Mafia: The Old Country использует Unreal Engine 5 для воссоздания "красоты Сицилии"

В связи с тем, что студия Hangar 13 отказалась от фирменного игрового движка, который использовался при разработке Mafia 3, в пользу Unreal Engine 5 для предстоящей Mafia: The Old Country, студия подробно рассказала об этом решении. В интервью IGN президент студии Ник Бейнс и игровой директор Алекс Кокс рассказали о переходе и о том, какую выгоду он принес студии.
По словам Кокса, одним из главных преимуществ перехода на Unreal Engine 5 для Mafia: The Old Country стало наличие большого количества готовых инструментов. Он рассказал о стремлении студии точно передать красоту сицилийского антуража игры и о том, как в этом ей помогли инструменты вроде MetaHuman.
Unreal привносит в игры невероятно много нового, в частности, даёт нам передовую графику. И для игры, которую мы хотели создать в этот раз, мы очень, очень хотели сделать основной акцент на передаче красоты Сицилии, фантастических пейзажей, а также технологий MetaHuman и всего того, что позволило нам создать действительно высококачественную кинематографическую презентацию.
Игра актёров просто потрясающая. Потрясающее качество мимики, и это ключевой момент для этой игры, как и для всех предыдущих игр серии на момент их выхода. Достижение такого, скажем так, передового визуального уровня, в частности, в дизайне окружения и в кинематографических сценах, было главной целью, когда мы решили перейти на эту платформу.
Бэйнс отметил, что использование студией собственного движка означает, что немало времени будет потрачено на обеспечение передовых инструментов, которые дадут разработчикам больше свободы. В конечном счёте, Hangar 13 решила сосредоточиться на игровом процессе, визуальных эффектах, кинематографических роликах и повествовании в Mafia: The Old Country, а не тратить время на сам движок.
По мере того, как движок становится всё более продвинутым, это занимает всё больше времени. И я думаю, что как студия мы хотели сосредоточиться именно на игровом процессе, визуальной составляющей, повествовании, кинематографических роликах и уделять этому столько же внимания, сколько и созданию движка, на котором всё это работает. Это действительно помогает нам и, я думаю, в конечном итоге позволяет нам разрабатывать и выпускать более качественную игру.
Кокс также рассказал о том, как студия начала работу над Mafia: The Old Country, сначала привыкнув к Unreal Engine 5 и воссоздав рыночную площадь из Mafia 2. Это было особенно полезно, поскольку действие Mafia 2 начинается на Сицилии, которая является основным местом действия будущей The Old Country.
Мы выбрали этот вариант по целому ряду причин. Во-первых, мы уже знаем, как это выглядит. Во-вторых, мы можем увидеть, как это будет выглядеть, когда мы значительно обновим его, например, лет через 15 Кроме того, мы знаем, что в уже существующей локации из франшизы мы будем воплощать творческое видение, мы будем воплощать повествовательную вселенную. Мы собираемся внедрить всё это, основываясь на этом изначальном месте. Поэтому мы начали именно оттуда, прямо с центра Сан-Челесте.
Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 8 августа.
А это значит, что 13 людей из ангара на этом движке сделают нам столько FPS, сколько в США натуралов.
Ну много в США натуралов.
В сша подавляющее большинство натуралы
Приятно наблюдать, как любимые игры всё больше и больше переходят на самый графонистых движок в мире🙏🍻🍻👍 Осталось дождаться, чтоб абсолютно все разрабы научились с ним работать. А то бывают и исключения в работе некоторые игр из-за определённых криворуких личностей. // Nvidia Power
Вот из-за таких как ты, большинство игроков продолжают кормить г*вном с UE5 в виде миллиона багов, лагов и прочего добра.
Просто обнови железо, у меня все игры идеально идут. Нищие Карты уже никому не нужны
Я его недавно и так обновлял) Но игры на Анриале как были сырой тормознутой парашей, так и останутся, и никакое железо тут не поможет. Разве что у тебя самолет 5090, 64 ГБ оперативы и процессор миллион ядер, тогда уж конечно всё идеально будет идти))
С фпс думаю будет жопень, особенно на пеки все знаю как хренова 5 анриал работает, особенно от разрабов которые с ним никогда не работали, не уже ли так сложно было сделать на своём оптимизации можно не ждать.
А ещё же и denuvo будет, оптимизация и так скорее всего будет плохой из-за движка, так ещё и дрянь под названием Denuvo будет мешать.
Denuvo будет жрать проц с оперативной памятью, ну фризов будет больше, даже компиляция шейдеров не убирает проблему, а с этой защитой ток усугубит, так ток через год если они брали подписку как обычно делают.
Мыльцо воссоздают
насколько надо быть ущербными дебилами, чтобы иметь бабало (судя по визуалу оно у них есть), и тупо копировать чужую игру, ещё и такого гиганта, как сони!? ладно копия халвы ал-я "Владик брутал", когда один чел энтузиаст это сделал, да ещё и с промежутком в 25 лет (после оригинала).
Это какое го**о в башке надо иметь, чтобы не было ни одной своей оригинальной идеи!? Ну наймите вы автора за копейки (отностительные), а потом развивайте идею. Людей в мире дофига, самобытных авторов своих идей, и даже целых вселенных!
Это такая тупая тупость, причём до этой новости я и не знал ни о какой игре-клоне. // Александр Чацкий
Я не знаю, кто ты, но ты ошибся новостью.
скорее для воссоздания тормозов, фризов и статтеров самого убого движка за всю историю игропрома
Уринал Энжин - опухоль мирового игростроя.
Просто обнови свое ведро, никто не виноват, что ты нищий и у Тебя убогий пк
да моё ведро и так новые игры тащит а ты продолжай подлизывать задницы тем кто в свои движки не умеют
Тааакс, тогда почему новая мафия выглядит как игра 2012 года? где красота?
ты явно забыл как выглядели игры 2012 года...
Ага ты ко впариваешь?
Можно сравнить.
Этикетку от унреаля сохранить вот такой комп лет на 5 и брать.
А вот что будет с оптимизацией — большой большой секрет. Но хотя зная движок, плюс к этому, это первая игра студии на этом движке, наверное, с оптимизацией будет плохо. Хочется конечно верить, что с оптимизацией всё хорошо, но учитывая то что это UE5, плюс эта первая игра студии на UE5, Верится на хорошую оптимизацию максимально с трудом, веры почти нет.
Если комп не дно, то поиграешь в любом случае
Поиграешь, но с лагами, статтерами и миллионом багов) Какой-то сраный Робокоп на UE5 даже на самом мощном железе лагает.