Игроки остались недовольны снижением качества графики в последнем геймплее Mafia: The Old Country

Вчера игровое издание IGN поделилось первыми минутами реального геймплея долгожданной Mafia: The Old Country. Свежий ролик предлагал оценить практически финальное качество игры в процессе прохождения одной из ранних миссий, демонстрируя перестрелки, автомобильные погони и элементы интерфейса. К сожалению, новая демонстрация выявила весьма неприятный факт: похоже, грядущая игра пострадала от даунгрейда графики.

Сравнение кадров из раннего тизер-трейлера и опубликованного геймплейного видео отчетливо показывает снижение уровня детализации персонажей, освещения и общей визуальной составляющей. Фанаты в социальных сетях, таких как Reddit и Twitter, быстро выразили свое беспокойство. «Энцо в тизер-трейлере выглядел в два раза лучше…» — отмечает один из пользователей Reddit. Другой комментатор в Twitter добавляет: «В некоторых местах выглядит хорошо, но большая часть видео выглядит сильно даунгрейднутой».

Особое внимание сообщество уделило изменениям во внешности главного героя, что вызвало волну обсуждений. Многие сходятся во мнении, что изменения его прически не сильно портит дизайн персонажа, однако из-за этого теряется уникальность.

Впрочем, некоторые сохраняют надежду и предлагают не спешить с выводами. «Я думаю, IGN нужно раскрыть, на какой стадии разработки был этот билд. Потому что такие демо могут быть месячной давности», — пишет один из фанатов. Другой комментатор настроен более философски: «Я все равно буду в это играть, но я очень надеюсь, что эти кадры — какая-то старая версия игры или что-то в этом роде. Выглядит не плохо, но и не так хорошо, как раньше».

Несмотря на опасения по поводу графики, многие игроки по-прежнему с нетерпением ждут выхода Mafia: The Old Country, надеясь на захватывающий сюжет и атмосферу, присущие серии. Релиз игры запланирован на 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.