывать. если не 7 июля, то чуть позже. А Так это новость вообще супер гуд. Подробности - это всегда хорошо.

1
Carissa7517
За месяц всяко нужно уже чистый геймплей показывать

А вот не покажут и скажут, что это сюрпрайз

вупсич пупсич

Как раз решил перепройти 1 и 2 часть. Думаю к 8 августу успею
тем более прохожу дефинити едитион 1 раз