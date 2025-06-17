Hangar 13 рассказали про исполнителя роли Энцо Фавары в Mafia: The Old Country

Разработчики из Hangar 13 поделились деталями работы с актёрами в предстоящей Mafia: The Old Country. Как отмечает геймдиректор Алекс Кокс, подбор актеров стал ключевым этапом – особенно выделился Риккардо Фраскари в роли главного героя Энцо Фавары, чье видение персонажа обогатило оригинальный замысел.

Съемки с использованием motion-capture проходили на студиях в Северной Калифорнии и Чехии. В Брно команда работала над системной анимацией, а в Петалуме – над кинематографичными сценами. Несмотря на сложности работы в обтягивающих костюмах и на пустых сценах, актерам удалось передать эмоциональную глубину истории.

Джош Заммит, заместитель директора по дизайну, считает, что разработчики проделали отличную работу:

Мы смогли запечатлеть невероятное количество нюансов в мимике. Это превосходит все, что мы делали в предыдущих играх серии.

Исполнительный продюсер Девин Хитч подчеркивает реалистичность результата:

Каждая сцена дышит подлинностью, а выражения лиц персонажей поражают детализацией.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.