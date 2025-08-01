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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 465 оценок

Mafia: The Old Country будет работать в режиме 60 fps на PS5 и Xbox Series X

Gruz_ Gruz_

Вчера студия Hangar 13 подробно рассказала о технических требованиях, необходимых для игры в Mafia: The Old Country на PC. Затем разработчики ответили на главный вопрос консольных игроков - как будет работать консольная версия игры.

Так, на консолях PlayStation 5 и Xbox серии X будет доступен выбор из двух графических режимов: «Качество» и «Производительность». В последнем из них Mafia: The Old Country будет работать со стабильной частотой 60 кадр/с, обеспечивая максимальную отзывчивость игрового процесса. В первом режиме будет более высокое разрешение и лучшая графика, но ценой более низкой частоты кадров.

Если говорить о Xbox Series S, то разработчики пока не назвали точных цифр, но, скорее всего, здесь игра будет работать только при 30 кадр/с из-за аппаратных ограничений более слабой консоли Microsoft.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 7 августа на PC и 8 августа на PS5, Xbox Series X/S.

26
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Константин335

А я и на пк все игры ставлю ограничение в 60 фпс, больше и не надо

24
Николай Ололай

Ну да. Глаз все равно 61-й фпс уже не видит. Ты из этих что-ли?

7
Константин335 Николай Ололай

Тогда игра идет лучше и плавнее, и видеокарта меньше греется, чем когда фпс не ограничен и идет в 70-100 фпс. Ну и 60 фпс вполне хватает для комфортной игры

14
DezkQ Константин335

Зависит от привычки\на тренированности глаза, я вот прекрасно вижу когда фпс падает ниже 100, картинка становится рваной. Ну и ФПС это не только плавность, а еще и отзывчивость и информативность. При высоком ФПС у тебя отображается наиболее актуальный кадр, последний созданный, плюс многие движки особенно в синглах, обрабатывают одно действие за кадр (нажатие кнопки) сейчас уже по меньше но имеет место быть, из за этого собсно зачастую сложности с портированием.

8
Egik81

Короче как обычно стало для приставок из-за использование дешевого красного железа.

12
Dart_Zero

Пхахахаха 60 кадров на производительности и 30 кадров в качестве cocнольщики как обычно сос...

9
kotasha

И что смешного ? На пк многим придётся играть с фризами, в требования даже написано что без волшебных длсс будет не поиграть по нормальному.

6
AndruhaGruz
10
Janekste kotasha

Только вот на консолях дела обстоят гораздо хуже. Консольный режим производительности это очень сильно хуже ощущения от геймплея, чем геймплей с DLSS на ПК. Точка.

4
Пользователь ВКонтакте

Да по фигу на консолоту. Главное, чтоб на пеке она работала на ультрах превосходно с rtx лукиками🙏🍻🤗 // Nvidia Power

6
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

2
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

1
Janekste

Консольки как всегда тормозят игровую индустрию. 60фпс с трудом только в режиме производительности потянут и в итоге картинку получим хуже, чем ПК игроки при аналогичных настройках через DLSS. Как ни крути, но комфортного игрового процесса здесь не получить нигде за пределами ПК. Таковы реалии. Точка.

6
BushmasterFireArms

почему они решили поставить денуво?

2
211186

Ну еще бы 60фпс не было на консолях пздц🤦🏻‍♂️

Никита Дроздоvv

Может 60 и будет, но будут ли стабильными эти 60 ФПС – это уже интересно. Да, разработчики говорят, что они стабильные, но где гарантии, что это правда? Уже кучу раз было, когда разработчики говорили одно, а на деле – совершенно другое. Так что, может быть, стабильных 60 ФПС не будет.