Mafia: The Old Country будет работать в режиме 60 fps на PS5 и Xbox Series X

Вчера студия Hangar 13 подробно рассказала о технических требованиях, необходимых для игры в Mafia: The Old Country на PC. Затем разработчики ответили на главный вопрос консольных игроков - как будет работать консольная версия игры.
Так, на консолях PlayStation 5 и Xbox серии X будет доступен выбор из двух графических режимов: «Качество» и «Производительность». В последнем из них Mafia: The Old Country будет работать со стабильной частотой 60 кадр/с, обеспечивая максимальную отзывчивость игрового процесса. В первом режиме будет более высокое разрешение и лучшая графика, но ценой более низкой частоты кадров.
Если говорить о Xbox Series S, то разработчики пока не назвали точных цифр, но, скорее всего, здесь игра будет работать только при 30 кадр/с из-за аппаратных ограничений более слабой консоли Microsoft.
Релиз Mafia: The Old Country состоится 7 августа на PC и 8 августа на PS5, Xbox Series X/S.
А я и на пк все игры ставлю ограничение в 60 фпс, больше и не надо
Ну да. Глаз все равно 61-й фпс уже не видит. Ты из этих что-ли?
Тогда игра идет лучше и плавнее, и видеокарта меньше греется, чем когда фпс не ограничен и идет в 70-100 фпс. Ну и 60 фпс вполне хватает для комфортной игры
Зависит от привычки\на тренированности глаза, я вот прекрасно вижу когда фпс падает ниже 100, картинка становится рваной. Ну и ФПС это не только плавность, а еще и отзывчивость и информативность. При высоком ФПС у тебя отображается наиболее актуальный кадр, последний созданный, плюс многие движки особенно в синглах, обрабатывают одно действие за кадр (нажатие кнопки) сейчас уже по меньше но имеет место быть, из за этого собсно зачастую сложности с портированием.
Короче как обычно стало для приставок из-за использование дешевого красного железа.
Пхахахаха 60 кадров на производительности и 30 кадров в качестве cocнольщики как обычно сос...
И что смешного ? На пк многим придётся играть с фризами, в требования даже написано что без волшебных длсс будет не поиграть по нормальному.
Только вот на консолях дела обстоят гораздо хуже. Консольный режим производительности это очень сильно хуже ощущения от геймплея, чем геймплей с DLSS на ПК. Точка.
Да по фигу на консолоту. Главное, чтоб на пеке она работала на ультрах превосходно с rtx лукиками🙏🍻🤗 // Nvidia Power
// Vengel Bryde
// Vengel Bryde
Консольки как всегда тормозят игровую индустрию. 60фпс с трудом только в режиме производительности потянут и в итоге картинку получим хуже, чем ПК игроки при аналогичных настройках через DLSS. Как ни крути, но комфортного игрового процесса здесь не получить нигде за пределами ПК. Таковы реалии. Точка.
почему они решили поставить денуво?
Ну еще бы 60фпс не было на консолях пздц🤦🏻♂️
Может 60 и будет, но будут ли стабильными эти 60 ФПС – это уже интересно. Да, разработчики говорят, что они стабильные, но где гарантии, что это правда? Уже кучу раз было, когда разработчики говорили одно, а на деле – совершенно другое. Так что, может быть, стабильных 60 ФПС не будет.