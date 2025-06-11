Mafia: The Old Country будет "самой красивой игрой в серии", уверены разработчики

При разработке Mafia: The Old Country студия Hangar 13 предпочла прибегнуть к помощи новейших технологий, чтобы «раздвинуть границы» и сделать «самую потрясающую» историю в серии с точки зрения графики.
Разработчики понимали, что именно графика может помочь игрокам проникнуться сюжетом, а потому использовали такие передовые технологии, как MetaHuman, Nanite и Lumen. Каждый элемент был создан для улучшения визуального качества. На этот раз игроки не окажутся в большом открытом мире, вместо этого разработчики предпочли линейное приключение, что и позволило им поднять качество графики.
Mafia: The Old Country перенесет игроков в Сицилию 1920-х годов и расскажет историю Энцо Фавары, юноши, завязавшего свою жизнь с сицилийской мафиозной семьей Торризи, на пути к власти в круговороте насилия, интриг и предательств.
Релиз игры состоится 8 авгута на ПК и консолях.
Кто такие "расаботчики"?
Боты относящиеся к другой расе
Кажется, мы недооцениваем темпы деградации новостников PG.
Там еще 8 авгута, новый месяц видимо)
Часть серии "без открытого мира" сравнивать с опен-ворлдами из предыдущих игр..
А с кем они конкурируют? С уродливой по графону 3 мафией или с доисторическими 1/2? Странное заявление. Если новая мафия не будет самой красивой игрой в серии, то как бы она и бесплатно не нужна никому)
Они геймплей покажут-то полноценный и нормальный или нет?
Шикарная игра, с новыми графонистыми технологиями на УЛЬТРАХ, RTX лучиками и прочими ништяками, а так же ещё и с драматичной сюжеткой, наподобие первой части = залог эпического успеха🙏🙏🙏 // Nvidia Power
ГГ трагично, со слезами на глазах станет Доном.
Ну ждем, если еще и оптимизация будет хорошая то это успех
И самой тормозной
плохо они понимали, чтобы проникнуться сюжетом, нужен хороший сюжет и совсем не важна графика, пример тому to the moon
Именно поэтому в to the moon я и не смог играть, из за графики, пусть хоть какой там сюжет
Лучше бы они пообещали отполировать игру и оптимизировать уже к релизу
А интересной будет или только красивой?