Humble Choice за ноябрь порадовал подписчиков: в подборку вошли Mafia: The Old Country и The Outer Worlds 2

Новый набор Humble Choice уже доступен: подписчики получат восемь игр, среди которых также оказались Shinobi: Art of Vengeance и Yakuza 6: The Song of Life.

В ноябрьскую подборку вошли проекты разных жанров — от сюжетных приключений до ролевых игр и головоломок. Большинство ключей предназначено для Steam, однако для The Outer Worlds 2 предусмотрена активация только в Battle.net.

Полный список игр Humble Choice за ноябрь:

Особое внимание в подборке привлекают Mafia: The Old Country и The Outer Worlds 2. Первая возвращается к линейной структуре и сюжетному подходу ранних частей серии, делая ставку на проработанный мир, визуальные детали и звуковое сопровождение. Продолжение ролевой игры Obsidian, в свою очередь, развивает знакомую формулу за счёт более динамичных боёв, увлекательной системы развития персонажа и сюжета с возможностью увидеть альтернативные варианты развития событий.

В наборе нашлось место и для менее масштабных проектов. Например, Squeakross: Home Squeak Home предлагает головоломки в духе Picross и может заинтересовать поклонников подобных задач. В целом ноябрьская подборка сочетает несколько заметных релизов с играми, которые способны привлечь внимание любителей разных жанров.

Месячная подписка стоит 14,99 доллара. При желании можно забрать игры и сразу отменить продление: полученные ключи останутся у пользователя. Также доступна годовая подписка за 154,99 доллара — это немного больше 24 долларов экономии по сравнению с оплатой каждого месяца отдельно.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести июльский набор