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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 449 оценок

Mafia: The Old Country будет доступна в GeForce NOW

AceTheKing AceTheKing

Студия Hangar 13 сообщила о том, что предстоящая Mafia: The Old Country в день релиза будет доступна в облачном сервисе GeForce NOW.

Кроме того, в GeForce NOW уже стали доступны все прошлые игры франшизы: Mafia: Definitive Edition, Mafia 2, Mafia 3 и даже оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven. Таким образом, теперь любители облачных технологий смогут пройти все игры серии в облачном сервисе от NVIDIA.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
North235
Mafia: The City of Lost Heaven

Кто-то играет в такую древнюю игру на облачном сервисе? Зачем? Она ведь на любом калькуляторе запускаться должна и так.

5
нитгитлистер

ну мало ли может у кого-то места на диске для новых игор нет?

2
North235 нитгитлистер

Ну, разве что )

2
Константин335

Тот же самый вопрос, она же на любом ПК пойдет

2
VOVAMAS

Так же GeForce NOW не доступна в России без костылей и прочую пень колоду! Так что,я искренне автора не понимаю! И не понимаю к чему этот пост тогда?!!

2
Константин335

Насколько знаю все доступно, но не на RU, а на AM, даже на самом сайте это написано. Что RU прекратил работу, но вы можете создать акк на AM и продолжать пользоваться Geforce NOW. Только вот сейчас узнал что там теперь всего лишь 100 часов в месяц дают, я помню когда у меня ПК был старый, брал подписку и играл безлимитно весь месяц

1
Пользователь ВКонтакте

Самая ожидаемая игра года, а возможно и многих лет!!!🤗 А ведь в начале нулевых первая часть Мафии была конкурентом божественному GTA 3! И вот сейчас вновь начинается новое противостояние современных шедевров, но уже на полных ультрах с UE5😇 // Nvidia Power

1
yariko ookami

Согласен, первая Мафия шикарна и сюжетом и постановкой и драмой. Перепроходил Мафия1 как раз в канун выхода ремейка.

1