"Mafia - про сюжет, GTA - песочница": Hangar 13 категорически против сравнения двух франшиз

Игровую франшизу Mafia часто сравнивают с играми серии Grand Theft Auto. Соперничество началось с выходом первой игры Mafia в 2002 году, всего через год после GTA 3. Прошло почти четверть века, и в преддверии выхода прошлогодней Mafia: The Old Country студия Hangar 13 вновь столкнулась с волной сравнений с мега-хитом Grand Theft Auto 6.

Однако, по словам президента студии Ника Бэйнса, эти параллели не имеют под собой никаких оснований. В новом интервью IGN, посвященном истории франшизы, Бэйнс категорически заявил, что команда не ориентируется на проекты Rockstar.

У нашей студии свой собственный путь. GTA никогда не обсуждается в контексте нашей стратегии и не влияет на нее. Конечно, сейчас много разговоров об этой игре, потому что она выходит в конце этого года. Но это, скорее, интернет-феномен, а не то, на что мы смотрим внутри студии.

Дискуссии о схожести двух серий разгорелись с новой силой после анонса Mafia: The Old Country, которая изначально могла выйти в непосредственной близости от долгожданной GTA 6. Однако релиз последней был перенесен на 2026 год, что, вероятно, сыграло на руку Hangar 13, позволив им избежать прямого столкновения с титаном индустрии.

Гейм-директор Алекс Кокс объяснил, что даже несмотря на общую криминальную тематику, автомобили и оружие, жанрово игры стали расходиться еще сильнее с момента выхода первых частей в 2002 году.

Mafia всегда была больше сфокусирована на линейном повествовании, в то время как Rockstar создает непревзойденные песочницы. Со временем Mafia все больше смещалась в сторону драматической истории, поэтому фундаментально эти игры не так уж и похожи.

В то время как GTA 6 позиционируется как игра, рассчитанная на десятилетие, с ценником от $80 и выше, Mafia: The Old Country представлена как камерный, сюжетный экшен за $50. Журналисты называют ее "идеальной игрой за эту цену", подчеркивая, что серия чувствует себя лучше, когда не пытается конкурировать в масштабах открытого мира. Судя по всему, Hangar 13 не намерены менять курс. Бэйнс дал понять, что студия продолжит развивать франшизу, и, вероятно, мы увидим Mafia 5, но уже в то время, когда ажиотаж вокруг GTA 6 утихнет.

Мы будем продолжать идти своей дорогой,

— резюмировал Бэйнс.