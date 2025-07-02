Mafia: The Old Country добавили в список желаемого свыше 2.5 миллиона игроков

Конечно, нельзя сказать сколько из них купят игру на старте. Но интерес к проекту явно есть.

Также стало известно, что весь июль издание IGN будет делиться эксклюзивной информацией об игре. Начнут 7 июля с геймплейного ролика. Потом будут различные интервью и новые детали.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. У игры не будет классического открытого мира. Это в первую очередь линейное путешествие. Также у игры сниженная цена на фоне других AAA-игр. Вероятно, продолжительность также будет ниже — на уровне около 15-20 часов. Впрочем, точно узнаем ближе к релизу, когда выйдут обзоры.