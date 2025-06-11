Mafia: The Old Country будет "самой красивой игрой в серии", уверены разработчики

При разработке Mafia: The Old Country студия Hangar 13 предпочла прибегнуть к помощи новейших технологий, чтобы «раздвинуть границы» и сделать «самую потрясающую» историю в серии с точки зрения графики.

Разработчики понимали, что именно графика может помочь игрокам проникнуться сюжетом, а потому использовали такие передовые технологии, как MetaHuman, Nanite и Lumen. Каждый элемент был создан для улучшения визуального качества. На этот раз игроки не окажутся в большом открытом мире, вместо этого разработчики предпочли линейное приключение, что и позволило им поднять качество графики.

Mafia: The Old Country перенесет игроков в Сицилию 1920-х годов и расскажет историю Энцо Фавары, юноши, завязавшего свою жизнь с сицилийской мафиозной семьей Торризи, на пути к власти в круговороте насилия, интриг и предательств.

Релиз игры состоится 8 авгута на ПК и консолях.