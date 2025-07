Mafia: The Old Country будет доступна в GeForce NOW

Студия Hangar 13 сообщила о том, что предстоящая Mafia: The Old Country в день релиза будет доступна в облачном сервисе GeForce NOW.

Кроме того, в GeForce NOW уже стали доступны все прошлые игры франшизы: Mafia: Definitive Edition, Mafia 2, Mafia 3 и даже оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven. Таким образом, теперь любители облачных технологий смогут пройти все игры серии в облачном сервисе от NVIDIA.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.