Издатель Baldur's Gate 3 объяснил отсутствие механики плавания в Mafia: The Old Country - и это не из-за лени

В Мafia: The Old Country не реализована механика плавания. Не потому, что разработчики не хотели ее делать, просто в игре такого типа она просто не нужна. Тем не менее, отсутствие этой функции вызвало споры в сети X, к которым присоединился Майкл Даус, издательский директор Larian Studios.

По мнению Дауса, в этом случае механика не должна быть просто «наполнителем» игры, а должна быть частью игрового процесса.

Это напомнило мне о ситуации, когда мы демонстрировали Baldur’s Gate 3 какому-то парню (какому-то директору или что-то в этом роде) — мы показали ему все механики — а он, не проявляя никаких эмоций, только спросил: «А в этой игре можно плавать?»

Он подчеркнул, что бесконечное добавление новых механик не делает игру автоматически хорошей, особенно если они не имеют никакого обоснования — как в случае с плаванием в новой Mafia. Это в значительной степени линейный проект, в котором основное внимание уделяется повествованию. Поэтому нет никакого смысла предоставлять игрокам возможность свободно плавать.

Для реализации этой механики студии Hangar 13 потребовалось бы затратить дополнительное время. Как отмечает Даус, каждая функция такого рода имеет свою цену, поэтому, если она никому не нужна, лучше просто ее не делать.

Реальность разработки игр такова, что каждая функция имеет свою цену. Люди -> время -> бюджет. Фразы типа «А почему бы просто не […]» могут свести разработчика с ума. Попробуйте, это забавно. Лучше, чтобы в игре не было плавания, если вы не собираетесь ничего с ним делать, чем добавлять его только для галочки.

По его мнению, это наиболее очевидно в случае цикла дня и ночи – когда девелопер показывает новый тайтл, чаще всего один из первых вопросов касается именно его наличия.

Я убежден, что наличие многих циклов дня и ночи нужно только для того, чтобы пиарщиков не обвиняли в том, что они убивают игру.

Mafia: The Old Country доступна на ПК и консолях PS5 и XSX/S. Игра получила в основном положительные отзывы и понравилась игрокам.