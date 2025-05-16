Издатель Mafia: The Old Country заявил, что выпускает игру "не ради денег"

Штраус Зельник отметил, что важно дать геймерам отличную игру, а доходы придут сами собой
Глава Take-Two прокомментировал решение компании продавать Mafia: The Old Country за $50 (4 тыс. рублей). Штраус Зельник заявил, что никто не пытается «вытряхивать с геймеров деньги» ради высоких доходов.
Мы работаем не для того, чтобы поднимать потребителя вверх тормашками, трясти и смотреть, сколько мелочи выпадет из его карманов. Мы создаем лучшие игры. Если мы продолжаем их создавать, то доходы сами придут.
Глава Take-Two уверен, что такая цена позволит большему количеству людей попробовать Mafia: The Old Country. Штраус Зельник считает такую политику основой для всех игр компании.
У нас всегда были разные цены на игры. В этом заключается суть нашей работы: дать потребителям по всему миру самые крутые игры. Мы предоставляем продукт, который ценнее, чем его стоимость в чеке. Мы всегда так делаем.
Глава Take-Two уверен в успехе Mafia: The Old Country. Штраус Зельник похвалил разработчиков и отметил, что игра «великолепная». Удостовериться в словах главы Take-Two получится 8 августа на ПК и консолях с полным русским переводом.
Молодцы! Очень радует это! Такую игру точно стоит поддержать с точки зрения цены хотя бы!
Да, согласен, я вот куплю обязательно
Так я и поверил,ну допустим если "не ради денег",тогда бы и Денуву убрал бы,на фига запихал?
'не ради денег', а чтобы больше лохов, кхм, геймеров смогли занести кровные за 'доступный' полтинник, ведь так доходы сами и придут. 'Ценнее, чем стоимость' – это когда навар х100, а басни про заботу о потребителе еще эпичнее. Ждем DLC по цене чугунного моста, тоже исключительно для 'охвата' и чтобы все 'попробовали'.
)))
Ну все правильно, поэтому я и куплю эту игру
Хотя судя по трейлеру и даром не надо
То есть 50 баксов не деньги?
В нынешнее время стандарта 70-80 баксов - 50 баксов считай подарок
Деньги, конечно, но с такой логикой тогда и 1 рубль тоже деньги... Но ты ведь понимаешь, что 50 баксов на западе является ценой ниже стандартной последних лет 10 наверное. Обычно на западе игры стоят не ниже 60-70 баксов. Игру тебе продают ниже стандартной цены по факту. Радоваться надо, а не возникать. Точка.
Радость касается только Запада.Для России радость будет, если в день 15-20к можно будет поднять, чтоб за 20 рабочих дней выходило 300-400к.Вот тогда и игру за 4к можно будет купить
на 300-400 к в месяц можно реально жить как алигарх в регионах и покупать игры со скидоусами. за фул прайс все еще расточительно довольно.
4к... я то думал за 2к, а так только торрент.
Там денуво
Уахахв
Капиталист делает что-то не ради денег. Омегалол
Ну, если реально не ради денег, чего уж там, тогда раздавай игру бесплатно - слабо? Лично я не верю, что в мире есть хотя бы одна игровая студия, которая не хочет заработать на своём продукте. Хлеб с маслом ведь покупать на что-то нужно. Все хотят кушать. Всем нужно оплачивать счета. Тут скорее другое... хитрый рекламный ход.
Ну, типа, пока многие крупные издатели кричат о повышении цен до 80 евробаксов, мы демонстративно опустим цену до 50 евробаксов. Игроки решат, что мы хорошие и побегут пачками покупать нашу новую мафию. Как по мне, так оно звучит гораздо правдоподобнее, чем странное заявление "мы выпускаем игру не ради денег".
Ну подлиз засчитан, люди конечно сейчас раздобрятся и пойдут покупать)
Главные хомяки уже отметились в комментах
смешной клоун а зачем ты тогда Денуво поставил если не хочешь прибыли)))) кретин
денуву можно поставить не только ради прибыли но и для троллинга тех кто хочет брать все и не отдавать ничего.
Тут только за такое человеческое отношения к потребителю можно купить игру.
«Мы даже позволяем Левину просрать кучу денег, лишь бы он создал шедевр», — добавил Зельник.
Да да не ради денег. все мы работаем не ради денег. когда там зарплата кстати ?)
так смешно когда кто то делает подобные бредовые заявления. не понятно на кого расчет. на детей может.