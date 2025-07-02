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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 439 оценок

Mafia: The Old Country добавили в список желаемого свыше 2.5 миллиона игроков

Solstice Solstice

Конечно, нельзя сказать сколько из них купят игру на старте. Но интерес к проекту явно есть.

Также стало известно, что весь июль издание IGN будет делиться эксклюзивной информацией об игре. Начнут 7 июля с геймплейного ролика. Потом будут различные интервью и новые детали.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. У игры не будет классического открытого мира. Это в первую очередь линейное путешествие. Также у игры сниженная цена на фоне других AAA-игр. Вероятно, продолжительность также будет ниже — на уровне около 15-20 часов. Впрочем, точно узнаем ближе к релизу, когда выйдут обзоры.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
PatchyTaran

🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮

7
agula98
Но интерес к проекту явно есть.

Это до первого показа нормального геймплея

4
Антон Радикалушкин

быстрее бы уже 8 августа =\

1
Grognac

это знак свыше чтобы убрать Денувку

1
kotasha

Разве что через 1 года когда лицензия кончиться.

Nereteresis

Если бы открытый мир как раньше, а так...

1
Carissa7517

А какой смысл был в открытом мире в других частях, там же делать нечего

Керж93

а сколько потом возврата будет?