Издатель Baldur's Gate 3 объяснил отсутствие механики плавания в Mafia: The Old Country - и это не из-за лени

В Мafia: The Old Country не реализована механика плавания. Не потому, что разработчики не хотели ее делать, просто в игре такого типа она просто не нужна. Тем не менее, отсутствие этой функции вызвало споры в сети X, к которым присоединился Майкл Даус, издательский директор Larian Studios.
По мнению Дауса, в этом случае механика не должна быть просто «наполнителем» игры, а должна быть частью игрового процесса.
Это напомнило мне о ситуации, когда мы демонстрировали Baldur’s Gate 3 какому-то парню (какому-то директору или что-то в этом роде) — мы показали ему все механики — а он, не проявляя никаких эмоций, только спросил: «А в этой игре можно плавать?»
Он подчеркнул, что бесконечное добавление новых механик не делает игру автоматически хорошей, особенно если они не имеют никакого обоснования — как в случае с плаванием в новой Mafia. Это в значительной степени линейный проект, в котором основное внимание уделяется повествованию. Поэтому нет никакого смысла предоставлять игрокам возможность свободно плавать.
Для реализации этой механики студии Hangar 13 потребовалось бы затратить дополнительное время. Как отмечает Даус, каждая функция такого рода имеет свою цену, поэтому, если она никому не нужна, лучше просто ее не делать.
Реальность разработки игр такова, что каждая функция имеет свою цену. Люди -> время -> бюджет. Фразы типа «А почему бы просто не […]» могут свести разработчика с ума. Попробуйте, это забавно. Лучше, чтобы в игре не было плавания, если вы не собираетесь ничего с ним делать, чем добавлять его только для галочки.
По его мнению, это наиболее очевидно в случае цикла дня и ночи – когда девелопер показывает новый тайтл, чаще всего один из первых вопросов касается именно его наличия.
Я убежден, что наличие многих циклов дня и ночи нужно только для того, чтобы пиарщиков не обвиняли в том, что они убивают игру.
Mafia: The Old Country доступна на ПК и консолях PS5 и XSX/S. Игра получила в основном положительные отзывы и понравилась игрокам.
Если бы эта была единственная проблема игры. Для уважаемого разработчика BG3 поясняю - вот представь если бы в твоей игре было 10 классов, ну там маги, барды и т.п. но выбор их никак бы не влияло на способности ГГ и в целом не влияло на геймплей - вот это и представляет собой новая Мафия. Это просто какой то обрубок, к локациям вопросов нет - красиво, в целом детализированно.. но как же всё это декоративно и не используется в игре никаким образом. Хотели сделать ГТА в мире Мафии, а на деле получилась Смута. Я понимаю что надо быть отбитым что бы делать такую игру на полном серьезе, я надеюсь они просто не успели в срок, издатели ускорили разработку и им пришлось сшивать игру в том виде в каком она есть.
Смута? ixbt насмотрелся? Кроме них пока никто всерьёз со смутой не сравнивал эту новую шикарную мафию. Лучше бы ты играл в игры, а не стримы смотрел по ним. Мафия шикарная игра и точка.
Именно такой должна быть мафия. Красивые декорации и крутой сюжет на них. Всё. Если тебе хочется чего-то больше, тогда дуй в другие игры, а мафию не трож. Пусть мафия остаётся мафией. Точка.
Тут спору нет, но про качество гемплея забывать тоже не стоит, допустим многие анимации ближнего боя выглядит очень рвано и как то дешёво что ли, как по мне можно было и получше сделать тем более сами разработчики делали акцент на бои на ножах.
Если делаешь красивое и интересное "кинцо" то хорошо бы всем аспектам игры оставаться плавным и красивым.
Взять туже last ouf us 2 или Rdr 2. Там почти все анимации очень плавные и аккуратные.
Last of us 2 по сути тоже линейная коридорная игра с крутым сюжетом, но там боёвка реально на несколько уровней выше,большое кол-во крутых анимаций ближнего боя и взаимодействия с окружающими объектами (удар головой об стол, прижать врага к стене, даже об капот машины можно голову противнику разбить) И всё это смотрится шикарно.
Я хоть и согласен с многими твоими коментами, но вот реально каждый смешно видеть в конце
Я не знаю может ты думаешь что эта какая то крутая фишка , или что это придаёт "мощный довод" к твоему тексту) но па факту точка - это символ и ты итак ставишь их в конце. Конечно каждый пишет как по кайфу ему, но это уже реально нелепо , читаешь порой вроде адекватный комент а эта нелепость в конце всё портит)
Странно, что в качестве отмазки не использовали то, что игра стоит всего 50 баксов. Как говорится было бы 70 может, и добавили бы.))))
Действие игры происходит на острове! Пускай, главный герой плавать не умеет, но можно же было хотя бы закинуть прикольных миссий (типо, героя выбросили в воду и он с трудом выплыл на берег, или же в воду бросили нужную вещь, а герой, рискую жизнью, прыгнул за ней и его спасли...).
А причем тут должны или не должны? Плавание должно быть по умолчанию, наравне с землей или зданиями.
С чего бы? Если игра не подразумевает, что персонаж будет плавать, то это можно и не добавить, игра же строго линейная
Или что, в тетриса тоже должно быть плавание?
Я не понимаю то, что выдает ваш мозг подростка. Извините.
Главный герой является предком Клода из GTA 3. Ничего удивительного.
В RDR еще прикольней сделали - главный герой просто не умел плавать и тонул (не Артур, естественно).
В ремейке мафии тоже нельзя плавать, но от этого игра не становится плохой // Глеб Мантыков
Могли бы дать заходить по щиколотку.
А зачем нужна функция плавания? Просто чтобы была? Ну это абсурд предъявлять претензии по такой ерунде. Больше смахивает на большой троллинг, нежели на серьёзное обсуждение вопроса. Ну, дали бы вам плавать, а вы снова плакаться, а где рыбки в воде? Где подводная жизнь? То есть по факту механика плавания это не просто поплавать - это дофига работы с водоёмами. Зачем оно надо? Если игра про мафию, а не про "поплавать в водичке". Точка.
Эту механику в играх когда в последний раз делали, уже и не вспомнить))))А вообще эту игру походу хорошо так не доработали ,хотели сделать лучше, но получилось как всегда, надо быстрее выпустить продукт