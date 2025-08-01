Mafia: The Old Country будет работать в режиме 60 fps на PS5 и Xbox Series X

Вчера студия Hangar 13 подробно рассказала о технических требованиях, необходимых для игры в Mafia: The Old Country на PC. Затем разработчики ответили на главный вопрос консольных игроков - как будет работать консольная версия игры.

Так, на консолях PlayStation 5 и Xbox серии X будет доступен выбор из двух графических режимов: «Качество» и «Производительность». В последнем из них Mafia: The Old Country будет работать со стабильной частотой 60 кадр/с, обеспечивая максимальную отзывчивость игрового процесса. В первом режиме будет более высокое разрешение и лучшая графика, но ценой более низкой частоты кадров.

Если говорить о Xbox Series S, то разработчики пока не назвали точных цифр, но, скорее всего, здесь игра будет работать только при 30 кадр/с из-за аппаратных ограничений более слабой консоли Microsoft.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 7 августа на PC и 8 августа на PS5, Xbox Series X/S.