Игроки остались недовольны снижением качества графики в последнем геймплее Mafia: The Old Country

Вчера игровое издание IGN поделилось первыми минутами реального геймплея долгожданной Mafia: The Old Country. Свежий ролик предлагал оценить практически финальное качество игры в процессе прохождения одной из ранних миссий, демонстрируя перестрелки, автомобильные погони и элементы интерфейса. К сожалению, новая демонстрация выявила весьма неприятный факт: похоже, грядущая игра пострадала от даунгрейда графики.
Сравнение кадров из раннего тизер-трейлера и опубликованного геймплейного видео отчетливо показывает снижение уровня детализации персонажей, освещения и общей визуальной составляющей. Фанаты в социальных сетях, таких как Reddit и Twitter, быстро выразили свое беспокойство. «Энцо в тизер-трейлере выглядел в два раза лучше…» — отмечает один из пользователей Reddit. Другой комментатор в Twitter добавляет: «В некоторых местах выглядит хорошо, но большая часть видео выглядит сильно даунгрейднутой».
Особое внимание сообщество уделило изменениям во внешности главного героя, что вызвало волну обсуждений. Многие сходятся во мнении, что изменения его прически не сильно портит дизайн персонажа, однако из-за этого теряется уникальность.
Впрочем, некоторые сохраняют надежду и предлагают не спешить с выводами. «Я думаю, IGN нужно раскрыть, на какой стадии разработки был этот билд. Потому что такие демо могут быть месячной давности», — пишет один из фанатов. Другой комментатор настроен более философски: «Я все равно буду в это играть, но я очень надеюсь, что эти кадры — какая-то старая версия игры или что-то в этом роде. Выглядит не плохо, но и не так хорошо, как раньше».
Несмотря на опасения по поводу графики, многие игроки по-прежнему с нетерпением ждут выхода Mafia: The Old Country, надеясь на захватывающий сюжет и атмосферу, присущие серии. Релиз игры запланирован на 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Оказывается в трейлерах и игре графика разная.Никогда ведь такого не было.
Ну а что вы хотели от прожорливого 5 анриала, на пк наверно вообще печаль будет, идиоты не могли свой старый движок оставить 1 ремейк мафии очень хорошо выглядел.
А при чём тут движок?
При том что он очень прожорливый, а консоли слабоваты для него, вот и пошло урезания, тем более они никогда не имели с ним дела, оригинальный движок был лучше они как раз научились с ним обращаться, но нет полезли на 5 анриал.
ps если железо то что у тебя в профиле то игра вообще не пойдет.
Да на консолях полно игр в том числе на 5 рыле с приемлимой графикой. Плохому танцору всегда яйца мешают. Тут же вообще уровень бокса 360-го.
Просто слева на пк, а справа на пс5)
Слева ПК на низких справа пс5 в режиме качества
Да там после вчерашнего геймплея стало ясно, почему они его так долго не показывали игра даже 100 рублей не стоит что бы купить оффлайн активашку а они целых 50 долларов просят за игру, которая во всем сливает мафии 2 15 летней давности
Там мрак полный, анимация того как персонаж просто зачерпывает воздух и пистолет у тебя в инвентаре появляется это ужас, у меня конечно ожидания высокие и не были, но тут вообще геймплей с 2010 года. Ну практически все игры, где есть денуво проходняк конкретный.
Согласен, игра дешево смотрится, рдр1 и то современнее выглядит
История повторяется. Эпидемия "Ведьмак 3" ещё долго будет аукаться у многих игроделов. Но меня даже не это удивило. А то, что анимация моделей персонажей порой как будто вернулся в нулевые.Повторюсь не детализация, а именно передвижение и действия различные.
Началось вроде с Watch Dogs, когда трейлер и финальный продукт отличались прям очень сильно. Нулевого пациента создала Юбисофт.
В ведьмаке графон и так топ был, а самый большой скандал из за которого всех заставили в трейлерах оставлять надпись что графоний может отличатся юбики устроили. Со своими смотри собаками.
Самое радует то что изменили прическу. Мне очень нравится новая прическа, кучерявая прическа как у еврея совсем не подходила главному герою. Кучерявая прическа самая нелепая прическа в мире. в IGN сидят очень много левых sweet baby поэтому не сомневаюсь что они взяли старый билд игры чтобы испортить впечатление настоящим фанатам
Большинство и такой графики не получит. Ведь УЕ5 будет тормозить как сука и придется резать настройки
Не снижение, а оптимизация.
Игра все равно отличная, увиденное мне очень понравилось. Наконец то выйдет достойная Мафия после второй части
всё ради сосолек )
не только
Только )
Все ради Стим дека.