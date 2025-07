Mafia: The Old Country использует Unreal Engine 5 для воссоздания "красоты Сицилии"

В связи с тем, что студия Hangar 13 отказалась от фирменного игрового движка, который использовался при разработке Mafia 3, в пользу Unreal Engine 5 для предстоящей Mafia: The Old Country, студия подробно рассказала об этом решении. В интервью IGN президент студии Ник Бейнс и игровой директор Алекс Кокс рассказали о переходе и о том, какую выгоду он принес студии.

По словам Кокса, одним из главных преимуществ перехода на Unreal Engine 5 для Mafia: The Old Country стало наличие большого количества готовых инструментов. Он рассказал о стремлении студии точно передать красоту сицилийского антуража игры и о том, как в этом ей помогли инструменты вроде MetaHuman.

Unreal привносит в игры невероятно много нового, в частности, даёт нам передовую графику. И для игры, которую мы хотели создать в этот раз, мы очень, очень хотели сделать основной акцент на передаче красоты Сицилии, фантастических пейзажей, а также технологий MetaHuman и всего того, что позволило нам создать действительно высококачественную кинематографическую презентацию.



Игра актёров просто потрясающая. Потрясающее качество мимики, и это ключевой момент для этой игры, как и для всех предыдущих игр серии на момент их выхода. Достижение такого, скажем так, передового визуального уровня, в частности, в дизайне окружения и в кинематографических сценах, было главной целью, когда мы решили перейти на эту платформу.

Бэйнс отметил, что использование студией собственного движка означает, что немало времени будет потрачено на обеспечение передовых инструментов, которые дадут разработчикам больше свободы. В конечном счёте, Hangar 13 решила сосредоточиться на игровом процессе, визуальных эффектах, кинематографических роликах и повествовании в Mafia: The Old Country, а не тратить время на сам движок.

По мере того, как движок становится всё более продвинутым, это занимает всё больше времени. И я думаю, что как студия мы хотели сосредоточиться именно на игровом процессе, визуальной составляющей, повествовании, кинематографических роликах и уделять этому столько же внимания, сколько и созданию движка, на котором всё это работает. Это действительно помогает нам и, я думаю, в конечном итоге позволяет нам разрабатывать и выпускать более качественную игру.

Кокс также рассказал о том, как студия начала работу над Mafia: The Old Country, сначала привыкнув к Unreal Engine 5 и воссоздав рыночную площадь из Mafia 2. Это было особенно полезно, поскольку действие Mafia 2 начинается на Сицилии, которая является основным местом действия будущей The Old Country.

Мы выбрали этот вариант по целому ряду причин. Во-первых, мы уже знаем, как это выглядит. Во-вторых, мы можем увидеть, как это будет выглядеть, когда мы значительно обновим его, например, лет через 15 Кроме того, мы знаем, что в уже существующей локации из франшизы мы будем воплощать творческое видение, мы будем воплощать повествовательную вселенную. Мы собираемся внедрить всё это, основываясь на этом изначальном месте. Поэтому мы начали именно оттуда, прямо с центра Сан-Челесте.

Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 8 августа.