Mafia: The Old Country будет доступна в GeForce NOW

Студия Hangar 13 сообщила о том, что предстоящая Mafia: The Old Country в день релиза будет доступна в облачном сервисе GeForce NOW.
Кроме того, в GeForce NOW уже стали доступны все прошлые игры франшизы: Mafia: Definitive Edition, Mafia 2, Mafia 3 и даже оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven. Таким образом, теперь любители облачных технологий смогут пройти все игры серии в облачном сервисе от NVIDIA.
Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Кто-то играет в такую древнюю игру на облачном сервисе? Зачем? Она ведь на любом калькуляторе запускаться должна и так.
ну мало ли может у кого-то места на диске для новых игор нет?
Ну, разве что )
Тот же самый вопрос, она же на любом ПК пойдет
Так же GeForce NOW не доступна в России без костылей и прочую пень колоду! Так что,я искренне автора не понимаю! И не понимаю к чему этот пост тогда?!!
Насколько знаю все доступно, но не на RU, а на AM, даже на самом сайте это написано. Что RU прекратил работу, но вы можете создать акк на AM и продолжать пользоваться Geforce NOW. Только вот сейчас узнал что там теперь всего лишь 100 часов в месяц дают, я помню когда у меня ПК был старый, брал подписку и играл безлимитно весь месяц
Самая ожидаемая игра года, а возможно и многих лет!!!🤗 А ведь в начале нулевых первая часть Мафии была конкурентом божественному GTA 3! И вот сейчас вновь начинается новое противостояние современных шедевров, но уже на полных ультрах с UE5😇 // Nvidia Power
Согласен, первая Мафия шикарна и сюжетом и постановкой и драмой. Перепроходил Мафия1 как раз в канун выхода ремейка.