Hangar 13 рассказали об искусном сплетении звуков Сицилии в Mafia: The Old Country

Команда Hangar 13 выпустила новый видеодневник разработчиков, посвященный Mafia: The Old Country в котором рассказывается о том, как создавалась новая глава серии, действие которой происходит в Италии.

Новый эпизод серии «Breaking Omertà» посвящен «звукам Сицилии»: от мелодий, вдохновленных местными традициями и созданных с помощью типичных инструментов, до реалистичного воспроизведения выстрелов и рева старинных двигателей. Все создано для того, чтобы обеспечить максимально полное погружение и аутентичный опыт.

Если говорить о «звуках Сицилии», то одним из наиболее характерных элементов является дубляж на сицилийском диалекте, призванный максимально восстановить культурную аутентичность, сопровождаемый итальянскими текстами и субтитрами. Это дань уважения истокам саги, которая возвращается с более зрелым и утонченным стилем повествования.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) и отправит игроков в сырое, кинематографическое путешествие по Сицилии 1920-х годов. Главный герой - Энцо Фавара, молодой человек с непростым прошлым, который присоединяется к могущественной мафиозной семье Торризи и начинает свой путь, полный вражды, предательств и жажды власти. Игра предложит сюжетный экшен с линейной структурой, но с возможностью свободно исследовать вымышленный город Сан-Селесте, среди пыльных переулков, разрушенных театров и сельских просторов.