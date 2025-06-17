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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 429 оценок

Hangar 13 рассказали про исполнителя роли Энцо Фавары в Mafia: The Old Country

AceTheKing AceTheKing

Разработчики из Hangar 13 поделились деталями работы с актёрами в предстоящей Mafia: The Old Country. Как отмечает геймдиректор Алекс Кокс, подбор актеров стал ключевым этапом – особенно выделился Риккардо Фраскари в роли главного героя Энцо Фавары, чье видение персонажа обогатило оригинальный замысел.

Съемки с использованием motion-capture проходили на студиях в Северной Калифорнии и Чехии. В Брно команда работала над системной анимацией, а в Петалуме – над кинематографичными сценами. Несмотря на сложности работы в обтягивающих костюмах и на пустых сценах, актерам удалось передать эмоциональную глубину истории.

Джош Заммит, заместитель директора по дизайну, считает, что разработчики проделали отличную работу:

Мы смогли запечатлеть невероятное количество нюансов в мимике. Это превосходит все, что мы делали в предыдущих играх серии.

Исполнительный продюсер Девин Хитч подчеркивает реалистичность результата:

Каждая сцена дышит подлинностью, а выражения лиц персонажей поражают детализацией.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

22
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Выглядит как латентный гомоссексуалист.. ну как и все итальянские мафиози.

4
Poroblok1

Рыбак рыбака

1
Real Slim Shady Poroblok1

да, я знаю о чем говорю

Snake Snaake Snaaaaaake

AssTheKing, про остальных персонажей из ролика тоже отдельные посты сделаешь?

211186

Игра будет на 10 часов максимум судя по цене