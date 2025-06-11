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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 426 оценок

Mafia: The Old Country будет "самой красивой игрой в серии", уверены разработчики

Gruz_ Gruz_

При разработке Mafia: The Old Country студия Hangar 13 предпочла прибегнуть к помощи новейших технологий, чтобы «раздвинуть границы» и сделать «самую потрясающую» историю в серии с точки зрения графики.

Разработчики понимали, что именно графика может помочь игрокам проникнуться сюжетом, а потому использовали такие передовые технологии, как MetaHuman, Nanite и Lumen. Каждый элемент был создан для улучшения визуального качества. На этот раз игроки не окажутся в большом открытом мире, вместо этого разработчики предпочли линейное приключение, что и позволило им поднять качество графики.

Mafia: The Old Country перенесет игроков в Сицилию 1920-х годов и расскажет историю Энцо Фавары, юноши, завязавшего свою жизнь с сицилийской мафиозной семьей Торризи, на пути к власти в круговороте насилия, интриг и предательств.

Релиз игры состоится 8 авгута на ПК и консолях.

16
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
SpicyYusei

Кто такие "расаботчики"?

7
Carissa7517

Боты относящиеся к другой расе

7
Tiger Goose

Кажется, мы недооцениваем темпы деградации новостников PG.

5
Константин335

Там еще 8 авгута, новый месяц видимо)

1
SoRaS3

Часть серии "без открытого мира" сравнивать с опен-ворлдами из предыдущих игр..

6
Floww

А с кем они конкурируют? С уродливой по графону 3 мафией или с доисторическими 1/2? Странное заявление. Если новая мафия не будет самой красивой игрой в серии, то как бы она и бесплатно не нужна никому)

4
agula98

Они геймплей покажут-то полноценный и нормальный или нет?

3
Пользователь ВКонтакте

Шикарная игра, с новыми графонистыми технологиями на УЛЬТРАХ, RTX лучиками и прочими ништяками, а так же ещё и с драматичной сюжеткой, наподобие первой части = залог эпического успеха🙏🙏🙏 // Nvidia Power

2
Рикочико

ГГ трагично, со слезами на глазах станет Доном.

Константин335

Ну ждем, если еще и оптимизация будет хорошая то это успех

2
брaтанчик

И самой тормозной

1
SkyraX
Разработчики понимали, что именно графика может помочь игрокам проникнуться сюжетом, а потому использовали такие передовые технологии, как MetaHuman, Nanite и Lumen

плохо они понимали, чтобы проникнуться сюжетом, нужен хороший сюжет и совсем не важна графика, пример тому to the moon

Константин335

Именно поэтому в to the moon я и не смог играть, из за графики, пусть хоть какой там сюжет

1
JackReacher

Лучше бы они пообещали отполировать игру и оптимизировать уже к релизу

Денис Сидоров 5

А интересной будет или только красивой?

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