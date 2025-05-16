Издатель Mafia: The Old Country заявил, что выпускает игру "не ради денег"

Штраус Зельник отметил, что важно дать геймерам отличную игру, а доходы придут сами собой

Глава Take-Two прокомментировал решение компании продавать Mafia: The Old Country за $50 (4 тыс. рублей). Штраус Зельник заявил, что никто не пытается «вытряхивать с геймеров деньги» ради высоких доходов.

Мы работаем не для того, чтобы поднимать потребителя вверх тормашками, трясти и смотреть, сколько мелочи выпадет из его карманов. Мы создаем лучшие игры. Если мы продолжаем их создавать, то доходы сами придут.

Глава Take-Two уверен, что такая цена позволит большему количеству людей попробовать Mafia: The Old Country. Штраус Зельник считает такую политику основой для всех игр компании.

У нас всегда были разные цены на игры. В этом заключается суть нашей работы: дать потребителям по всему миру самые крутые игры. Мы предоставляем продукт, который ценнее, чем его стоимость в чеке. Мы всегда так делаем.

Глава Take-Two уверен в успехе Mafia: The Old Country. Штраус Зельник похвалил разработчиков и отметил, что игра «великолепная». Удостовериться в словах главы Take-Two получится 8 августа на ПК и консолях с полным русским переводом.